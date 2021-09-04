Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хансен Андре взял и забрал мяч на выходе

50' Карклиньш Кришс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Икауниекс Янис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Штрафной исполнил Икауниекс Янис , после его удара Андре Хансен сделал классный сейв. Угловой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Латвия

43' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Стейнбор Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Хансен Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Норвегия выполняет удар от ворот.

38' Латвия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Латвия выполняет удар от ворот.

34' Латвия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Латвия

33' Стейнбор Павел взял и забрал мяч на выходе

32' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эльюнусси Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Павел Штейнборс не удержал его в руках.

32' Опасность! Мелинг Биргер из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Латвия

30' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Латвия

26' Икауниекс Янис пробует нанести удар издали, но Андре Хансен держит все под контролем

25' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Латвия выполняет удар от ворот.

24' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Холанн Эрлинг из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Удар от ворот произведет Латвия

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Торстведт Кристиан нанес удар в каркас ворот!

20' 'Г О О О О О Л - Холанн Эрлинг из команды Норвегия забивает с пенальти! Он пробил левой. Павел Штейнборс был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

20' После проверки VAR судья не изменил решения - Норвегия пробьет пенальти!

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Дубра Каспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Латвия

15' Дубра Каспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Стейнбор Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Стейнбор Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Дубра Каспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Юрковскис Райвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Тарасов Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Латвия

8' Эмсис Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Холанн Эрлинг имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

7' Отличные скиллы показывает Холанн Эрлинг , обводя своих соперников

7' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дубра Каспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Норманн Матиас из команды Норвегия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

5' Павел Штейнборс отбил мяч на угловой после удара Эльюнусси Мохамед из штрафной площади.

5' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Латвия

4' Торсби Мортен из команды Норвегия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Тарасов Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Латвия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Латвия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Латвия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Латвия начинает с центра поля