Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Испания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классон Виктор
|1
|0.5
|2.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.5
|3.
|Исак Александр
|1
|0.5
|4.
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.5
|5.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольмо Дани
|2
|0.67
|2.
|Торрес Ферран
|2
|0.67
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.33
|4.
|Морено Херард
|1
|0.33
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
|6.
|Коке Хорхе
|0
|0
|7.
|Педри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|2.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|4.
|Исак Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Льоренте Диего
|1
|0
|3.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|Испания
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +12 =1 -7Швеция 1:2 Украина Швеция 3:2 Польша Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция
Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Испания Последние 20 матчей: +10 =8 -2Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания Хорватия 3:5 Испания Словакия 0:5 Испания
Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта
Последние игры между собой
Швеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Косово
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Швеция - Испания
Исход игры
Швеция
3.7% (2)
Ничья
18.5% (10)
Испания
77.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (41)
Меньше
24.07% (13)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
1:2 Испания
55.6% (30)
1:1 Ничья
11.1% (6)
0:1 Испания
11.1% (6)
1:3 Испания
7.4% (4)
2:2 Ничья
7.4% (4)
2:1 Швеция
3.7% (2)
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