Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:1
6' ГолЕрохин Александр
45' Желтая карточкаАртиматас Костакис
0:2
55' ГолЖемалетдинов Рифат
23
Питтас
Яннис
17
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дюпин ЮрийВратарь
-
16 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Ход матча
6'
0:1
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.2
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|0.6
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.4
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.2
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
|6.
|Смолов Фёдор
|0
|0
|7.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|8.
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сотериу Костас
|1
|1
|2.
|Папулис Фотис
|1
|0
|3.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|4.
|Питтас Яннис
|1
|0
|5.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Черышев Денис
|1
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|6.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|7.
|Головин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|РОССИЯ
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения
РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ
Последние игры между собой
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Словения
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Мальта
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|4.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|5.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
Прогнозы на матч Кипр 0:2 РОССИЯ
Исход игры
Кипр
2.7% (5)
Ничья
6% (11)
РОССИЯ
91.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
41.76% (71)
Меньше
58.24% (99)
Обе команды забьют
Да
27.65% (47)
Нет
72.35% (123)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
32.4% (59)
0:1 РОССИЯ
18.1% (33)
0:3 РОССИЯ
15.4% (28)
1:2 РОССИЯ
12.6% (23)
1:3 РОССИЯ
8.8% (16)
1:1 Ничья
3.3% (6)
2:1 Кипр
1.1% (2)
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