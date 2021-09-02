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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Грузия
0:1
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
0:1
18' Гол
Мурики Ведат
25' Желтая карточка
Бериша Валон
63' Желтая карточка
Кастрати Лирим
63' Желтая карточка
Кашия Гурам
77' Желтая карточка
Хочолава Давид
88' Желтая карточка
Чабрадзе Григол
90' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90'+7
1
Лория
Гиорги
13
Чабрадзе
Григол
4
Кашия
Гурам
3
Хочолава
Давид
16
Азаров
Ираклий
15
Абурджания
Георгий
7
Канкава
Джаба
21
Цитаишвили
Георгий
9
Китеишвили
Отар
8
Казаишвили
Валерий
11
Квилитая
Георгий
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
8
Халими
Бесар
20
Дрешевич
Ибрахим
14
Бериша
Валон
21
Кастрати
Лирим
18
Мурики
Ведат
11
Рашани
Эльбасан
Грузия
4-2-3-1
Косово
4-3-3

Ход матча

12'
Джигаури Джамбул
Китеишвили Отар
 
18'
0:1
Мурики Ведат
(Бериша Валон)
25'
 
Бериша Валон
60'
Микаутадзе Жорж
Казаишвили Валерий
 
63'
 
Кастрати Лирим
63'
Кашия Гурам
 
68'
 
Лосаж Флорьян
Халими Бесар
68'
 
Бютюки Зюмер
Кастрати Лирим
77'
Хочолава Давид
 
77'
Давиташвили Зурико
Абурджания Георгий
 
77'
Чакветадзе Георгий
Квилитая Георгий
 
88'
Чабрадзе Григол
 
90'
 
Бериша Валон
Рашани Эльбасан
90'
 
Крюезиу Мирлинд
90'
 
Шала Херолинд
Крюезиу Мирлинд

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кварацхелия Хвича 2 0.5
2. Китеишвили Отар 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халими Бесар 1 0.33

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Шенгелия Леван 0 1
2. Канкава Джаба 1 0
3. Кашия Гурам 1 0
4. Двали Лаша 1 0
5. Абурджания Георгий 1 0
6. Зивзивадзе Буду 1 0
7. Китеишвили Отар 1 0
8. Хочолава Давид 1 0
9. Чабрадзе Григол 1 0
Косово
# Игрок      
1. Бериша Бернард 1 1
2. Крьезиу Хекуран 2 0
3. Бериша Валон 1 0
4. Халими Бесар 1 0
5. Хадергьонай Флорент 1 0
6. Мурики Ведат 1 0
7. Крюезиу Мирлинд 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
Косово 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Голландия 3:0 Грузия Румыния 1:2 Грузия Греция 1:1 Грузия Грузия 1:2 Испания
Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия
Косово Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея Мальта 1:2 Косово Косово 4:1 Сан-Марино
Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Грузия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Грузия 68.9% (102)
X 24.3% (36)
Косово 6.8% (10)
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Прогнозы на матч Грузия 0:1 Косово

Исход игры
Грузия
68.9% (102)
Ничья
24.3% (36)
Косово
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
57.53% (84)
Нет
42.47% (62)
Популярный счёт
2:1 Грузия
27.7% (41)
1:0 Грузия
25.7% (38)
1:1 Ничья
19.6% (29)
2:0 Грузия
12.2% (18)
1:2 Косово
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Грузия
1.4% (2)
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