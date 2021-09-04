ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рифат Жемалетдинов! 0:2! Смолов красивую передачу в касание сделал внешней стороной стопы на ход Жемалетдинову, который вышел на ворота, убрал на замахе голкипера и без проблем закончил атаку ударом в пустой створ! Защитники помешать не успели.

Уже более комфортное преимущество сборной России, и продолжают футболисты нашей команды контролировать мяч на половине поля соперника.

Дальний удар по воротам нашей команды нанёс Артиматас, но точности ему не хватило, хотя довольно мощно получилось у капитана сборной Кипра.

Фёдор Смолов получил жёлтую карточку, руками хватал он за футболку игрока соперника. Это Панайоту досталось.

Готовятся замены в станах обоих коллективов, ждём мы оживления игры, тем более, что прохладнее уже стало в Никосии, можно местами темп взвинчивать.

После перерыва произошла замена в составе сборной России. Рифат Жемалетдинов появился на футбольном поле вместо Дениса Черышева.

Киприоты в начале второго тайма пошли вперёд, разыграли аут на правом фланге, но до подачи в штрафную площадь дело не дошло.

В быструю атаку убегали футболисты сборной России, пошла передача от Головина на Жемалетдинова, но получилось слишком сильно. Потеря.

Вернули россияне контроль над мячом, Баринов сейчас мог эффектно врываться в штрафную перебросом мяча через защитника, но не прошло у капитана нашей команды.

Иоанну слева пытался обыграть Смолова, но Фёдор уронил игрока хозяев на газон.

Резервный арбитр никак не может поймать наставника киприотов Костеноглу, который мечется вдоль границ технической зоны, нередко покидая её. Предупреждение хочет сделать страж порядка.

Жемалетдинов слева из штрафной площади попытался пробить по воротам, но защитник успел ногу подставить.

Продолжает комбинировать сборная России, киприоты стараются прессинговать, не давая много свободного пространства в атаке нашим.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Сборная России контролирует ход встречи, но отличиться удалось лишь однажды. Сборная Кипра провела неплохой отрезок ближе к концу тайма, создав парочку моментов, но россияне смогли соперника успокоить. Надо забивать ещё, чтобы избежать нервной концовки. Думаю, Карпин сейчас что-то придумает. А мы уходим отдыхать!

45' Первая карточка в нашем матче. Головина сзади схватил за футболку капитан киприотов Артиматас, не дав сделать передачу на Черышева.

45' 2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Удалось нашим футболистам охладить атакующий пыл сборной Кипра, был неплохой отрезок, когда хозяева пару неприятных моментов у наших ворот смогли создать.

43' Контролирует сборная России мяч в концовке первого тайма, Черышев завершал атаку ударом с лёта после отскока от защитника, но получилось выше перекладины. Поторопился тут Денис.

42' Навесил Миранчук справа на ближнюю штангу, точно на голову Каро мяч прилетел, и защитник сборной Кипра без проблем его выбил.

41' Началась заключительная пятиминутка первого тайма. Россия опять в атаке. Смолов забежал по правому флангу, простреливал в центр на Черышева, но защитник успел сыграть на перехвате. Угловой.

40' Вновь Джикия активен в центре штрафной во время исполнения углового, теперь Георгий смог выиграть верховую борьбу, удар получился совсем неточным.

39' Опаснейший момент у ворот сборной Кипра! Быстрая атака сборной России, Головин прострелил с правого фланга, набегавший Миранчук мощно пробил, Михаил в прыжке отразил! Черышев играл на добивании, но защитник успел ногу подставить!

37' И вновь крайне неприятный момент у наших ворот! Иоанну навесил с левого фланга в штрафную площадь россиян, и Питтас смог головой из борьбы пробить. Получилось высоковато, но удар есть удар!

36' Огрызнулись киприоты за десять минут до конца первого тайма. Да и вообще надо сказать, что хозяева поля заметно осмелели в последние минуты.

35' И ещё один опасный момент у наших ворот! После подачи углового справа в центральную зону Каро смог выиграть верховую борьбу и пробил головой! Поймал Гилерме мяч практически на линии ворот!

34' Весьма опасная атака сборной Кипра получилась! Псалтис по правому флангу скорости набрал, навесил на дальний край, и Иоанну смог с лёта нанести неприятный удар! Ерохин успел подставиться!

32' Возобновилась наша встреча. Темп игры по-прежнему не так высок, и видно, что россияне малой кровью решили провести сегодняшний матч.

— Пауза у нас в игре, отправляет испанский рефери команды попить и немного отдохнуть. Всё же жара изматывает.

29' Миранчук справа исполнил угловой удар, навешивал в центральную зону на Джикию, который проиграл верховую борьбу Кателарису. Мяч выбит.

28' Хороший момент имела сборная России! Миранчук справа выдал передачу низом в центр штрафной, и набегавший Смолов смог пробить по воротам. Чуть выше перекладины получилось, но там вратарь смог кончиками пальцев дотянуться!

27' Да, надо ещё уточнить, что погода не самая хорошая для игры в футбол. Порядка 30-ти градусов тепла на данный момент в Никосии. Но тут условия для всех одинаковые.

26' Да, по всей видимости не намерены россияне тратить много сил сегодня, спокойно разыгрывают гости мяч, сохраняя не самый высокий темп.

24' Быстрая атака развивалась правым флангом у сборной Кипра, здорово тут Лойзу убрал Самошникова, и нашему игроку пришлось правила нарушать.

23' Самошников справа из аута смог забросить мяч в район одиннадцатиметровой отметки, но Ерохин тут борьбу проиграл, защитник сборной Кипра успел сыграть на перехвате головой.

23' Середина первого тайма. Давненько россияне не угрожали воротам соперника, вот сейчас удалось заработать аут на правом фланге.

22' Слишком сильно полили поле перед началом встречи. В замедленном повторе сейчас показали проход Питтаса, и прямо брызги у катящегося мяча были видны.

21' Быстрая атака сборной Кипра, Яннис Питтас наносил удар с ходу с дальней дистанции, но в створ попасть ему не удалось.

20' Длинный заброс в штрафную площадь сборной Кипра, на выходе Михаил сыграл, удалось ему выбить мяч подальше от своих ворот.

19' Довольно активно включились болельщики сборной России! Такое чувство, что их тут больше. Киприоты умудрился 1 сентября разгромно проиграть Мальте, чем вызвали явное недовольство своих болельщиков.

18' Россияне заигрались немного, Баринов сделал неточную передачу на Джикию, мяч укатился за боковую линию. Карпин недоволен.

17' Очень активен наставник киприотов Никос Костеноглу, но пока у его команды не получается на чужую половину поля выбраться. Прессингуют россияне в центре.

16' Дивеев длинный заброс к чужой линии штрафной площади исполнил, но получилось без адреса. Киприоты забрали мяч под свой контроль.

15' Дают футболисты сборной России немного покатать мяч сопернику, взяли паузу наши игроки после взятия ворот.

14' Сам Кастанос вызвался исполнять штрафной удар, самостоятельно он пробил, но получилось намного выше перекладины. Гилерме проводил мяч взглядом.

13' Ерохин Кастаноса уронил недалеко от штрафной площади, и это может получиться весьма опасно. Мяч стоит левее центра, а наша стенка - почти на линии штрафной.

12' Пока всё контролирует сборная России, Кипр пока не может толком перебраться в атаку, но и наши футболисты не планируют темп взвинчивать.

11' Розыгрыш углового завершился то ли навесом, то ли ударом в дальнюю девятку от Головина, но получилось высоковато, в створ не попал полузащитник "Монако".

10' Красиво сыграно! Перехватили россияне мяч на линии штрафной, Миранчук пяткой эффектно подключил Караваева, который опасно прострелил на дальнюю штангу, но тут никого. Псалтис выбил мяч на угловой.

9' Черышев рванул в дриблинг на левом краю штрафной площади, но поставил ему корпус Кателарис, отобрав мяч.

7' Самошников подключился к атаке по левому флангу, и Миранчук попытался выполнить на него заброс, но получилось неточно. Улетел мяч за лицевую.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ерохин! 0:1!

Быстрый гол удался футболистам сборной России! Смолов сделал классную передачу направо в штрафную на ход Ерохину, который отличным ударом в дальнюю девятку открыл счёт!

4' Не самый высокий темп встречи получается на первых минутах, сборная России старается больше владеть мячом, но не против и на защитников сыграть наши. Пока впереди вариантов немного.

3' Передача налево на ход Черышеву, но пока не получилось обострить игру. Голкипер киприотов введёт мяч в игру с линии вратарской.

2' Сборная Кипра в атаке, попытка прострела с левого фланга, но мяч с ноги Питтаса свалился, улетев за лицевую линию.