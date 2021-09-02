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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Исландия
0:2
Конец матча

Стадион:
Румыния
0'
8' Желтая карточка
Неделку Драгош
37' Желтая карточка
Кирикеш Влад
0:1
47' Гол
Ман Деннис
76' Желтая карточка
Ницэ Флорин
0:2
83' Гол
Станчу Николае
85' Желтая карточка
Хаджи Янис
85' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+5
13
Рунарссон
Рунар
2
Севарссон
Биркир
6
Херманнссон
Хьёртур
21
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Тораринссон
Гудмундур
8
Бьярнасон
Биркир
4
Палссон
Виктор
15
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
7
Гудмундссон
Йоханн
9
Кьяртанссон
Видар
10
Гудмундссон
Альберт
1
Ницэ
Флорин
21
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
5
Неделчару
Ионуц
22
Камора
Мауру
23
Станчу
Николае
14
Неделку
Драгош
8
Чикылдэу
Александру
20
Ман
Деннис
7
Алибек
Денис
13
Сореску
Деян
Исландия
4-3-3
Румыния
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьярнасон Биркир 1 0.25
2. Севарссон Биркир 1 0.25
3. Палссон Виктор 1 0.25
4. Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.25
5. Траустасон Арнор 0 0
6. Магнуссон Хёрдур 0 0
7. Сигурдссон Арнор 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 2 0.5
2. Станчу Николае 1 0.25
3. Тэнасе Флорин 1 0.25
4. Хаджи Янис 1 0.25
5. Ман Деннис 1 0.25
6. Михэйлэ Валентин 1 0.25
7. Марин Рэзван 0 0
8. Банку Никусор 0 0
9. Кешерю Клаудиу 0 0
10. Кирикеш Влад 0 0

Карточки

Исландия
# Игрок      
1. Гудмундссон Альберт 2 0
2. Арнасон Кари 1 0
3. Скуласон Ари 1 0
4. Ингасон Сверрир 1 0
5. Торстейнссон Йон 1 0
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Максим Александру 2 0
3. Банку Никусор 2 0
4. Кирикеш Влад 1 0
5. Ницэ Флорин 1 0
6. Могос Василе 1 0
7. Хаджи Янис 1 0
8. Неделку Драгош 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Исландия 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)
 Румыния 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Польша 2:2 Исландия Фарерские острова 0:1 Исландия Мексика 2:1 Исландия Лихтенштейн 1:4 Исландия
Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция
Румыния Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия
Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния

Последние игры между собой

Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия 2:1 Румыния Лига наций УЕФА

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Германия Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4. Румыния Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Исландия Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Исландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Армения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Румыния Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Исландия 32.9% (46)
X 53.6% (75)
Румыния 13.6% (19)
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Прогнозы на матч Исландия 0:2 Румыния

Исход игры
Исландия
32.9% (46)
Ничья
53.6% (75)
Румыния
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (66)
2:1 Исландия
17.1% (24)
1:0 Исландия
10.7% (15)
1:2 Румыния
9.3% (13)
0:1 Румыния
4.3% (6)
2:0 Исландия
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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