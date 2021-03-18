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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Швеция
 
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Стадион:
Испания

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классон Виктор 1 0.5
2. Аугустинссон Людвиг 1 0.5
3. Исак Александр 1 0.5
4. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.5
5. Ибрагимович Златан 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольмо Дани 2 0.67
2. Торрес Ферран 2 0.67
3. Мората Альваро 1 0.33
4. Морено Херард 1 0.33
5. Альба Жорди 0 0
6. Коке Хорхе 0 0
7. Педри 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 1 0
2. Аугустинссон Людвиг 1 0
3. Олссон Кристоффер 1 0
4. Исак Александр 1 0
Испания
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Льоренте Диего 1 0
3. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0
 Испания 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Швеция 1:2 Украина Швеция 3:2 Польша Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция
Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Испания Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания Хорватия 3:5 Испания Словакия 0:5 Испания
Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта

Последние игры между собой

Швеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Испания 0:0 Швеция ЕВРО 2020 Швеция 1:1 Испания ЕВРО 2020 Испания 3:0 Швеция ЕВРО 2020 Швеция 1:2 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
Испания 3:0 Швеция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Грузия Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Косово Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Грузия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Грузия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Косово Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Швеция 3.7% (2)
    X 18.5% (10)
    Испания 77.8% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Испания
    5.40
    4.00
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Швеция - Испания онлайн


    Прогнозы на матч Швеция - Испания

    Исход игры
    Швеция
    3.7% (2)
    Ничья
    18.5% (10)
    Испания
    77.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.93% (41)
    Меньше
    24.07% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    55.6% (30)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    0:1 Испания
    11.1% (6)
    1:3 Испания
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
    2:1 Швеция
    3.7% (2)
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