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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Северная Македония
 
Позже

Стадион:
Армения
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
8
Алиоски
Эгзиян
7
Элмас
Эльиф
21
Костадинов
Тихомир
10
Барди
Энис
18
Яхович
Адис
11
Чурлинов
Дарко
9
Трайковски
Александар
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
4
Восканян
Тарон
2
Чалышир
Андре
13
Оганесян
Камо
23
Бичахчян
Ваан
5
Григорян
Артак
17
Удо
Соломон
14
Варданян
Эрик
22
Адамян
Саркис
18
Мхитарян
Генрих
Северная Македония
4-2-3-1
Армения
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трайковски Александар 3 1
2. Элмас Эльиф 2 0.67
3. Барди Энис 1 0.33
4. Адеми Ариян 1 0.33
5. Несторовски Илья 1 (1) 0.33
6. Пандев Горан 1 0.33
7. Ристовски Стефан 0 0
8. Алиоски Эгзиян 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 2 (1) 0.67
2. Байрамян Хорен 1 0.33
3. Ароян Вараздат 1 0.33
4. Сперцян Эдуард 1 0.33
5. Григорян Артак 0 0

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Велкоски Дарко 1 0
3. Радески Марьян 1 0
4. Николов Бобан 1 0
5. Алиоски Эгзиян 1 0
6. Стояновски Влатко 1 0
7. Элмас Эльиф 1 0
Армения
# Игрок      
1. Байрамян Хорен 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Барсегян Тигран 2 0
4. Амбарцумян Оганес 1 0
5. Адамян Саркис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)
 Армения 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан
Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения Армения 3:2 Румыния Армения 2:0 Исландия
Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Армения: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Армения 1:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:1 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:0 Армения Лига наций УЕФА
Армения 4:1 Северная Македония ЕВРО 2012 Северная Македония 2:2 Армения ЕВРО 2012

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Северная Македония Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Германия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Румыния Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5. Румыния Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2021, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 159
    Северная Македония 51.6% (82)
    X 27% (43)
    Армения 21.4% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Армения
    1.88
    3.90
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Северная Македония - Армения онлайн


    Прогнозы на матч Северная Македония - Армения

    Исход игры
    Северная Македония
    51.6% (81)
    Ничья
    26.8% (42)
    Армения
    21.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.67% (75)
    Меньше
    50.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    72.85% (110)
    Нет
    27.15% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    29.9% (47)
    1:1 Ничья
    22.9% (36)
    1:0 Северная Македония
    17.8% (28)
    1:2 Армения
    12.1% (19)
    2:0 Северная Македония
    3.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    0:2 Армения
    1.9% (3)
    2:3 Армения
    1.3% (2)
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