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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Норвегия
0'
0:1
20' Пенальти
Холанн Эрлинг
57'
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
18
Тарасов
Игорь
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
7
Камеш
Владимир
8
Эмсис
Эдуард
21
Карклиньш
Кришс
14
Цыганик
Андрей
22
Гутковский
Владислав
10
Икауниекс
Янис
1
Хансен
Андре
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
3
Айер
Кристоффер
5
Мелинг
Биргер
2
Торсби
Мортен
6
Норманн
Матиас
10
Эдегор
Мартин
19
Торстведт
Кристиан
11
Эльюнусси
Мохамед
23
Холанн
Эрлинг
Латвия
4-4-2
Норвегия
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Холанн Эрлинг
43'
Озолс Роберт
Стейнбор Павел
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 2 (1) 0.4
2. Савалниекс Робертс 1 0.2
3. Цыганик Андрей 1 0.2
4. Икаунекс Давис 1 0.2
5. Икауниекс Янис 1 0.2
6. Робертс Улдрикис 1 0.2
7. Камеш Владимир 0 0
8. Ошс Марцис 0 0
9. Юрковскис Райвис 0 0
10. Эмсис Эдуард 0 0
11. Кроллис Раймондс 0 0
Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.4
2. Холанн Эрлинг 2 (1) 0.4
3. Свенссон Юнас 1 0.2
4. Торстведт Кристиан 1 0.2
5. Страндберг Стефан 0 0
6. Эльюнусси Мохамед 0 0
7. Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 2 0
2. Карклиньш Кришс 2 0
3. Черномордийс Антонийс 2 0
4. Икауниекс Янис 1 0
5. Эмсис Эдуард 1 0
6. Фёдоров Владислав 1 0
7. Кристерс Тоберс 1 0
Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Торсби Мортен 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Эдегор Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Латвия 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Норвегия 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Латвия 3:1 Гибралтар Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия Латвия 3:1 Литва
Турция 3:3 Латвия Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:1 Голландия Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия
Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Турция Заявка 4 2 2 0 12 - 7 8
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
4. Черногория Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Латвия 0:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 2 - 17 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5. Норвегия 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Черногория Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Латвия 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
4. Люксембург Шано Максим 1 1
5. Румыния Пушкаш Георге 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Латвия 2.8% (4)
X 5.7% (8)
Норвегия 91.5% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Норвегия
53.89
6.25
1.29
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Латвия 0:1 Норвегия онлайн


Прогнозы на матч Латвия 0:1 Норвегия

Исход игры
Латвия
2.8% (4)
Ничья
5.7% (8)
Норвегия
91.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
34% (48)
0:2 Норвегия
29.1% (41)
0:1 Норвегия
12.1% (17)
1:3 Норвегия
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Норвегия
3.5% (5)
1:0 Латвия
1.4% (2)
2:1 Латвия
1.4% (2)
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