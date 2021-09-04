Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:1
20' ПенальтиХоланн Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Озолс РобертВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нюланд ЭрьянВратарь
-
13 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|2 (1)
|0.4
|2.
|Савалниекс Робертс
|1
|0.2
|3.
|Цыганик Андрей
|1
|0.2
|4.
|Икаунекс Давис
|1
|0.2
|5.
|Икауниекс Янис
|1
|0.2
|6.
|Робертс Улдрикис
|1
|0.2
|7.
|Камеш Владимир
|0
|0
|8.
|Ошс Марцис
|0
|0
|9.
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|10.
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|11.
|Кроллис Раймондс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|2.
|Холанн Эрлинг
|2 (1)
|0.4
|3.
|Свенссон Юнас
|1
|0.2
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.2
|5.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|6.
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|7.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камеш Владимир
|2
|0
|2.
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|3.
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|4.
|Икауниекс Янис
|1
|0
|5.
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|6.
|Фёдоров Владислав
|1
|0
|7.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0
|2.
|Торстведт Кристиан
|0
|1
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|6.
|Торсби Мортен
|1
|0
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|8.
|Эдегор Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Латвия
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Норвегия
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Латвия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Латвия 3:1 Гибралтар Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия Латвия 3:1 Литва
Турция 3:3 Латвия Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норвегия 1:1 Голландия Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия
Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|3.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|4.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Латвия
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|5.
|Норвегия
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|4.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|5.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
Прогнозы на матч Латвия 0:1 Норвегия
Исход игры
Латвия
2.8% (4)
Ничья
5.7% (8)
Норвегия
91.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
34% (48)
0:2 Норвегия
29.1% (41)
0:1 Норвегия
12.1% (17)
1:3 Норвегия
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Норвегия
3.5% (5)
1:0 Латвия
1.4% (2)
2:1 Латвия
1.4% (2)
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