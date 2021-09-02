Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Исландия
0:2
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур
Румыния
8' Желтая карточкаНеделку Драгош
37' Желтая карточкаКирикеш Влад
0:1
47' ГолМан Деннис
76' Желтая карточкаНицэ Флорин
0:2
83' ГолСтанчу Николае
85' Желтая карточкаХаджи Янис
85' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
90' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
21
Ратиу
Андрей
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
13
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ратиу АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
13 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Марин МариусПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
Ход матча
37'
47'
0:1
76'
83'
0:2
85'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.25
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.25
|3.
|Палссон Виктор
|1
|0.25
|4.
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.25
|5.
|Траустасон Арнор
|0
|0
|6.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.5
|2.
|Станчу Николае
|1
|0.25
|3.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.25
|4.
|Хаджи Янис
|1
|0.25
|5.
|Ман Деннис
|1
|0.25
|6.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.25
|7.
|Марин Рэзван
|0
|0
|8.
|Банку Никусор
|0
|0
|9.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|10.
|Кирикеш Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|2.
|Арнасон Кари
|1
|0
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0
|4.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пушкаш Георге
|1
|1
|2.
|Максим Александру
|2
|0
|3.
|Банку Никусор
|2
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|5.
|Ницэ Флорин
|1
|0
|6.
|Могос Василе
|1
|0
|7.
|Хаджи Янис
|1
|0
|8.
|Неделку Драгош
|1
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Исландия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Румыния
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Польша 2:2 Исландия Фарерские острова 0:1 Исландия Мексика 2:1 Исландия Лихтенштейн 1:4 Исландия
Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция
Румыния Последние 20 матчей: +6 =4 -10Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия
Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния
Последние игры между собой
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
Прогнозы на матч Исландия 0:2 Румыния
Исход игры
Исландия
32.9% (46)
Ничья
53.6% (75)
Румыния
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (66)
2:1 Исландия
17.1% (24)
1:0 Исландия
10.7% (15)
1:2 Румыния
9.3% (13)
0:1 Румыния
4.3% (6)
2:0 Исландия
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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