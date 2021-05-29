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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Италия
 
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Стадион:
Болгария

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 2 (1) 0.67
2. Локателли Мануэль 1 0.33
3. Берарди Доменико 1 0.33
4. Сенси Стефано 1 0.33
5. Белотти Андреа 1 (1) 0.33
6. Инсинье Лоренцо 0 0
7. Флоренци Алессандро 0 0
Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 1 0.33

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 2 0
2. Бернардески Федерико 1 0
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0
4. Пессина Маттео 1 0
Болгария
# Игрок      
1. Божиков Васил 1 0
2. Вутов Антонио 1 0
3. Илиев Атанас 1 0
4. Костадинов Георги 1 0
5. Сисиньо Неусиано 1 0
6. Христов Петко 1 0
7. Антов Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Болгария 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Италия 1:1 Англия Италия 1:1 Испания Бельгия 1:2 Италия Италия 2:1 Австрия
Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Болгария Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Франция 3:0 Болгария РОССИЯ 1:0 Болгария Словакия 1:1 Болгария Северная Ирландия 0:0 Болгария
Болгария 0:2 Италия Болгария 1:3 Швейцария Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария

Последние игры между собой

Италия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Болгария: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Болгария 0:2 Италия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Италия 1:0 Болгария ЕВРО 2016: Отборочные матчи Болгария 2:2 Италия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Италия 1:0 Болгария Чемпионат Мира
Болгария 2:2 Италия Чемпионат Мира Италия 2:0 Болгария Чемпионат Мира Болгария 0:0 Италия Чемпионат Мира

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Грузия Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Косово Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Швейцария Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Северная Ирландия Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Болгария Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
5. Литва Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2. Чехия Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь Заявка 2 1 0 1 4 - 10 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 14 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 13 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Голландия Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
3. Норвегия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Черногория Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Латвия Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Словакия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Словения Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6. Мальта Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Венгрия Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Северная Македония Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Германия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Румыния Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Грузия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Северная Ирландия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Литва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Казахстан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Беларусь Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Чехия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Грузия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Косово Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Болгария Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Литва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
2. Бельгия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Беларусь Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Албания Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5. Румыния Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Италия 100% (53)
    X 0% (0)
    Болгария 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Болгария
    1.13
    9.60
    38.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Италия - Болгария онлайн


    Прогнозы на матч Италия - Болгария

    Исход игры
    Италия
    100% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Болгария
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    16.98% (9)
    Нет
    83.02% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    56.6% (30)
    3:0 Италия
    22.6% (12)
    2:1 Италия
    9.4% (5)
    3:1 Италия
    7.5% (4)
    1:0 Италия
    3.8% (2)
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