Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|0.75
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.5
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.25
|4.
|Кузяев Далер
|0
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|6.
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сотериу Костас
|1
|1
|2.
|Папулис Фотис
|1
|0
|3.
|Питтас Яннис
|1
|0
|4.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Черышев Денис
|1
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|6.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|7.
|Головин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|РОССИЯ
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения
РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ
Последние игры между собой
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Кипр - РОССИЯ
Исход игры
Кипр
3.8% (2)
Ничья
5.7% (3)
РОССИЯ
90.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
40.38% (21)
Нет
59.62% (31)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
26.4% (14)
1:2 РОССИЯ
20.8% (11)
0:3 РОССИЯ
20.8% (11)
1:3 РОССИЯ
11.3% (6)
0:1 РОССИЯ
9.4% (5)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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