Всё чаще команды стали подолгу задерживаться у центрального круга. Похоже, ничья устраивает обе команды.

Дели справа навесил к воротам, где Де Врей опередил Холанна вверху и выбил мяч.

Второй тайм в Осло!

В перерыве в составе сборной Голландии произошла замена: вместо Стивена Бергёйса на поле вышел Дониэлл Мален.

Классен выбил мяч у Эдегора перед штрафной площадью гостей.

У Ван Дейка повреждение пальца. Виргил отправился к медикам за пределы поля.

Норвежцы стараются вытеснять соперника, владеющего мячом, к центральному кругу. Хозяевам контролировать игру не удаётся.

Де Врей на чужой половине поля толкнул в спину Холанна.

Депай слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Холанн.

Депай от углового флага навесил на Ван Дейка, который головой пробил в Хансена.

Активный отрезок проводят норвежцы, контролируя мяч на чужой половине поля. В штрафную площадь забросы с флангов не проходят.

Депай слева с двадцати одного метра пробил под перекладину. Хансен сыграл уверенно и мяч поймал.

Замена в составе сборной Норвегии: вместо Маркуса Гольмгрена Педерсена на поле вышел Юлиан Рюэрсон.

Замена в составе сборрной Норвегии: вместо Йенса Хёуге на поел вышел Матс Мёллер Дели.

Эдегор на фланге сбил Де Йонга и получил жёлтую карточку.

Депай исполнил подачу слева со штрафного. Мяч отскочил к Малену, который низом пробил немного левее ворот с пятнадцати метров.

Блинд слева забросил мяч в штрафную площадь на Депая, который не смог прокинуть сферу мимо Страндберга.

Эдегор слева вывел к воротам Холанна, который с двенадцати метров пробил в ближнюю штангу.

Норманн от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Ван Дейк.

Норманн в верховой борьбе с Депаем у центрального круга получил повреждение.

Замена в составе сборной Норвегии: вместо Матиаса Норманна на поле вышел Патрик Берг.

Навес Блинда слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.

Эдегор от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Бейло и забрал мяч в руки.

Страндберг сделал неудачный пас назад на Хасена. Голкипер сумел выбить мяч, но едва не получил травму в столкновении с Гакпо.

У Блинда не получилась подача слева в касание к воротам.

Тимбер в центре поля ударил сзади по ногам Эльюнусси.

Норвежцы подержали мяч на своей половине поля под прессингом соперников.

Подача Эльюнусси слева на Холанна получилась слишком высокой. Ван Дейк выбил мяч из штрафной площади.

Депай от углового флага навесил на Де Врея, который головой пробил выше ворот.

Первый тайм

— Перерыв! Норвегия - Голландия - 1:1.

45' После навеса слева Гакпо головой пробил точно в Хансена.

45' Удар Классена с десяти метров соперники заблокировали.

45' Гакпо оказался не готов к передаче Классена на левый фланг. Первым к мячу прибежал Пердерсен.

45' Тимбер справа исполнил высокий навес на дальнюю штангу. Хансен на выходе не добрался до мяча, но помешал Гакпо нанести головой прицельный удар.

45' 3 минуты добавил Марциняк в первом тайме.

45' Норманн получил повреждение в стыке с Вейналдумом.

44' Торсби у центрального круга снёс Классена и получил жёлтую карточку.

43' Норманн из аута руками бросил мяч на голову Торсби, который пробил выше ворот.

42' Норманн слева сделал заброс в штрафную площадь, откуда на вынос сыграл Ван Дейк.

40' Гакпо слева у угла штрафной площади не смог пройти Торсби.

38' Голландцы продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КЛАССЕН!!! Бергёйс справа выдал великолепный пас на ход Вейналдуму. Прострел Джорджиньо к воротам хлёстким ударом завершил Классен.

35' Эдегор на правом фланге забрался в офсайд.

34' Бергёйс справа не смог прокинуть мяч в штрафную площадь мимо Мелинга.

33' Педерсен у центрального круга прыгнул в ноги Классену.

32' Голландцы активно прессингуют хозяева на их половине поля. Преимущество в контроле мяча пока не перерастает в острые моменты.

31' Мелинг слева прострелил на Эльюнусси, который в касание с четырнадцати метров пробил слабо и правее ворот.

30' Заброс Ван Дейка по левому флангу на Гакпо получился слишком сильным.

28' Эльюнусси в верховой борьбе с Тимбером получил удар по голове. Арбитр остановил встречу и вызвал медиков на поле.

27' Тимбер у чужой штрафной площади ударил ногой в живот Хёуге.

26' Эльюнусси у центрального круга прихватил руками убегавшего Де Йонга и получил жёлтую карточку.

24' Вейналдуму медики оказывают помощь.

23' Вейналдум у чужой штрафной площади упал на газон в борьбе с соперниками и схватил мяч руками.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХОЛАНН!!! Страндберг послал мяч верхом вперёд. Холанн на линии штрафной площади сыграл на приёме и в окружении трёх соперников пробил низом в правый угол.

21' Норманн от углового флага навесил в центр штрафной площади, где головой сыграл Ван Дейк.

20' Удар Эльюнусси справа из пределов штрафной площади заблокировал Вен Дейк.

20' Блинд на чужой половине поля схватил руками убегавшего Эльюнусси и получил первую жёлтую карточку в матче.

19' Бергёйс справа навесил к дальней штанге, куда партнёры не успели прибежать.

18' Хёуге в центре поля сбил Тимбера.

17' Хёуге слева вывел один на один с голкипером Холанна, который не смог пробить Бейло.

16' Гакпо слева навесил на дальнюю штангу, откуда норвежцы мяч выбили.

14' Депай при пасе слева пропустил мяч, а у него за спиной оказались только соперники.

13' Бергёйс неудачно исполнил штрафной удар слева. Педерсен перехватил мяч.

12' Торсби на фланге сбил Депая.

11' Норвежцам позиционные атаки пока проводить не удаётся. Получаются только быстрые резкие выпады с ускорениями Холанна.

10' Норманн в центре поля наступил на ногу Бергёйсу.

9' Гакпо слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

8' Депай на левом фланге сыграл на подборе у чужой штрафной площади, но точного паса на Блинда не исполнил.

7' Гакпо откликнулся на длинный заброс вперёд от Тимбера, но не смог сделать удачной скидки на партнёров.

6' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Страндберг выбил мяч от ворот.

5' Депай справа навесил на Гакпо, удар головой которого парировал Хансен.

4' Холанн справа убежал вперёд и с острого угла не смог прицельно пробить по воротам.

3' Тимбер с двадцати шести метров пробил правее ворот.

2' Сборная Норвегии играет в красной форме, сборная Голландии - в чёрной.