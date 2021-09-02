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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Чехия
 
Позже

Стадион:
Беларусь
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
6
Калаш
Томаш
9
Голеш
Томаш
13
Матею
Алеш
21
Крал
Алекс
22
Соучек
Томаш
19
Гложек
Адам
7
Барак
Антонин
14
Янкто
Якуб
11
Долежал
Мартин
1
Черник
Сергей
3
Швецов
Максим
4
Рахманов
Артём
20
Сачивко
Александр
13
Золотов
Николай
14
Бегунов
Роман
9
Эбонг
Макс
8
Корзун
Никита
21
Климович
Владислав
23
Антилевский
Дмитрий
17
Лисакович
Виталий
Чехия
4-2-3-1
Беларусь
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 3 1
2. Янкто Якуб 1 0.33
3. Шик Патрик 1 0.33
4. Барак Антонин 1 0.33
5. Провод Лукас 1 0.33
6. Дарида Владимир 0 0
7. Кадержабек Павел 0 0
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 1
2. Савицкий Павел 1 0.5
3. Кендыш Юрий 1 0.5
4. Стасевич Игорь 0 0
5. Кисляк Сергей 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Шик Патрик 0 1
2. Янкто Якуб 1 0
3. Соучек Томаш 1 0
4. Зима Давид 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Кендыш Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чехия 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3) 0 0
 Беларусь 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Чехия 1:2 Дания Голландия 0:2 Чехия Чехия 0:1 Англия Хорватия 1:1 Чехия
Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания Италия 4:0 Чехия Уэльс 1:0 Чехия Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас
Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2. Чехия Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь Заявка 2 1 0 1 4 - 10 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Беларусь Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Чехия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
2. Бельгия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Беларусь Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 25 минут.

    Главный судья: Йованович Срджан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Чехия 97.9% (141)
    X 0.7% (1)
    Беларусь 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Беларусь
    1.20
    8.10
    22.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чехия - Беларусь онлайн


    Прогнозы на матч Чехия - Беларусь

    Исход игры
    Чехия
    97.9% (138)
    Ничья
    0.7% (1)
    Беларусь
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (52)
    Меньше
    62.32% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    24.64% (34)
    Нет
    75.36% (104)
    Популярный счёт
    2:0 Чехия
    56% (79)
    2:1 Чехия
    13.5% (19)
    3:1 Чехия
    9.2% (13)
    3:0 Чехия
    8.5% (12)
    1:0 Чехия
    3.5% (5)
    4:0 Чехия
    3.5% (5)
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