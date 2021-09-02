Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Польша

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гьясула Клаус не смог попасть в створ ударом издали

46' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Хюсай Эльсейд пробует нанести удар издали, но Войцех Щенсный держит все под контролем

42' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хорошую попытку сделал Манай Рей . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе

38' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Албания

34' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Франковски Пшемыслав из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Польша выполняет удар от ворот.

33' Абраши Амир из команды Албания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Крыховяк Гжегож выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Манай Рей хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

32' Плохо сыграл Беднарек Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Щесны Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Траши Лоренц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Г О О О О Л - Чикалеши Сокол забивает с левой ноги!

24' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Рыбус Мацей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

23' Удар от ворот произведет Албания

22' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хюсай Эльсейд из команды Албания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Щесны Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе

21' Абраши Амир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Удар от ворот произведет Польша

19' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Баре Кейди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Франковски Пшемыслав из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Букса Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Траши Лоренц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Польша будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О О О Л - Левандовски Роберт из команды Польша с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

12' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Хюсай Эльсейд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Албания

8' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Баре Кейди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Глик Камил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Абраши Амир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

3' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Албания начинает с центра поля