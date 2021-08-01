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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
 
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Стадион:
Англия

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаллаи Роланд 2 0.67
2. Салаи Адам 1 (1) 0.33
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.33
4. Фиоло Оттила 1 0.33
5. Орбан Вилли 1 0.33
6. Салай Адам 1 0.33
7. Него Лоик 1 0.33
8. Кляйнхайслер Ласло 1 0.33
9. Газдаг Даниэль 1 0.33
10. Ботка Эндре 0 0
11. Лонг Адам II 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 2 (1) 0.67
2. Калверт-Льюин Доминик 2 0.67
3. Маунт Мэйсон 1 0.33
4. Магуайр Гарри 1 0.33
5. Стерлинг Рахим 1 0.33
6. Уорд-Праус Джеймс 1 0.33
7. Уоткинс Олли 1 0.33
8. Лингард Джесси 0 0
9. Стоунс Джон 0 0
10. Шоу Люк 0 0
11. Чилуэлл Бен 0 0
12. Фоден Фил 0 0
13. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Надь Адам 2 0
3. Чери Тамаш 1 0
4. Ботка Эндре 1 0
5. Лонг Адам II 1 0
6. Хандья Силвестер 1 0
7. Салаи Аттила 1 0
Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Кейн Гарри 1 0
3. Мингс Тайрон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Англия 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия
Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия
Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия 2:1 Венгрия Товарищеские матчи

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Венгрия Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Албания Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Венгрия 0% (0)
    X 9.1% (5)
    Англия 90.9% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Англия
    8.20
    4.55
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Венгрия - Англия онлайн


    Прогнозы на матч Венгрия - Англия

    Исход игры
    Венгрия
    0% (0)
    Ничья
    9.1% (5)
    Англия
    90.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    40% (22)
    1:3 Англия
    20% (11)
    0:1 Англия
    14.5% (8)
    0:2 Англия
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
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