Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Грузия
0:1
Конец матча
Стадион: Batumi Stadium
Косово
0:1
18' ГолМурики Ведат
25' Желтая карточкаБериша Валон
63' Желтая карточкаКастрати Лирим
63' Желтая карточкаКашия Гурам
77' Желтая карточкаХочолава Давид
88' Желтая карточкаЧабрадзе Григол
90' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бютюки ЗюмерНападающий
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
18'
0:1
25'
63'
63'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.5
|2.
|Китеишвили Отар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халими Бесар
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шенгелия Леван
|0
|1
|2.
|Канкава Джаба
|1
|0
|3.
|Кашия Гурам
|1
|0
|4.
|Двали Лаша
|1
|0
|5.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|6.
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Хочолава Давид
|1
|0
|9.
|Чабрадзе Григол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бериша Бернард
|1
|1
|2.
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|3.
|Бериша Валон
|1
|0
|4.
|Халими Бесар
|1
|0
|5.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|6.
|Мурики Ведат
|1
|0
|7.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Косово
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Голландия 3:0 Грузия Румыния 1:2 Грузия Греция 1:1 Грузия Грузия 1:2 Испания
Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия
Косово Последние 20 матчей: +7 =2 -11Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея Мальта 1:2 Косово Косово 4:1 Сан-Марино
Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Косово
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Грузия 0:1 Косово
Исход игры
Грузия
68.9% (102)
Ничья
24.3% (36)
Косово
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
57.53% (84)
Нет
42.47% (62)
Популярный счёт
2:1 Грузия
27.7% (41)
1:0 Грузия
25.7% (38)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Грузия
12.2% (18)
1:2 Косово
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Грузия
1.4% (2)
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