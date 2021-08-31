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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Кипр
 
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Стадион:
РОССИЯ

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.25
2. Папулис Фотис 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 0.75
2. Фернандес Марио 2 0.5
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
4. Кузяев Далер 0 0
5. Миранчук Алексей 0 0
6. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 1 1
2. Папулис Фотис 1 0
3. Питтас Яннис 1 0
4. Деметриу Деметрис 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Черышев Денис 1 0
5. Миранчук Алексей 1 0
6. Баринов Дмитрий 1 0
7. Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения
Хорватия 1:0 Кипр Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан
РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ
РОССИЯ 1:0 Болгария Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ

Последние игры между собой

Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр 0:5 РОССИЯ ЕВРО 2020 РОССИЯ 1:0 Кипр ЕВРО 2020

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Кипр 3.8% (2)
    X 5.7% (3)
    РОССИЯ 90.6% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    РОССИЯ
    9.20
    4.70
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кипр - РОССИЯ онлайн


    Прогнозы на матч Кипр - РОССИЯ

    Исход игры
    Кипр
    3.8% (2)
    Ничья
    5.7% (3)
    РОССИЯ
    90.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40.38% (21)
    Нет
    59.62% (31)
    Популярный счёт
    0:2 РОССИЯ
    26.4% (14)
    1:2 РОССИЯ
    20.8% (11)
    0:3 РОССИЯ
    20.8% (11)
    1:3 РОССИЯ
    11.3% (6)
    0:1 РОССИЯ
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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