Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Лихтенштейн
Позже
Стадион: АФГ Арена
Германия
23
Хофер
Йенс
10
Фрик
Ноах
12
Лено
Бернд
15
Зюле
Никлас
20
Госенс
Робин
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
-
10 Фрик НоахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоби ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Stocklasa
- Основной состав
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
20 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Трапп КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
16 Вирц ФлорианПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гнабри СержНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Яник
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.67
|2.
|Гнабри Серж
|1
|0.33
|3.
|Хаверц Кай
|1
|0.33
|4.
|Горецка Леон
|1
|0.33
|5.
|Сане Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|2.
|Малин Андреас
|1
|0
|3.
|Фрик Яник
|1
|0
|4.
|Хофер Йенс
|1
|0
|5.
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|6.
|Марксер Александер
|1
|0
|7.
|Фроммельт Ноах
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|1
|0
|2.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|4.
|Госенс Робин
|1
|0
|5.
|Сане Лерой
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Мусиала Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Германия
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 1:4 Исландия Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн
Германия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Англия 2:0 Германия Германия 2:2 Венгрия Португалия 2:4 Германия Франция 1:0 Германия
Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Лихтенштейн - Германия
Исход игры
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Германия
99.3% (137)
Тотал 2.5
Больше
96.3% (130)
Меньше
3.7% (5)
Обе команды забьют
Да
5.93% (8)
Нет
94.07% (127)
Популярный счёт
0:5 Германия
25.4% (35)
0:4 Германия
22.5% (31)
0:3 Германия
20.3% (28)
0:6 Германия
10.9% (15)
0:7 Германия
6.5% (9)
1:4 Германия
2.2% (3)
0:8 Германия
2.2% (3)
0:2 Германия
2.2% (3)
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