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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Кипр
0:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
РОССИЯ
0'
0:1
6' Гол
Ерохин Александр
45' Желтая карточка
Артиматас Костакис
0:2
55' Гол
Жемалетдинов Рифат
60'
22
Михаил
Неофитос
13
Панайоту
Николас
5
Кателарис
Фанос
2
Каро
Андреас
16
Псалтис
Парис
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
4
Иоанну
Николас
23
Питтас
Яннис
15
Папулис
Фотис
17
Лойзу
Лойзос
1
Гилерме
Маринато
4
Караваев
Вячеслав
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
13
Самошников
Илья
21
Ерохин
Александр
8
Баринов
Дмитрий
17
Головин
Александр
15
Миранчук
Алексей
9
Смолов
Фёдор
6
Черышев
Денис
Кипр
3-4-3
РОССИЯ
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Ерохин Александр
(Смолов Фёдор)
45'
Артиматас Костакис
 
46'
 
Жемалетдинов Рифат
Черышев Денис
55'
0:2
Жемалетдинов Рифат
(Смолов Фёдор)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.2
2. Папулис Фотис 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 0.6
2. Фернандес Марио 2 0.4
3. Ерохин Александр 1 0.2
4. Соболев Александр Сергеевич 1 0.2
5. Кузяев Далер 0 0
6. Смолов Фёдор 0 0
7. Миранчук Алексей 0 0
8. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 1 1
2. Папулис Фотис 1 0
3. Артиматас Костакис 1 0
4. Питтас Яннис 1 0
5. Деметриу Деметрис 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Черышев Денис 1 0
5. Миранчук Алексей 1 0
6. Баринов Дмитрий 1 0
7. Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения
Хорватия 1:0 Кипр Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан
РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ
РОССИЯ 1:0 Болгария Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ

Последние игры между собой

Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр 0:5 РОССИЯ ЕВРО 2020 РОССИЯ 1:0 Кипр ЕВРО 2020

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Словения 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Мальта 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
6. Кипр 0:2 Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кипр 0:2 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Кипр 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
4. Люксембург Шано Максим 1 1
5. Румыния Пушкаш Георге 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Готовятся замены в станах обоих коллективов, ждём мы оживления игры, тем более, что прохладнее уже стало в Никосии, можно местами темп взвинчивать.
  • Желтая карточка
    59'
    Фёдор Смолов получил жёлтую карточку, руками хватал он за футболку игрока соперника. Это Панайоту досталось.
  • 58'
    Дальний удар по воротам нашей команды нанёс Артиматас, но точности ему не хватило, хотя довольно мощно получилось у капитана сборной Кипра.
  • 57'
    Уже более комфортное преимущество сборной России, и продолжают футболисты нашей команды контролировать мяч на половине поля соперника.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рифат Жемалетдинов! 0:2!
    Смолов красивую передачу в касание сделал внешней стороной стопы на ход Жемалетдинову, который вышел на ворота, убрал на замахе голкипера и без проблем закончил атаку ударом в пустой створ! Защитники помешать не успели.
  • 53'
    Продолжает комбинировать сборная России, киприоты стараются прессинговать, не давая много свободного пространства в атаке нашим.
  • 52'
    Жемалетдинов слева из штрафной площади попытался пробить по воротам, но защитник успел ногу подставить.
  • 51'
    Резервный арбитр никак не может поймать наставника киприотов Костеноглу, который мечется вдоль границ технической зоны, нередко покидая её. Предупреждение хочет сделать страж порядка.
  • Фол, нарушение
    50'
    Иоанну слева пытался обыграть Смолова, но Фёдор уронил игрока хозяев на газон.
  • 49'
    Вернули россияне контроль над мячом, Баринов сейчас мог эффектно врываться в штрафную перебросом мяча через защитника, но не прошло у капитана нашей команды.
  • 48'
    В быструю атаку убегали футболисты сборной России, пошла передача от Головина на Жемалетдинова, но получилось слишком сильно. Потеря.
  • 47'
    Киприоты в начале второго тайма пошли вперёд, разыграли аут на правом фланге, но до подачи в штрафную площадь дело не дошло.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    После перерыва произошла замена в составе сборной России. Рифат Жемалетдинов появился на футбольном поле вместо Дениса Черышева.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Сборная России контролирует ход встречи, но отличиться удалось лишь однажды. Сборная Кипра провела неплохой отрезок ближе к концу тайма, создав парочку моментов, но россияне смогли соперника успокоить. Надо забивать ещё, чтобы избежать нервной концовки. Думаю, Карпин сейчас что-то придумает. А мы уходим отдыхать!
  • Желтая карточка
    45'
    Первая карточка в нашем матче. Головина сзади схватил за футболку капитан киприотов Артиматас, не дав сделать передачу на Черышева.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Удалось нашим футболистам охладить атакующий пыл сборной Кипра, был неплохой отрезок, когда хозяева пару неприятных моментов у наших ворот смогли создать.
  • 43'
    Контролирует сборная России мяч в концовке первого тайма, Черышев завершал атаку ударом с лёта после отскока от защитника, но получилось выше перекладины. Поторопился тут Денис.
  • Угловой
    42'
    Навесил Миранчук справа на ближнюю штангу, точно на голову Каро мяч прилетел, и защитник сборной Кипра без проблем его выбил.
  • 41'
    Началась заключительная пятиминутка первого тайма. Россия опять в атаке. Смолов забежал по правому флангу, простреливал в центр на Черышева, но защитник успел сыграть на перехвате. Угловой.
  • Угловой
    40'
    Вновь Джикия активен в центре штрафной во время исполнения углового, теперь Георгий смог выиграть верховую борьбу, удар получился совсем неточным.
  • Опасный момент
    39'
    Опаснейший момент у ворот сборной Кипра! Быстрая атака сборной России, Головин прострелил с правого фланга, набегавший Миранчук мощно пробил, Михаил в прыжке отразил! Черышев играл на добивании, но защитник успел ногу подставить!
  • 37'
    И вновь крайне неприятный момент у наших ворот! Иоанну навесил с левого фланга в штрафную площадь россиян, и Питтас смог головой из борьбы пробить. Получилось высоковато, но удар есть удар!
  • 36'
    Огрызнулись киприоты за десять минут до конца первого тайма. Да и вообще надо сказать, что хозяева поля заметно осмелели в последние минуты.
  • Опасный момент
    35'
    И ещё один опасный момент у наших ворот! После подачи углового справа в центральную зону Каро смог выиграть верховую борьбу и пробил головой! Поймал Гилерме мяч практически на линии ворот!
  • Опасный момент
    34'
    Весьма опасная атака сборной Кипра получилась! Псалтис по правому флангу скорости набрал, навесил на дальний край, и Иоанну смог с лёта нанести неприятный удар! Ерохин успел подставиться!
  • 32'
    Возобновилась наша встреча. Темп игры по-прежнему не так высок, и видно, что россияне малой кровью решили провести сегодняшний матч.
  • Пауза у нас в игре, отправляет испанский рефери команды попить и немного отдохнуть. Всё же жара изматывает.
  • Угловой
    29'
    Миранчук справа исполнил угловой удар, навешивал в центральную зону на Джикию, который проиграл верховую борьбу Кателарису. Мяч выбит.
  • Опасный момент
    28'
    Хороший момент имела сборная России! Миранчук справа выдал передачу низом в центр штрафной, и набегавший Смолов смог пробить по воротам. Чуть выше перекладины получилось, но там вратарь смог кончиками пальцев дотянуться!
  • 27'
    Да, надо ещё уточнить, что погода не самая хорошая для игры в футбол. Порядка 30-ти градусов тепла на данный момент в Никосии. Но тут условия для всех одинаковые.
  • 26'
    Да, по всей видимости не намерены россияне тратить много сил сегодня, спокойно разыгрывают гости мяч, сохраняя не самый высокий темп.
  • Фол, нарушение
    24'
    Быстрая атака развивалась правым флангом у сборной Кипра, здорово тут Лойзу убрал Самошникова, и нашему игроку пришлось правила нарушать.
  • 23'
    Самошников справа из аута смог забросить мяч в район одиннадцатиметровой отметки, но Ерохин тут борьбу проиграл, защитник сборной Кипра успел сыграть на перехвате головой.
  • 23'
    Середина первого тайма. Давненько россияне не угрожали воротам соперника, вот сейчас удалось заработать аут на правом фланге.
  • 22'
    Слишком сильно полили поле перед началом встречи. В замедленном повторе сейчас показали проход Питтаса, и прямо брызги у катящегося мяча были видны.
  • 21'
    Быстрая атака сборной Кипра, Яннис Питтас наносил удар с ходу с дальней дистанции, но в створ попасть ему не удалось.
  • 20'
    Длинный заброс в штрафную площадь сборной Кипра, на выходе Михаил сыграл, удалось ему выбить мяч подальше от своих ворот.
  • 19'
    Довольно активно включились болельщики сборной России! Такое чувство, что их тут больше. Киприоты умудрился 1 сентября разгромно проиграть Мальте, чем вызвали явное недовольство своих болельщиков.
  • 18'
    Россияне заигрались немного, Баринов сделал неточную передачу на Джикию, мяч укатился за боковую линию. Карпин недоволен.
  • 17'
    Очень активен наставник киприотов Никос Костеноглу, но пока у его команды не получается на чужую половину поля выбраться. Прессингуют россияне в центре.
  • 16'
    Дивеев длинный заброс к чужой линии штрафной площади исполнил, но получилось без адреса. Киприоты забрали мяч под свой контроль.
  • 15'
    Дают футболисты сборной России немного покатать мяч сопернику, взяли паузу наши игроки после взятия ворот.
  • 14'
    Сам Кастанос вызвался исполнять штрафной удар, самостоятельно он пробил, но получилось намного выше перекладины. Гилерме проводил мяч взглядом.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ерохин Кастаноса уронил недалеко от штрафной площади, и это может получиться весьма опасно. Мяч стоит левее центра, а наша стенка - почти на линии штрафной.
  • 12'
    Пока всё контролирует сборная России, Кипр пока не может толком перебраться в атаку, но и наши футболисты не планируют темп взвинчивать.
  • Угловой
    11'
    Розыгрыш углового завершился то ли навесом, то ли ударом в дальнюю девятку от Головина, но получилось высоковато, в створ не попал полузащитник "Монако".
  • 10'
    Красиво сыграно! Перехватили россияне мяч на линии штрафной, Миранчук пяткой эффектно подключил Караваева, который опасно прострелил на дальнюю штангу, но тут никого. Псалтис выбил мяч на угловой.
  • 9'
    Черышев рванул в дриблинг на левом краю штрафной площади, но поставил ему корпус Кателарис, отобрав мяч.
  • 7'
    Самошников подключился к атаке по левому флангу, и Миранчук попытался выполнить на него заброс, но получилось неточно. Улетел мяч за лицевую.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ерохин! 0:1!
    Быстрый гол удался футболистам сборной России! Смолов сделал классную передачу направо в штрафную на ход Ерохину, который отличным ударом в дальнюю девятку открыл счёт!
  • 4'
    Не самый высокий темп встречи получается на первых минутах, сборная России старается больше владеть мячом, но не против и на защитников сыграть наши. Пока впереди вариантов немного.
  • 3'
    Передача налево на ход Черышеву, но пока не получилось обострить игру. Голкипер киприотов введёт мяч в игру с линии вратарской.
  • 2'
    Сборная Кипра в атаке, попытка прострела с левого фланга, но мяч с ноги Питтаса свалился, улетев за лицевую линию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной России. В красных майках, белых трусах сыграет наша команда, ну а сборная Кипра будет действовать целиком в синем.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ерохин Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кипр 0:2 РОССИЯ онлайн


Прогнозы на матч Кипр 0:2 РОССИЯ

Исход игры
Кипр
2.7% (5)
Ничья
6% (11)
РОССИЯ
91.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
41.76% (71)
Меньше
58.24% (99)
Обе команды забьют
Да
27.65% (47)
Нет
72.35% (123)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
32.4% (59)
0:1 РОССИЯ
18.1% (33)
0:3 РОССИЯ
15.4% (28)
1:2 РОССИЯ
12.6% (23)
1:3 РОССИЯ
8.8% (16)
1:1 Ничья
3.3% (6)
2:1 Кипр
1.1% (2)
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