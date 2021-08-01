Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Венгрия
Позже
Стадион: Ференц Пушкаш
Англия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.67
|2.
|Салаи Адам
|1 (1)
|0.33
|3.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.33
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0.33
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|6.
|Салай Адам
|1
|0.33
|7.
|Него Лоик
|1
|0.33
|8.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.33
|9.
|Газдаг Даниэль
|1
|0.33
|10.
|Ботка Эндре
|0
|0
|11.
|Лонг Адам II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|2 (1)
|0.67
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.67
|3.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.33
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0.33
|5.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|6.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.33
|7.
|Уоткинс Олли
|1
|0.33
|8.
|Лингард Джесси
|0
|0
|9.
|Стоунс Джон
|0
|0
|10.
|Шоу Люк
|0
|0
|11.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|12.
|Фоден Фил
|0
|0
|13.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Надь Адам
|2
|0
|3.
|Чери Тамаш
|1
|0
|4.
|Ботка Эндре
|1
|0
|5.
|Лонг Адам II
|1
|0
|6.
|Хандья Силвестер
|1
|0
|7.
|Салаи Аттила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Англия
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия
Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия
Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Венгрия - Англия
Исход игры
Венгрия
0% (0)
Ничья
9.1% (5)
Англия
90.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (36)
Меньше
34.55% (19)
Обе команды забьют
Да
70.91% (39)
Нет
29.09% (16)
Популярный счёт
1:2 Англия
40% (22)
1:3 Англия
20% (11)
0:1 Англия
14.5% (8)
0:2 Англия
12.7% (7)
1:1 Ничья
7.3% (4)
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