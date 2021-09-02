Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Эстония
2:5
Конец матча
Стадион: А. Ле Кок Арена
Бельгия
1:0
2' ГолКяйт Маттиас
1:1
22' ГолВанакен Ханс
1:2
29' ГолЛукаку Ромелу
47' Желтая карточкаЛукаку Ромелу
1:3
52' ГолЛукаку Ромелу
55' Желтая карточкаТамм Йоонас
61' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
1:4
65' ГолВитсель Аксель
1:5
76' ГолФокет Томас
2:5
83' ГолСорга Эрик
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Калласте КенЗащитник
- Защитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
-
12 Селс МатцВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
Ход матча
2'
1:0
22'
1:1
29'
1:2
47'
52'
1:3
55'
65'
76'
1:5
83'
2:5
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аниер Хенри
|3
|1
|2.
|Саппинен Рауно
|1
|0.33
|3.
|Кяйт Маттиас
|1
|0.33
|4.
|Сорга Эрик
|1
|0.33
|5.
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|6.
|Васильев Константин
|0
|0
|7.
|Пури Сандер
|0
|0
|8.
|Ващук Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|4 (1)
|1
|2.
|Ванакен Ханс
|3
|0.75
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.5
|4.
|Докю Жереми
|1
|0.25
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.25
|6.
|Бачуайи Миши
|1
|0.25
|7.
|Прат Деннис
|1
|0.25
|8.
|Азар Торган
|1
|0.25
|9.
|Витсель Аксель
|1
|0.25
|10.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.25
|11.
|Фокет Томас
|1
|0.25
|12.
|Мёнье Тома
|0
|0
|13.
|Азар Эден
|0
|0
|14.
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|15.
|Янузай Аднан
|0
|0
|16.
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйгус Карл
|1
|1
|2.
|Аниер Хенри
|1
|0
|3.
|Аллику Рауно
|1
|0
|4.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|5.
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|6.
|Кууск Мяртен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вертонген Ян
|1
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|3.
|Азар Торган
|1
|0
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|5.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстония
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Бельгия
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эстония 2:1 Латвия Финляндия 0:1 Эстония Литва 0:1 Эстония Швеция 1:0 Эстония
Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия
Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия
Последние игры между собой
Эстония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 4
|10
|2.
|Чехия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 15
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Беларусь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
Прогнозы на матч Эстония 2:5 Бельгия
Исход игры
Эстония
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бельгия
100% (139)
Тотал 2.5
Больше
85.51% (118)
Меньше
14.49% (20)
Обе команды забьют
Да
14.49% (20)
Нет
85.51% (118)
Популярный счёт
0:3 Бельгия
41% (57)
0:4 Бельгия
20.1% (28)
0:2 Бельгия
13.7% (19)
0:5 Бельгия
7.9% (11)
1:3 Бельгия
5.8% (8)
1:2 Бельгия
4.3% (6)
1:4 Бельгия
2.9% (4)
0:6 Бельгия
1.4% (2)
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