  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Польша
4:1
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
4' Желтая карточка
Абраши Амир
7' Желтая карточка
Баре Кейди
12' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
1:0
12' Гол
Левандовски Роберт
1:1
25' Гол
Чикалеши Сокол
2:1
44' Гол
Букса Адам
3:1
54' Гол
Крыховяк Гжегож
56' Желтая карточка
Гьясула Клаус
65' Желтая карточка
Манай Рей
82' Желтая карточка
Свидерски Кароль
86' Желтая карточка
Беднарек Ян
4:1
89' Гол
Линетти Кароль
90'+4
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
13
Рыбус
Мацей
7
Юзвяк
Камиль
16
Модер
Якуб
10
Крыховяк
Гжегож
21
Франковски
Пшемыслав
14
Букса
Адам
9
Левандовски
Роберт
1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
15
Кумбулла
Мараш
4
Хюсай
Эльсейд
7
Баре
Кейди
8
Гьясула
Клаус
20
Траши
Лоренц
22
Абраши
Амир
10
Манай
Рей
16
Чикалеши
Сокол
Польша
4-4-2
Албания
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 4 1
2. Крыховяк Гжегож 1 0.25
3. Свидерски Кароль 1 0.25
4. Юзвяк Камиль 1 0.25
5. Линетти Кароль 1 0.25
6. Букса Адам 1 0.25
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.25
8. Модер Якуб 1 0.25
9. Гросицки Камил 0 0
10. Рыбус Мацей 0 0
11. Глик Камил 0 0
12. Берешиньски Бартош 0 0
13. Милик Аркадиуш 0 0
14. Зелиньски Пётр 0 0
15. Франковски Пшемыслав 0 0
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 1 0.25
2. Леняни Эрмир 1 0.25
3. Чикалеши Сокол 1 0.25
4. Манай Рей 1 0.25
5. Весели Фредерик 0 0
6. Гьясула Клаус 0 0
7. Баре Кейди 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Милик Аркадиуш 1 0
3. Хелик Михал 1 0
4. Беднарек Ян 1 0
5. Свидерски Кароль 1 0
Албания
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 3 0
2. Хюсай Эльсейд 2 0
3. Манай Рей 2 0
4. Баре Кейди 2 0
5. Абраши Амир 1 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Джимсити Берат 1 0
8. Чикалеши Сокол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Албания 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия
Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша
Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания Сан-Марино 0:2 Албания Албания 0:2 Англия
Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания

Последние игры между собой

Польша: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Албания 0:1 Польша Товарищеские матчи Польша 1:0 Албания Товарищеские матчи

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Венгрия Заявка 4 2 1 1 10 - 8 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
5. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Польша 97.1% (135)
X 2.2% (3)
Албания 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Польша 4:1 Албания онлайн


Прогнозы на матч Польша 4:1 Албания

Исход игры
Польша
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Албания
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
33.58% (46)
Нет
66.42% (91)
Популярный счёт
2:0 Польша
42.4% (59)
2:1 Польша
25.2% (35)
1:0 Польша
14.4% (20)
3:1 Польша
6.5% (9)
3:0 Польша
5.8% (8)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 