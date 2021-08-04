Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0.67
|2.
|Свенссон Юнас
|1
|0.33
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|1
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|3.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.67
|4.
|Классен Дэви
|1
|0.33
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.33
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.33
|7.
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|8.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0
|2.
|Торстведт Кристиан
|0
|1
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|2.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|3.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|Голландия
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция
Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина
Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Голландия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Норвегия - Голландия
Исход игры
Норвегия
6.1% (3)
Ничья
10.2% (5)
Голландия
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Голландия
51% (25)
0:2 Голландия
12.2% (6)
1:1 Ничья
8.2% (4)
1:3 Голландия
8.2% (4)
0:3 Голландия
6.1% (3)
0:1 Голландия
4.1% (2)
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