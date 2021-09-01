Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
18' Желтая карточкаБлинд Дэйли
1:0
20' ГолХоланн Эрлинг
25' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
1:1
37' ГолКлассен Дэви
43' Желтая карточкаТорсби Мортен
61' Желтая карточкаЭдегор Мартин
15
Хёуге
Йенс
17
Блинд
Дэйли
14
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нюланд ЭрьянВратарь
-
13 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
Ход матча
18'
20'
37'
43'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0.5
|2.
|Свенссон Юнас
|1
|0.25
|3.
|Холанн Эрлинг
|1
|0.25
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.25
|5.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|6.
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|7.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.75
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0.5
|3.
|Классен Дэви
|2
|0.5
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.5
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.25
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|7.
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|8.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0
|2.
|Торстведт Кристиан
|0
|1
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|6.
|Торсби Мортен
|1
|0
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|8.
|Эдегор Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|Голландия
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция
Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина
Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|3.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Черногория
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Латвия
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Норвегия 1:1 Голландия
Исход игры
Норвегия
4.8% (7)
Ничья
8.3% (12)
Голландия
86.9% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (105)
Меньше
25.53% (36)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Голландия
54.5% (79)
0:2 Голландия
9.7% (14)
1:3 Голландия
9.7% (14)
0:1 Голландия
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
0:3 Голландия
3.4% (5)
1:0 Норвегия
1.4% (2)
2:1 Норвегия
1.4% (2)
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