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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Эстония
2:5
Конец матча

Стадион:
Бельгия
0'
1:0
2' Гол
Кяйт Маттиас
1:1
22' Гол
Ванакен Ханс
1:2
29' Гол
Лукаку Ромелу
47' Желтая карточка
Лукаку Ромелу
1:3
52' Гол
Лукаку Ромелу
55' Желтая карточка
Тамм Йоонас
61' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
1:4
65' Гол
Витсель Аксель
1:5
76' Гол
Фокет Томас
2:5
83' Гол
Сорга Эрик
90'+4
12
Хейн
Карл-Якоб
7
Пури
Сандер
16
Тамм
Йоонас
2
Кууск
Мяртен
18
Метс
Кароль
3
Пикк
Артур
14
Васильев
Константин
5
Крейда
Владислав
4
Кяйт
Маттиас
8
Аниер
Хенри
15
Саппинен
Рауно
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Боята
Дедрик
3
Денайер
Джейсон
15
Салемакерс
Алексис
6
Витсель
Аксель
17
Ванакен
Ханс
11
Карраско
Янник
7
Троссар
Леандро
9
Лукаку
Ромелу
10
Азар
Эден
Эстония
5-3-2
Бельгия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аниер Хенри 3 1
2. Саппинен Рауно 1 0.33
3. Кяйт Маттиас 1 0.33
4. Сорга Эрик 1 0.33
5. Лиландер Михаэл 0 0
6. Васильев Константин 0 0
7. Пури Сандер 0 0
8. Ващук Богдан 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 4 (1) 1
2. Ванакен Ханс 3 0.75
3. Троссар Леандро 2 0.5
4. Докю Жереми 1 0.25
5. Де Брёйне Кевин 1 0.25
6. Бачуайи Миши 1 0.25
7. Прат Деннис 1 0.25
8. Азар Торган 1 0.25
9. Витсель Аксель 1 0.25
10. Бентеке Кристиан 1 0.25
11. Фокет Томас 1 0.25
12. Мёнье Тома 0 0
13. Азар Эден 0 0
14. Алдервейрельд Тоби 0 0
15. Янузай Аднан 0 0
16. Карраско Янник 0 0

Карточки

Эстония
# Игрок      
1. Эйгус Карл 1 1
2. Аниер Хенри 1 0
3. Аллику Рауно 1 0
4. Тамм Йоонас 1 0
5. Пюрг Хенрик 1 0
6. Кууск Мяртен 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Вертонген Ян 1 0
2. Лукаку Ромелу 1 0
3. Азар Торган 1 0
4. Кастань Тимоти 1 0
5. Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстония 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Бельгия 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эстония 2:1 Латвия Финляндия 0:1 Эстония Литва 0:1 Эстония Швеция 1:0 Эстония
Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия
Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия

Последние игры между собой

Эстония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эстония 0:2 Бельгия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Бельгия 8:1 Эстония Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Эстония 2:0 Бельгия Чемпионат Мира Бельгия 3:2 Эстония Чемпионат Мира

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 3 1 0 17 - 4 10
2. Чехия Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Беларусь Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лукаку Ромелу бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кяйт Маттиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Эстония 0% (0)
X 0% (0)
Бельгия 100% (139)
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Прогнозы на матч Эстония 2:5 Бельгия

Исход игры
Эстония
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бельгия
100% (139)
Тотал 2.5
Больше
85.51% (118)
Меньше
14.49% (20)
Обе команды забьют
Да
14.49% (20)
Нет
85.51% (118)
Популярный счёт
0:3 Бельгия
41% (57)
0:4 Бельгия
20.1% (28)
0:2 Бельгия
13.7% (19)
0:5 Бельгия
7.9% (11)
1:3 Бельгия
5.8% (8)
1:2 Бельгия
4.3% (6)
1:4 Бельгия
2.9% (4)
0:6 Бельгия
1.4% (2)
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