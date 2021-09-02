Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Чехия
Позже
Стадион: Местски - Витковице Арена
Беларусь
13
Матею
Алеш
21
Крал
Алекс
22
Соучек
Томаш
19
Гложек
Адам
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матею АлешЗащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
19 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Нгуиэн ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Седько ПавелНападающий
-
Главный тренер: Georgi Kondratyev
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|3
|1
|2.
|Янкто Якуб
|1
|0.33
|3.
|Шик Патрик
|1
|0.33
|4.
|Барак Антонин
|1
|0.33
|5.
|Провод Лукас
|1
|0.33
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|1
|2.
|Савицкий Павел
|1
|0.5
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0.5
|4.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|5.
|Кисляк Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шик Патрик
|0
|1
|2.
|Янкто Якуб
|1
|0
|3.
|Соучек Томаш
|1
|0
|4.
|Зима Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|0
|2.
|Лаптев Денис
|1
|0
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чехия
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|0
|Беларусь
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Чехия 1:2 Дания Голландия 0:2 Чехия Чехия 0:1 Англия Хорватия 1:1 Чехия
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас
Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 10
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Беларусь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Чехия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Чехия - Беларусь
Исход игры
Чехия
97.9% (138)
Ничья
0.7% (1)
Беларусь
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
24.64% (34)
Нет
75.36% (104)
Популярный счёт
2:0 Чехия
56% (79)
2:1 Чехия
13.5% (19)
3:1 Чехия
9.2% (13)
3:0 Чехия
8.5% (12)
1:0 Чехия
3.5% (5)
4:0 Чехия
3.5% (5)
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