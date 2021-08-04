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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Норвегия
 
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Стадион:
Голландия

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.67
2. Свенссон Юнас 1 0.33
3. Торстведт Кристиан 1 0.33
4. Эльюнусси Мохамед 0 0
5. Мидтше Фредрик 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 1
2. Депай Мемфис 2 0.67
3. Бергёйс Стивен 2 0.67
4. Классен Дэви 1 0.33
5. Вейналдум Джорджиньо 1 0.33
6. Ван де Бек Донни 1 0.33
7. Мален Дониэлл 1 0.33
8. Вайндал Оуэн 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Грегерсен Стиан 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Вейналдум Джорджиньо 1 0
2. Де Йонг Люк 1 0
3. Блинд Дэйли 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0
 Голландия 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 45.45% (5) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция
Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина
Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 1:0 Голландия Международные матчи Голландия 2:0 Норвегия Чемпионат Мира Норвегия 0:1 Голландия Чемпионат Мира

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Голландия Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
3. Норвегия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Черногория Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Латвия Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Где смотреть матч Норвегия - Голландия онлайн


Прогнозы на матч Норвегия - Голландия

Исход игры
Норвегия
6.1% (3)
Ничья
10.2% (5)
Голландия
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Голландия
51% (25)
0:2 Голландия
12.2% (6)
1:1 Ничья
8.2% (4)
1:3 Голландия
8.2% (4)
0:3 Голландия
6.1% (3)
0:1 Голландия
4.1% (2)
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