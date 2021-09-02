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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Лихтенштейн
 
Позже

Стадион:
Германия
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Сандро
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
10
Фрик
Ноах
17
Фроммельт
Ноах
18
Хаслер
Николас
8
Зеле
Арон
7
Фрик
Яник
12
Лено
Бернд
3
Баку
Ридле
15
Зюле
Никлас
4
Керер
Тило
20
Госенс
Робин
21
Гюндоган
Илкай
6
Киммих
Йозуа
14
Мусиала
Джамал
7
Хаверц
Кай
19
Сане
Лерой
9
Вернер
Тимо
Лихтенштейн
5-3-2
Германия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Яник 1 0.33
Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.67
2. Гнабри Серж 1 0.33
3. Хаверц Кай 1 0.33
4. Горецка Леон 1 0.33
5. Сане Лерой 0 0

Карточки

Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Малин Андреас 1 0
3. Фрик Яник 1 0
4. Хофер Йенс 1 0
5. Вольфингер Фабио 1 0
6. Марксер Александер 1 0
7. Фроммельт Ноах 1 0
Германия
# Игрок      
1. Джан Эмре 1 0
2. Рюдигер Антонио 1 0
3. Киммих Йозуа 1 0
4. Госенс Робин 1 0
5. Сане Лерой 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Мусиала Джамал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 100% (1)
 Германия 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 1:4 Исландия Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн
Германия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Англия 2:0 Германия Германия 2:2 Венгрия Португалия 2:4 Германия Франция 1:0 Германия
Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Германия 4:0 Лихтенштейн Чемпионат Мира Лихтенштейн 0:6 Германия Чемпионат Мира

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Северная Македония Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Германия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Румыния Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5. Румыния Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Квалификационные игры Чемпионата мира 2022 продолжаются, сегодня нас ждет встреча сборных Лихтенштейна и Германии. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Вериссиму Фабиу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Лихтенштейн 0.7% (1)
X 0% (0)
Германия 99.3% (142)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Германия
89.12
51.00
1.01
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лихтенштейн - Германия онлайн


Прогнозы на матч Лихтенштейн - Германия

Исход игры
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Германия
99.3% (137)
Тотал 2.5
Больше
96.3% (130)
Меньше
3.7% (5)
Обе команды забьют
Да
5.93% (8)
Нет
94.07% (127)
Популярный счёт
0:5 Германия
25.4% (35)
0:4 Германия
22.5% (31)
0:3 Германия
20.3% (28)
0:6 Германия
10.9% (15)
0:7 Германия
6.5% (9)
1:4 Германия
2.2% (3)
0:8 Германия
2.2% (3)
0:2 Германия
2.2% (3)
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