  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
0:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Хорватия
0'
35' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
89'
1
Гилерме
Маринато
2
Фернандес
Марио
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
4
Караваев
Вячеслав
23
Кузяев
Далер
8
Баринов
Дмитрий
17
Головин
Александр
20
Ионов
Алексей
15
Миранчук
Алексей
19
Захарян
Арсен
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
5
Чалета-Цар
Дуе
21
Соса
Борна
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
10
Влашич
Никола
15
Пашалич
Марио
4
Перишич
Иван
9
Крамарич
Андрей
РОССИЯ
4-3-3
Хорватия
4-2-3-1

Ход матча

35'
Баринов Дмитрий
 
46'
Заболотный Антон
Миранчук Алексей
 
70'
Черышев Денис
Захарян Арсен
 
70'
Бакаев Зелимхан
Ионов Алексей
 
70'
 
Иванушец Лука
Пашалич Марио
75'
 
Оршич Мислав
Крамарич Андрей
75'
 
Ливайя Марко
Перишич Иван
78'
Самошников Илья
Фернандес Марио
 
84'
Ерохин Александр
Кузяев Далер
 
84'
 
Шкорич Миле
Чалета-Цар Дуе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 0.75
2. Фернандес Марио 2 0.5
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
4. Кузяев Далер 0 0
5. Миранчук Алексей 0 0
6. Фомин Даниил 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.25
2. Пашалич Марио 1 0.25
3. Брекало Йосип 1 0.25
4. Модрич Лука 1 (1) 0.25
5. Баришич Борна 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Миранчук Алексей 1 0
5. Баринов Дмитрий 1 0
6. Головин Александр 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Хорватия 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария
Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
РОССИЯ 2:2 Хорватия Чемпионат мира по футболу 2018 РОССИЯ 1:3 Хорватия Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр 0:3 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта 3:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр 0:3 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта 3:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    87'
    Головин, видимо, не сделал выводы за удаление, которое получил в недавней игре за "Монако". Очень грубо пошёл в игру за мяч, который не догонял, сбив соперника. Рефери пожалел нашего игрока. 
  • Угловой
    85'
    Угловой подали хорваты. Джикия головой выбил мяч из штрафной. 
  • Замена
    84'
    Чалета-Цар не смог продолжить игру из-за повреждения, попросил замену. Шкорич вышел на поле. 
  • Замена
    83'
    Ерохин вышел вместо Кузяева. Это последняя замена от Карпина, Смолову сегодня сыграть не дали. 
  • Опасный момент
    82'
    Гилерме спасет нашу сборную!!! Черышев по ошибке сделал передачу на Иванушеца, который был готов. развернулся и пробил! Среагировал Маринато!
  • Угловой
    81'
    Угловой подали хорваты. Мяч полетел на ближний угол вратарской, где был лишь Кузяев, он и выбил. 
  • 79'
    Самошников здорово отработал в обороне, выбив мяч после проникающего паса хорвата слева. Включился за здравие Илья. 
  • Замена
    78'
    Самошников вышел на после вместо Фернандеса. Да, подустал Марио, уже нет сил у него подключаться к атакам, а также проблемы с ногой небольшие. 
  • 78'
    Головин навесил со стандарта - углового, Дивеев пробил по воротам головой. Мяч пролетел мимо створа. Хороший момент!
  • 77'
    Иванушец справа прошёл в штрафную, показал неплохой слалом, но не передачу вдоль линии. Потеря у хорватов - радость нам. 
  • Замена
    76'
    Оршич вышел вместо Перишича. Капитанская повязка перешла к Ловрену. 
  • Травма, повреждение
    75'
    Заболотный поборолся за верховой мяч с Иванушецем, попали нашему игроку по лицу, как показалось. Снова пауза. 
  • 74'
    Крамарич вошёл в штрафную справа, пробил по воротам, мяч ушёл за лицевую. От ворот.
  • 73'
    Фернандес вбросил мяч из аута на Дивеева, тот откинул назад... и мяч в итоге мы потеряли, хорваты а своей половине поля, они начинают атаку. 
  • 72'
    Черышев справа набрал скорость, попробовал пройти Ловрена, но тот был хорош в подкате. 
  • 71'
    Опять же удивлюсь отсутствию Смолова. Кстати, не исключено, что Фёдор получил повреждение, поэтому его берегут. 
  • Замена
    70'
    Черышев и Бакаев даже в итоге вышли на поле. Захарян и Ионов покинули поле, освежил Карпин фланги.  

    Иванушец появился у хорватов вместо Пашалича. 
  • Замена
    68'
    Черышев получил последние указания, он выйдет сейчас вместо Захаряна. Поздравляем Арсена с хорошим дебютом.
  • Опасный момент
    67'
    Головин сделал классный пас на Ионова, тот продрался слева на большой скорости, прострелил в штрафную, где параллельным курсом набрал ход Захарян. Пробить последнему толком не дали, Ливакович на месте. Атака классная!
  • 66'
    Захарян упал в атаке, стал апеллировать к арбитру, который не заметил в эпизоде нарушения. 
  • 65'
    Смогли сейчас наши игрока наладить контроль над мячом, даже несколько интересных атак получилось, но на этом всё.
  • Офсайд
    64'
    Какой момент у сборной России! Ионов показал дриблинг, прошёл четверых соперников и отпасовал Головину. Тот прострелил вдоль пустых ворот, никто на замкнул. Огорчаться игрокам не надо, было положение "вне игры". Жаль, гол был бы украшением. 
  • 62'
    Брозович справа со стандарта подал в штрафную, наши сумели отбиться. Потом атака хорватов продолжилась, Перишич был перед линией вратарской при навесе, пробить акцентировано ему не дали. 
  • Травма, повреждение
    61'
    Ливакович попросил медицинскую помощь, заднюю поверхность бедра сейчас будут замораживать. Неужели тут что-то серьёзное? Странно, но вроде полный порядок. 
  • 60'
    Всё в порядке с Марио. Георгий тоже, как кажется, окреп после повреждения. Смотрим за матчем дальше и... ждём замен от Карпина. 
  • Травма, повреждение
    59'
    "Нужен гол", - скандируют трибуны. У нас же тревожный эпизод снова - Фернандес в чужой штрафной упал на газон, у него свело ногу. Пауза. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Заболотный поборолся за отскок, вынудив оппонента нарушить правила. Хоть так, чтобы перевести дух немного. 
  • 57'
    Соса подал мяч в штрафную после розыгрыша, Джикия купировал угрозу, выбив подальше. 
  • Угловой
    56'
    Юранович пробежал через всё поле, сделал передачу, там последовали попытки улучшить позицию, но Кузяев выбил на угловой. 
  • 55'
    Влашич пробил сейчас по воротам, мяч прошёл мимо цели. Очень Никола хочет забить, ему важно закрепиться в основе сборной сейчас. 
  • Травма, повреждение
    54'
    Джикия, как показалось, получил повреждение. Врачи пытаются вернуть в игру капитана, бок заморозили. Будем надеяться, что не серьёзное там. 
  • 53'
    Фернандес справа в Кузяевым сумел обыграться, потом последовала навесная подача, а Заболотному не дали толком пробить головой. Что-то очень знакомое - игра со столбом? Или привиделось? 
  • Офсайд
    52'
    Обычно есть ощущение, что матч вничью завершиться не может, у меня такого сейчас нет. У хорватов же пока офсайд. 
  • 51'
    Брозович весьма неплохо смотрится в роли диспетчера в эти минуты, а вот его партнёры подсели, не открываются так, как этого требует динамика. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Влашич отправили на газон Головина почти в центре поля, а после розыгрыша стандарта мы мяч потеряли. 
  • 49'
    Впрочем, забьёт сейчас Заболотный, Карпин сразу будет героем. Помимо логики есть ещё и интуиция. 
  • 48'
    Если честно, то мне непонятно - почему на поле нет Смолова. Фёдор сейчас ключевой нападающий в чемпионате России, его мотивация зашкаливает... 
  • 47'
    Ионов получил мяч в штрафной справа, подработал и пробил, правда, с левой ноги. Ливакович среагировал, хотя был закрыт своими игроками. 
  • 46'
    Активно Заболотный вышел в игру, уже успел сделать передачу Ионову, правда, атака пока затормозилась. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! 
  • Замена
    Заболотный вышел на поле вместо Алексея Миранчука. В паузе была замена. 
  • Команды вышли на поле после перерыва. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Давайте немного отдохнём, а Карпин пусть поработает. Нужны коррективы, обязательно! 
  • Дополнительное время
    45'
    Да, кстати, кто ещё не в курсе - сегодня капитан сборной России Джикия. Добавил судья одну минуту. 
  • 45'
    Дивеев выбил мяч, на подборе были хорваты первые, но удар мы заблокировали. Головин и Ионов не сумели на двоих организовать быструю атаку через центр. 
  • Угловой
    44'
    Дивеев теперь не позволил прострелить слева, угловой в пользу Хорватии. Обложили нас. 
  • Опасный момент
    43'
    Перишича потеряли у вратарской, справа из пределов штрафной пришёл мяч от головы Влашича, но капитан в этот раз промахнулся. Голевой момент, повезло нам!
  • 42'
    Соса прошёл по флангу, попробовал навесить, но вернувшийся Ионов положение спас в подкате.
  • 39'
    Кузяев приятно стал удивлять, очень хорошо читает игру, выбирает нужные позиции. Не перехвалить бы, главное. Соса же только что сделал острую подачу на Пашалича, что бил с отскоком от газона. Повезло, что мимо, Гилерме не среагировал бы точно. 
  • 38'
    Баринов сделал передачу в центре поля на соперника, Ионов предлагал другую идею, убегая вперёд. Ещё одна неприятная потеря, благо, отзащищались. 
  • 38'
    Наши игроки не фолили вообще до этого момента, кстати. Впрочем, для Дмитрия это обычная история, даже спорить с рефери не стал. 
  • Желтая карточка
    37'
    Баринов упустил своего игрока в центре, пошёл после этого в жёсткий подкат, получив жёлтую. Брозович убегал, кстати. 
  • 37'
    Гилерме не стал вводить мяч в игру, подождал соперника, только после этого забрав мяч в руки. Нужна была пауза нашим небольшая. 
  • 36'
    Фернандес на левом фланге переиграл Сосу, выбив так, что ушло от хорвата. Это пока главное противостояние - двое бровочников. 
  • 35'
    Дивеев сделал какой-то странный пас на противоположный фланг, где не было никого. Аут в пользу хорватов. Второй момент, когда понятна несыгранность. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Фернандес сейчас довольно больно получил по ногам, пойдя в подкат. Соса проиграл в скорости, но это не фол на жёлтую. 
  • 33'
    Фернандес на правом фланге получил мяч, посмотрел вперёд, а там закрыты все зоны! Пришлось идти назад, разрабатывать план позиционной атаки. 
  • 32'
    Соса пока самый активный у хорватов, на левом фланге он пытается хозяйничать. Если бы не Марио, едва его удержали бы, если честно. 
  • 31'
    Влашич старался удержать мяч на правом фланге у углового флажка, наши под жёстким прессингом вынудили экс-игрока ЦСКА ошибиться. 
  • 30'
    Приятно слышать поддержку трибун, которые гонят наших ребят в атаку. Услышат ли наши парни эти призывы? 
  • 29'
    Баринов наконец-то включился в игру, неплохо поцеплялся за мяч, только выцарапать его не сумел. Благо, что помогли партнёры по команде. 
  • 27'
    А вот и Златко Далич вышел к кромке поля, чтобы довольно жёстко успокоить как линию защиты. так и вечно выбивающего мяч в аут Ливаковича. Доминика по такой игре могут и заменить, я не шучу. 
  • 26'
    Очень грустный матч в эти минуты. Грустно по причине того, что наши парни как-то перестали ходить в атаку, про удары по воротам я уж скромно промолчу. 
  • 25'
    57% на 43% - такая статистика по владению на текущий момент. Ничего особенного, если не считать, что ведут по этому показателю хорваты. 
  • 24'
    Ивица Олич довольно спокойно смотрит футбол, внутри чувствуется напряжение. Ему уже не впервой возвращаться в Москву, кстати. 
  • 23'
    Сорвалась наша атака после неточной передачи на левом фланге. 
  • 22'
    Сборная России сейчас - это две маски. Одна - привычная нам, а вторая - это приятные намётки нового и позитивного. 
  • 21'
    Соса слева навесил, наши выбили. А до этого было ещё дважды, когда хорваты доставляли мяч в штрафную, повезло, что после удара Фернандес преградил футбольному снаряду дорожку. 
  • 20'
    Перишич прорывался по левому флангу, нам удалось выбить в чистом подкате! Вот такой эпизод приятен, хоть и рискованный. 
  • 19'
    Ливакович, кстати, довольно неуверенно играет, как будто очень сильно боится прессинга. Неужели не были готовы хорваты к такой прыти от наших? Карпин же открыто обещал атакующий футбол. 
  • Офсайд
    18'
    Захарян вырвался на рандеву с голкипером, захотел даже покатить мимо вратаря, как бы не заметив, что уже зафиксирован офсайд. 
  • 17'
    Головин подал угловой, Дивеев пробил по воротам. На этот раз было лишь для статистики. 
  • Опасный момент
    16'
    Захарян вошёл в штрафную, дождался паса от Миранчука и мощно пробил по воротам! Очень опасный удар был, Ливакович выручил, вовремя выбросив руку вверх в падении! Угловой!
  • 15'
    Фернандес далеко вбросил мяч из аута, последовали попытки зацепиться за атаку, но, увы, потеря. 
  • 14'
    Захарян пошёл в прессинг, потом поддержали коллеги, вынудив ошибиться Ливаковича. Аут в нашу пользу будет. 
  • 13'
    Брозович разыграл штрафной с Сосой, тот навесил под удар Дуе, который отправил мяч в "молоко". Давайте выдохнем просто. 
  • Угловой
    12'
    Влашич сделал пас на Перишича, удар по воротам которого накрыл Марио. Знаете, а как-то всё просто делают хорваты. Напрягает такое! Угловой. 
  • 11'
    Не скажу, что сборная России пока смотрится как-то иначе, чем раньше. В движении есть прогресс, но как бы на первых минутах дома он и должен быть. 
  • 10'
    Миранчук не сумел обработать мяч в центре, загубив этим перспективную по скорости атаку. Хорваты довольно быстро все вернулись на свои позиции. 
  • 9'
    Соса прострелил в штрафную, Гилерме сыграл даже не на выходе, а уверенно в падении накрыл мяч корпусом. Атакуют интереснее хорваты пока, ударов нет. 
  • 8'
    Фернандес и Ионов не поняли друг друга на фланге, не получилось сыграть в стеночку у футболистов. 
  • 7'
    Фернандес головой выбил мяч из штрафной после навесной подачи справа. Разобрались чётко, гости малыми силами атаковали. 
  • 6'
    Хорваты отдали нам мяч, правда, это как раз очень волнительно. Гостевая команда весьма хороша на контратаках. 
  • 5'
    Головин пошёл подавать, мяч в итоге доставили на Фернандеса, который решить эпизод не смог. Получилось просто на пробу, а не на силу или точность. 
  • Угловой
    4'
    Ионов попробовал пробить головой после передачи Головина. С линии вратарской пытался пробить, но выбили на угловой оппоненты. 
  • 3'
    Карпин уже на ногах, есть что подсказать наставнику сборной России. Напомню, он проводит первый матч сегодня у руля национальной команды. 
  • 2'
    Перишич прострелил в нашу штрафную, потом пошла возня от Дивеева и ко, но сумели наши выйти относительно без нервов. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Болеем за Россию!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Баринов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luzhniki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч РОССИЯ 0:0 Хорватия онлайн


Прогнозы на матч РОССИЯ 0:0 Хорватия

Исход игры
РОССИЯ
34.4% (97)
Ничья
27.7% (78)
Хорватия
37.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (137)
Меньше
47.71% (125)
Обе команды забьют
Да
74.05% (194)
Нет
25.95% (68)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
24.5% (69)
1:1 Ничья
22% (62)
1:2 Хорватия
15.6% (44)
0:2 Хорватия
10.6% (30)
0:1 Хорватия
5.7% (16)
2:2 Ничья
2.8% (8)
1:0 РОССИЯ
2.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 