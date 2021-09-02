Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Польша
4:1
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Варшава)
Албания
4' Желтая карточкаАбраши Амир
7' Желтая карточкаБаре Кейди
12' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
1:0
12' ГолЛевандовски Роберт
1:1
25' ГолЧикалеши Сокол
2:1
44' ГолБукса Адам
3:1
54' ГолКрыховяк Гжегож
56' Желтая карточкаГьясула Клаус
65' Желтая карточкаМанай Рей
82' Желтая карточкаСвидерски Кароль
86' Желтая карточкаБеднарек Ян
4:1
89' ГолЛинетти Кароль
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
16
Модер
Якуб
14
Букса
Адам
20
Траши
Лоренц
22
Абраши
Амир
10
Манай
Рей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Слиш БартошПолузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
-
10 Манай РейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
17 Дока АльбиПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
4'
7'
12'
12'
1:0
25'
1:1
44'
54'
56'
65'
67'
82'
86'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
25 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|4
|1
|2.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.25
|3.
|Свидерски Кароль
|1
|0.25
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.25
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0.25
|6.
|Букса Адам
|1
|0.25
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.25
|8.
|Модер Якуб
|1
|0.25
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|11.
|Глик Камил
|0
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|13.
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|15.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|1
|0.25
|2.
|Леняни Эрмир
|1
|0.25
|3.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.25
|4.
|Манай Рей
|1
|0.25
|5.
|Весели Фредерик
|0
|0
|6.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|7.
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|3.
|Хелик Михал
|1
|0
|4.
|Беднарек Ян
|1
|0
|5.
|Свидерски Кароль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|3.
|Манай Рей
|2
|0
|4.
|Баре Кейди
|2
|0
|5.
|Абраши Амир
|1
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|7.
|Джимсити Берат
|1
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Албания
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия
Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша
Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания Сан-Марино 0:2 Албания Албания 0:2 Англия
Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания
Последние игры между собой
Польша: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Венгрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|5.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
Прогнозы на матч Польша 4:1 Албания
Исход игры
Польша
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Албания
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
33.58% (46)
Нет
66.42% (91)
Популярный счёт
2:0 Польша
42.4% (59)
2:1 Польша
25.2% (35)
1:0 Польша
14.4% (20)
3:1 Польша
6.5% (9)
3:0 Польша
5.8% (8)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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