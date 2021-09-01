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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:4
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
0:1
12' Гол
Захави Эран
0:2
44' Гол
Захави Эран
0:3
52' Гол
Даббур Мунас
80' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
0:4
90' Гол
Захави Эран
90'+6
1
Нильсен
Гуннар
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
20
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
16
Ванхамар
Гуннар
18
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
19
Ольсен
Мейнхард
11
Ольсен
Клеминт
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
5
Огани
Орель
12
Менахем
Сун
21
Тиби
Эйтан
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
4
Битон
Нир
7
Захави
Эран
10
Даббур
Мунас
Фарерские острова
4-5-1
Израиль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.25
2. Ольсен Мейнхард 1 0.25
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 4 1
2. Даббур Мунас 2 0.5
3. Манор Соломон 1 0.25
4. Натхо Бибрас 1 0.25
5. Перец Дор 1 0.25
6. Абада Лиэль 0 0

Карточки

Фарерские острова
# Игрок      
1. Эдмундссон Йоан 1 0
2. Ханссон Халлюр 1 0
3. Йоэнсен Рене 1 0
4. Ванхамар Гуннар 1 0
5. Ольсен Мейнхард 1 0
6. Ролантссон Гилли 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Тиби Эйтан 1 0
2. Таа Лоай 1 0
3. Перец Дор 1 0
4. Лави Нета 1 0
5. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Израиль 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Австрия 3:1 Фарерские острова
Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия
Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль Молдова 1:4 Израиль Израиль 1:1 Шотландия
Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Израиль Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Австрия Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Шотландия Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фарерские острова 2.1% (3)
X 7% (10)
Израиль 90.9% (130)
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Прогнозы на матч Фарерские острова 0:4 Израиль

Исход игры
Фарерские острова
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Израиль
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
48.57% (68)
Нет
51.43% (72)
Популярный счёт
1:2 Израиль
28.7% (41)
0:2 Израиль
23.1% (33)
0:1 Израиль
18.2% (26)
1:3 Израиль
9.1% (13)
0:3 Израиль
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:4 Израиль
1.4% (2)
2:1 Фарерские острова
1.4% (2)
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