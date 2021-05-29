Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Италия
Позже
Стадион: Артемио Франки
Болгария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.67
|2.
|Локателли Мануэль
|1
|0.33
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0.33
|4.
|Сенси Стефано
|1
|0.33
|5.
|Белотти Андреа
|1 (1)
|0.33
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|7.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|2
|0
|2.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|4.
|Пессина Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Божиков Васил
|1
|0
|2.
|Вутов Антонио
|1
|0
|3.
|Илиев Атанас
|1
|0
|4.
|Костадинов Георги
|1
|0
|5.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|6.
|Христов Петко
|1
|0
|7.
|Антов Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Болгария
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0Италия 1:1 Англия Италия 1:1 Испания Бельгия 1:2 Италия Италия 2:1 Австрия
Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Болгария Последние 20 матчей: +2 =5 -13Франция 3:0 Болгария РОССИЯ 1:0 Болгария Словакия 1:1 Болгария Северная Ирландия 0:0 Болгария
Болгария 0:2 Италия Болгария 1:3 Швейцария Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария
Последние игры между собой
Италия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Болгария: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Косово
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 10
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 13
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Голландия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Литва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Болгария
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Беларусь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Чехия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Болгария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Литва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Беларусь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Израиль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Голландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|5.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|3.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словения
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венгрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Албания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Англия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Польша
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|5.
|Андорра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Армения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|5.
|Румыния
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Италия - Болгария
Исход игры
Италия
100% (53)
Ничья
0% (0)
Болгария
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
16.98% (9)
Нет
83.02% (44)
Популярный счёт
2:0 Италия
56.6% (30)
3:0 Италия
22.6% (12)
2:1 Италия
9.4% (5)
3:1 Италия
7.5% (4)
1:0 Италия
3.8% (2)
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