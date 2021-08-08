Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|1
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.67
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.33
|4.
|Кузяев Далер
|0
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|6.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перишич Иван
|1
|0.33
|2.
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|3.
|Брекало Йосип
|1
|0.33
|4.
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.33
|5.
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|5.
|Головин Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|2
|0
|2.
|Перишич Иван
|1
|0
|3.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|4.
|Брозович Марсело
|1
|0
|5.
|Ковачич Матео
|1
|0
|6.
|Будимир Анте
|1
|0
|7.
|Баришич Борна
|1
|0
|8.
|Влашич Никола
|1
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Хорватия
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +9 =4 -7РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария
Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч РОССИЯ - Хорватия
Исход игры
РОССИЯ
27.4% (20)
Ничья
23.3% (17)
Хорватия
49.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (40)
Меньше
39.39% (26)
Обе команды забьют
Да
77.27% (51)
Нет
22.73% (15)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
23.3% (17)
1:1 Ничья
17.8% (13)
2:1 РОССИЯ
15.1% (11)
0:2 Хорватия
8.2% (6)
3:1 РОССИЯ
4.1% (3)
0:1 Хорватия
4.1% (3)
0:3 Хорватия
2.7% (2)
3:2 РОССИЯ
2.7% (2)
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