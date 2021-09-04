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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
0:2
Конец матча

Стадион:
Норвегия
0'
0:1
20' Пенальти
Холанн Эрлинг
62' Желтая карточка
Гутковский Владислав
0:2
66' Гол
Эльюнусси Мохамед
90' Желтая карточка
Фёдоров Владислав
90'+5
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
18
Тарасов
Игорь
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
7
Камеш
Владимир
8
Эмсис
Эдуард
21
Карклиньш
Кришс
14
Цыганик
Андрей
22
Гутковский
Владислав
10
Икауниекс
Янис
1
Хансен
Андре
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
3
Айер
Кристоффер
5
Мелинг
Биргер
2
Торсби
Мортен
6
Норманн
Матиас
10
Эдегор
Мартин
19
Торстведт
Кристиан
11
Эльюнусси
Мохамед
23
Холанн
Эрлинг
Латвия
4-4-2
Норвегия
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Холанн Эрлинг
43'
Озолс Роберт
Стейнбор Павел
 
60'
 
Сорлот Александр
Торстведт Кристиан
60'
 
Берг Патрик
Норманн Матиас
62'
Гутковский Владислав
 
66'
0:2
Эльюнусси Мохамед
(Мелинг Биргер)
70'
Зюзин Артур
Карклиньш Кришс
 
70'
Робертс Улдрикис
Гутковский Владислав
 
75'
Фёдоров Владислав
Камеш Владимир
 
75'
Кроллис Раймондс
Цыганик Андрей
 
77'
 
Дели Матс Мёллер
Эльюнусси Мохамед
88'
 
Хёуге Йенс
Эдегор Мартин
88'
 
Кинг Джошуа
Холанн Эрлинг
90'
Фёдоров Владислав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 2 (1) 0.4
2. Савалниекс Робертс 1 0.2
3. Цыганик Андрей 1 0.2
4. Икаунекс Давис 1 0.2
5. Икауниекс Янис 1 0.2
6. Робертс Улдрикис 1 0.2
7. Камеш Владимир 0 0
8. Ошс Марцис 0 0
9. Юрковскис Райвис 0 0
10. Эмсис Эдуард 0 0
11. Кроллис Раймондс 0 0
Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.4
2. Холанн Эрлинг 2 (1) 0.4
3. Эльюнусси Мохамед 1 0.2
4. Свенссон Юнас 1 0.2
5. Торстведт Кристиан 1 0.2
6. Страндберг Стефан 0 0
7. Мидтше Фредрик 0 0
8. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 2 0
2. Карклиньш Кришс 2 0
3. Черномордийс Антонийс 2 0
4. Фёдоров Владислав 2 0
5. Гутковский Владислав 1 0
6. Икауниекс Янис 1 0
7. Эмсис Эдуард 1 0
8. Кристерс Тоберс 1 0
Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Торсби Мортен 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Эдегор Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Латвия 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Норвегия 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Латвия 3:1 Гибралтар Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия Латвия 3:1 Литва
Турция 3:3 Латвия Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:1 Голландия Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург Черногория 0:1 Норвегия
Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
2. Турция 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 7 9
3. Голландия 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 5 8
4. Черногория 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Латвия Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
6. Гибралтар 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
2. Голландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Черногория 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 10 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Черногория 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Турция 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Голландия 0:0 Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Латвия 2.8% (4)
X 5.7% (8)
Норвегия 91.5% (129)
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Прогнозы на матч Латвия 0:2 Норвегия

Исход игры
Латвия
2.8% (4)
Ничья
5.7% (8)
Норвегия
91.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
50.72% (70)
Меньше
49.28% (68)
Обе команды забьют
Да
51.45% (71)
Нет
48.55% (67)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
34% (48)
0:2 Норвегия
29.1% (41)
0:1 Норвегия
12.1% (17)
1:3 Норвегия
9.9% (14)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:3 Норвегия
3.5% (5)
2:1 Латвия
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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