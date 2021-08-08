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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
 
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Стадион:
Хорватия

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 1
2. Фернандес Марио 2 0.67
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
4. Кузяев Далер 0 0
5. Миранчук Алексей 0 0
6. Фомин Даниил 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.33
2. Пашалич Марио 1 0.33
3. Брекало Йосип 1 0.33
4. Модрич Лука 1 (1) 0.33
5. Баришич Борна 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Миранчук Алексей 1 0
5. Головин Александр 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Хорватия 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария
Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
РОССИЯ 2:2 Хорватия Чемпионат мира по футболу 2018 РОССИЯ 1:3 Хорватия Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Словакия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Словения Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6. Мальта Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    РОССИЯ 27.8% (20)
    X 23.6% (17)
    Хорватия 48.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Хорватия
    3.18
    3.35
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РОССИЯ - Хорватия онлайн


    Прогнозы на матч РОССИЯ - Хорватия

    Исход игры
    РОССИЯ
    27.4% (20)
    Ничья
    23.3% (17)
    Хорватия
    49.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (40)
    Меньше
    39.39% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (51)
    Нет
    22.73% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    23.3% (17)
    1:1 Ничья
    17.8% (13)
    2:1 РОССИЯ
    15.1% (11)
    0:2 Хорватия
    8.2% (6)
    3:1 РОССИЯ
    4.1% (3)
    0:1 Хорватия
    4.1% (3)
    0:3 Хорватия
    2.7% (2)
    3:2 РОССИЯ
    2.7% (2)
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