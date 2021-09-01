Гилерме спасет нашу сборную!!! Черышев по ошибке сделал передачу на Иванушеца, который был готов. развернулся и пробил! Среагировал Маринато!

Чалета-Цар не смог продолжить игру из-за повреждения, попросил замену. Шкорич вышел на поле.

Головин, видимо, не сделал выводы за удаление, которое получил в недавней игре за "Монако". Очень грубо пошёл в игру за мяч, который не догонял, сбив соперника. Рефери пожалел нашего игрока.

81' Угловой подали хорваты. Мяч полетел на ближний угол вратарской, где был лишь Кузяев, он и выбил.

79' Самошников здорово отработал в обороне, выбив мяч после проникающего паса хорвата слева. Включился за здравие Илья.

78' Самошников вышел на после вместо Фернандеса. Да, подустал Марио, уже нет сил у него подключаться к атакам, а также проблемы с ногой небольшие.

78' Головин навесил со стандарта - углового, Дивеев пробил по воротам головой. Мяч пролетел мимо створа. Хороший момент!

77' Иванушец справа прошёл в штрафную, показал неплохой слалом, но не передачу вдоль линии. Потеря у хорватов - радость нам.

76' Оршич вышел вместо Перишича. Капитанская повязка перешла к Ловрену.

75' Заболотный поборолся за верховой мяч с Иванушецем, попали нашему игроку по лицу, как показалось. Снова пауза.

74' Крамарич вошёл в штрафную справа, пробил по воротам, мяч ушёл за лицевую. От ворот.

73' Фернандес вбросил мяч из аута на Дивеева, тот откинул назад... и мяч в итоге мы потеряли, хорваты а своей половине поля, они начинают атаку.

72' Черышев справа набрал скорость, попробовал пройти Ловрена, но тот был хорош в подкате.

71' Опять же удивлюсь отсутствию Смолова. Кстати, не исключено, что Фёдор получил повреждение, поэтому его берегут.

70' Черышев и Бакаев даже в итоге вышли на поле. Захарян и Ионов покинули поле, освежил Карпин фланги.



Иванушец появился у хорватов вместо Пашалича.

68' Черышев получил последние указания, он выйдет сейчас вместо Захаряна. Поздравляем Арсена с хорошим дебютом.

67' Головин сделал классный пас на Ионова, тот продрался слева на большой скорости, прострелил в штрафную, где параллельным курсом набрал ход Захарян. Пробить последнему толком не дали, Ливакович на месте. Атака классная!

66' Захарян упал в атаке, стал апеллировать к арбитру, который не заметил в эпизоде нарушения.

65' Смогли сейчас наши игрока наладить контроль над мячом, даже несколько интересных атак получилось, но на этом всё.

64' Какой момент у сборной России! Ионов показал дриблинг, прошёл четверых соперников и отпасовал Головину. Тот прострелил вдоль пустых ворот, никто на замкнул. Огорчаться игрокам не надо, было положение "вне игры". Жаль, гол был бы украшением.

62' Брозович справа со стандарта подал в штрафную, наши сумели отбиться. Потом атака хорватов продолжилась, Перишич был перед линией вратарской при навесе, пробить акцентировано ему не дали.

61' Ливакович попросил медицинскую помощь, заднюю поверхность бедра сейчас будут замораживать. Неужели тут что-то серьёзное? Странно, но вроде полный порядок.

60' Всё в порядке с Марио. Георгий тоже, как кажется, окреп после повреждения. Смотрим за матчем дальше и... ждём замен от Карпина.

59' "Нужен гол", - скандируют трибуны. У нас же тревожный эпизод снова - Фернандес в чужой штрафной упал на газон, у него свело ногу. Пауза.

58' Заболотный поборолся за отскок, вынудив оппонента нарушить правила. Хоть так, чтобы перевести дух немного.

57' Соса подал мяч в штрафную после розыгрыша, Джикия купировал угрозу, выбив подальше.

56' Юранович пробежал через всё поле, сделал передачу, там последовали попытки улучшить позицию, но Кузяев выбил на угловой.

55' Влашич пробил сейчас по воротам, мяч прошёл мимо цели. Очень Никола хочет забить, ему важно закрепиться в основе сборной сейчас.

54' Джикия, как показалось, получил повреждение. Врачи пытаются вернуть в игру капитана, бок заморозили. Будем надеяться, что не серьёзное там.

53' Фернандес справа в Кузяевым сумел обыграться, потом последовала навесная подача, а Заболотному не дали толком пробить головой. Что-то очень знакомое - игра со столбом? Или привиделось?

52' Обычно есть ощущение, что матч вничью завершиться не может, у меня такого сейчас нет. У хорватов же пока офсайд.

51' Брозович весьма неплохо смотрится в роли диспетчера в эти минуты, а вот его партнёры подсели, не открываются так, как этого требует динамика.

50' Влашич отправили на газон Головина почти в центре поля, а после розыгрыша стандарта мы мяч потеряли.

49' Впрочем, забьёт сейчас Заболотный, Карпин сразу будет героем. Помимо логики есть ещё и интуиция.

48' Если честно, то мне непонятно - почему на поле нет Смолова. Фёдор сейчас ключевой нападающий в чемпионате России, его мотивация зашкаливает...

47' Ионов получил мяч в штрафной справа, подработал и пробил, правда, с левой ноги. Ливакович среагировал, хотя был закрыт своими игроками.

46' Активно Заболотный вышел в игру, уже успел сделать передачу Ионову, правда, атака пока затормозилась.

46' Начался второй тайм!

— Заболотный вышел на поле вместо Алексея Миранчука. В паузе была замена.