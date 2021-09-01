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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Норвегия
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Голландия
0'
18' Желтая карточка
Блинд Дэйли
1:0
20' Гол
Холанн Эрлинг
25' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
1:1
37' Гол
Классен Дэви
43' Желтая карточка
Торсби Мортен
61' Желтая карточка
Эдегор Мартин
85'
1
Хансен
Андре
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Мелинг
Биргер
2
Торсби
Мортен
6
Норманн
Матиас
10
Эдегор
Мартин
11
Эльюнусси
Мохамед
15
Хёуге
Йенс
23
Холанн
Эрлинг
1
Бейло
Юстин
2
Тимбер
Юррьен
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
17
Блинд
Дэйли
8
Вейналдум
Джорджиньо
21
Де
Йонг
Френки
14
Классен
Дэви
11
Бергёйс
Стивен
10
Депай
Мемфис
9
Гакпо
Коди
Норвегия
4-2-3-1
Голландия
4-3-3

Ход матча

18'
 
Блинд Дэйли
20'
Холанн Эрлинг
(Страндберг Стефан)
1:0
25'
Эльюнусси Мохамед
 
37'
1:1
Классен Дэви
(Вейналдум Джорджиньо)
43'
Торсби Мортен
 
46'
 
Мален Дониэлл
Бергёйс Стивен
59'
Дели Матс Мёллер
Хёуге Йенс
 
60'
Рюэрсон Юлиан
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
61'
Эдегор Мартин
 
68'
Берг Патрик
Норманн Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.5
2. Свенссон Юнас 1 0.25
3. Холанн Эрлинг 1 0.25
4. Торстведт Кристиан 1 0.25
5. Страндберг Стефан 0 0
6. Эльюнусси Мохамед 0 0
7. Мидтше Фредрик 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.75
2. Депай Мемфис 2 0.5
3. Классен Дэви 2 0.5
4. Бергёйс Стивен 2 0.5
5. Вейналдум Джорджиньо 1 0.25
6. Ван де Бек Донни 1 0.25
7. Мален Дониэлл 1 0.25
8. Вайндал Оуэн 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Торсби Мортен 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Эдегор Мартин 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Йонг Люк 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0
 Голландия 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 45.45% (5) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция
Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина
Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 1:0 Голландия Международные матчи Голландия 2:0 Норвегия Чемпионат Мира Норвегия 0:1 Голландия Чемпионат Мира

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:1 Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Голландия 1:1 Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
3. Норвегия 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Черногория 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Латвия 2:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
6. Гибралтар 1:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:1 Заявка 3 2 1 0 9 - 6 7
2. Голландия 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Норвегия 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар 1:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Голландия 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
3. Турция 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Черногория 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Латвия 2:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    86'
    Мален забрался в офсайд.
  • 84'
    Дели справа навесил к воротам, где Де Врей опередил Холанна вверху и выбил мяч.
  • 83'
    Всё чаще команды стали подолгу задерживаться у центрального круга. Похоже, ничья устраивает обе команды.
  • Фол, нарушение
    82'
    Эдегор у центрального круга прихватил руками Де Йонга.
  • 80'
    Голландцы контролируют мяч на чужой половине поля.
  • Угловой
    79'
    Депай от углового флага навесил на Де Врея, который головой пробил выше ворот.
  • 78'
    Подача Эльюнусси слева на Холанна получилась слишком высокой. Ван Дейк выбил мяч из штрафной площади.
  • 77'
    Норвежцы подержали мяч на своей половине поля под прессингом соперников.
  • Фол, нарушение
    76'
    Тимбер в центре поля ударил сзади по ногам Эльюнусси.
  • 74'
    У Блинда не получилась подача слева в касание к воротам.
  • 73'
    Страндберг сделал неудачный пас назад на Хасена. Голкипер сумел выбить мяч, но едва не получил травму в столкновении с Гакпо.
  • Угловой
    72'
    Эдегор от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Бейло и забрал мяч в руки.
  • 71'
    Навес Блинда слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.
  • Замена
    70'
    Замена в составе сборной Норвегии: вместо Матиаса Норманна на поле вышел Патрик Берг.
  • Травма, повреждение
    69'
    Норманн в верховой борьбе с Депаем у центрального круга получил повреждение.
  • 68'
    Заброс Депая направо на Тимбера перехватил вверху Мелинг.
  • Угловой
    67'
    Норманн от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Ван Дейк.
  • Штанга
    66'
    Эдегор слева вывел к воротам Холанна, который с двенадцати метров пробил в ближнюю штангу.
  • 65'
    Блинд слева забросил мяч в штрафную площадь на Депая, который не смог прокинуть сферу мимо Страндберга.
  • 64'
    Депай исполнил подачу слева со штрафного. Мяч отскочил к Малену, который низом пробил немного левее ворот с пятнадцати метров.
  • Желтая карточка
    63'
    Эдегор на фланге сбил Де Йонга и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    62'
    Замена в составе сборрной Норвегии: вместо Йенса Хёуге на поел вышел Матс Мёллер Дели.
  • Замена
    61'
    Замена в составе сборной Норвегии: вместо Маркуса Гольмгрена Педерсена на поле вышел Юлиан Рюэрсон.
  • 60'
    Вейналдум справа с восемнадцати метров пробил вышел ворот.
  • Опасный момент
    59'
    Депай слева с двадцати одного метра пробил под перекладину. Хансен сыграл уверенно и мяч поймал.
  • 58'
    Активный отрезок проводят норвежцы, контролируя мяч на чужой половине поля. В штрафную площадь забросы с флангов не проходят.
  • Фол, нарушение
    57'
    Норманн на чужой половине поля сыграл опасно.
  • 56'
    Подачу Мелинга слева к воротам заблокировал Тимбер.
  • Угловой
    55'
    Депай от углового флага навесил на Ван Дейка, который головой пробил в Хансена.
  • 54'
    Депай слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Холанн.
  • Фол, нарушение
    53'
    Норманн на фланге сбил Депая.
  • Фол, нарушение
    52'
    Де Врей на чужой половине поля толкнул в спину Холанна.
  • 51'
    Норвежцы стараются вытеснять соперника, владеющего мячом, к центральному кругу. Хозяевам контролировать игру не удаётся.
  • Фол, нарушение
    50'
    Депай на чужой половине поля сбил Норманна.
  • Травма, повреждение
    49'
    У Ван Дейка повреждение пальца. Виргил отправился к медикам за пределы поля.
  • 48'
    Классен выбил мяч у Эдегора перед штрафной площадью гостей.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Голландии произошла замена: вместо Стивена Бергёйса на поле вышел Дониэлл Мален.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Осло!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Норвегия - Голландия - 1:1.
  • Опасный момент
    45'
    После навеса слева Гакпо головой пробил точно в Хансена.
  • 45'
    Удар Классена с десяти метров соперники заблокировали.
  • 45'
    Гакпо оказался не готов к передаче Классена на левый фланг. Первым к мячу прибежал Пердерсен.
  • 45'
    Тимбер справа исполнил высокий навес на дальнюю штангу. Хансен на выходе не добрался до мяча, но помешал Гакпо нанести головой прицельный удар.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Марциняк в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    45'
    Норманн получил повреждение в стыке с Вейналдумом.
  • Желтая карточка
    44'
    Торсби у центрального круга снёс Классена и получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Норманн из аута руками бросил мяч на голову Торсби, который пробил выше ворот.
  • 42'
    Норманн слева сделал заброс в штрафную площадь, откуда на вынос сыграл Ван Дейк.
  • 40'
    Гакпо слева у угла штрафной площади не смог пройти Торсби.
  • 38'
    Голландцы продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КЛАССЕН!!! Бергёйс справа выдал великолепный пас на ход Вейналдуму. Прострел Джорджиньо к воротам хлёстким ударом завершил Классен.
  • Офсайд
    35'
    Эдегор на правом фланге забрался в офсайд.
  • 34'
    Бергёйс справа не смог прокинуть мяч в штрафную площадь мимо Мелинга.
  • Фол, нарушение
    33'
    Педерсен у центрального круга прыгнул в ноги Классену.
  • 32'
    Голландцы активно прессингуют хозяева на их половине поля. Преимущество в контроле мяча пока не перерастает в острые моменты.
  • 31'
    Мелинг слева прострелил на Эльюнусси, который в касание с четырнадцати метров пробил слабо и правее ворот.
  • 30'
    Заброс Ван Дейка по левому флангу на Гакпо получился слишком сильным.
  • Травма, повреждение
    28'
    Эльюнусси в верховой борьбе с Тимбером получил удар по голове. Арбитр остановил встречу и вызвал медиков на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Тимбер у чужой штрафной площади ударил ногой в живот Хёуге.
  • Желтая карточка
    26'
    Эльюнусси у центрального круга прихватил руками убегавшего Де Йонга и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    24'
    Вейналдуму медики оказывают помощь.
  • 23'
    Вейналдум у чужой штрафной площади упал на газон в борьбе с соперниками и схватил мяч руками.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХОЛАНН!!! Страндберг послал мяч верхом вперёд. Холанн на линии штрафной площади сыграл на приёме и в окружении трёх соперников пробил низом в правый угол.
  • Угловой
    21'
    Норманн от углового флага навесил в центр штрафной площади, где головой сыграл Ван Дейк.
  • 20'
    Удар Эльюнусси справа из пределов штрафной площади заблокировал Вен Дейк.
  • Желтая карточка
    20'
    Блинд на чужой половине поля схватил руками убегавшего Эльюнусси и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 19'
    Бергёйс справа навесил к дальней штанге, куда партнёры не успели прибежать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Хёуге в центре поля сбил Тимбера.
  • Опасный момент
    17'
    Хёуге слева вывел один на один с голкипером Холанна, который не смог пробить Бейло.
  • 16'
    Гакпо слева навесил на дальнюю штангу, откуда норвежцы мяч выбили.
  • 14'
    Депай при пасе слева пропустил мяч, а у него за спиной оказались только соперники.
  • 13'
    Бергёйс неудачно исполнил штрафной удар слева. Педерсен перехватил мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Торсби на фланге сбил Депая.
  • 11'
    Норвежцам позиционные атаки пока проводить не удаётся. Получаются только быстрые резкие выпады с ускорениями Холанна.
  • Фол, нарушение
    10'
    Норманн в центре поля наступил на ногу Бергёйсу.
  • Опасный момент
    9'
    Гакпо слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 8'
    Депай на левом фланге сыграл на подборе у чужой штрафной площади, но точного паса на Блинда не исполнил.
  • 7'
    Гакпо откликнулся на длинный заброс вперёд от Тимбера, но не смог сделать удачной скидки на партнёров.
  • Угловой
    6'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Страндберг выбил мяч от ворот.
  • Опасный момент
    5'
    Депай справа навесил на Гакпо, удар головой которого парировал Хансен.
  • 4'
    Холанн справа убежал вперёд и с острого угла не смог прицельно пробить по воротам.
  • 3'
    Тимбер с двадцати шести метров пробил правее ворот.
  • 2'
    Сборная Норвегии  играет в красной форме, сборная Голландии - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Уллеваале"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвегия 1:1 Голландия онлайн


Прогнозы на матч Норвегия 1:1 Голландия

Исход игры
Норвегия
4.8% (7)
Ничья
8.3% (12)
Голландия
86.9% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (105)
Меньше
25.53% (36)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Голландия
54.5% (79)
0:2 Голландия
9.7% (14)
1:3 Голландия
9.7% (14)
0:1 Голландия
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
0:3 Голландия
3.4% (5)
1:0 Норвегия
1.4% (2)
2:1 Норвегия
1.4% (2)
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