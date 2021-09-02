Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Северная Македония
Позже
Стадион: Тодор Проески
Армения
10
Барди
Энис
18
Яхович
Адис
17
Удо
Соломон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
18 Яхович АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанасов ЯниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|1
|2.
|Элмас Эльиф
|2
|0.67
|3.
|Барди Энис
|1
|0.33
|4.
|Адеми Ариян
|1
|0.33
|5.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.33
|6.
|Пандев Горан
|1
|0.33
|7.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|8.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.67
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0.33
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0.33
|4.
|Сперцян Эдуард
|1
|0.33
|5.
|Григорян Артак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Велкоски Дарко
|1
|0
|3.
|Радески Марьян
|1
|0
|4.
|Николов Бобан
|1
|0
|5.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|6.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|7.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Барсегян Тигран
|2
|0
|4.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|5.
|Адамян Саркис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|Армения
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан
Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения Армения 3:2 Румыния Армения 2:0 Исландия
Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Армения: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Северная Македония - Армения
Исход игры
Северная Македония
51.6% (81)
Ничья
26.8% (42)
Армения
21.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
72.85% (110)
Нет
27.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
29.9% (47)
1:1 Ничья
22.9% (36)
1:0 Северная Македония
17.8% (28)
1:2 Армения
12.1% (19)
2:0 Северная Македония
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 Армения
1.9% (3)
2:3 Армения
1.3% (2)
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