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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Финляндия
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Казахстан
0' 6'
1
Градецки
Лукаш
5
Вяйсянен
Лео
2
Араюури
Паулус
3
О'Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
8
Валакари
Онни
11
Шуллер
Расмус
7
Тейлор
Роберт
18
Уронен
Йере
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
12
Шацкий
Игорь
22
Марочкин
Александр
4
Ерланов
Темирлан
3
Алип
Нуралы
11
Вороговский
Ян
18
Тапалов
Еркин
16
Оразов
Рамазан
6
Тайкенов
Максат
21
Жуков
Георгий
13
Таттыбаев
Айдос
17
Аимбетов
Абат
Финляндия
3-5-2
Казахстан
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 3 (1) 1.5
2. Кауко Йони 0 0
3. Похьянпало Йоэль 0 0
Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валиуллин Руслан 2 0.67
2. Мужиков Серикжан 1 0.33
3. Нургалиев Азат 0 0
4. Логвиненко Юрий 0 0
5. Тагыберген Асхат 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Камара Глен 2 0
2. Шуллер Расмус 1 0
3. Тойвио Йоона 1 0
4. Хямяляйнен Нико 1 0
Казахстан
# Игрок      
1. Покатилов Стас 2 0
2. Мужиков Серикжан 1 0
3. Вороговский Ян 1 0
4. Алип Нуралы 1 0
5. Абикен Айбол 1 0
6. Васильев Владислав Олегович 1 0
7. Каримов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Казахстан 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Финляндия 0:0 Уэльс Финляндия 0:2 Бельгия Финляндия 0:1 РОССИЯ Дания 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Эстония Швеция 2:0 Финляндия Швейцария 3:2 Финляндия Украина 1:1 Финляндия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Уэльс 3:1 Финляндия Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Казахстан Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Казахстан 2:2 Украина Северная Македония 4:0 Казахстан Украина 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Франция
Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
3. Финляндия 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Казахстан 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
5. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Казахстан 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Финляндия 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Снова Шацкий в центре внимания. На сей раз он получил мяч и попал под прессинг от Пукки, но успел выполнить точную передачу на правый край. 
  • 6'
    Аут с левого фланга исполнили хозяева, но неудачно - игровой снаряд был отправлен во вратарскую, где его забрал Игорь Шацкий. 
  • 5'
    Теэму Пукки получает мяч на левом крае штрафной площадки, но прострел не делает, а выполняет пас на левый фланг. Продолжают финны атаковать позиционно. 
  • 4'
    Еркин Тапалов прерывает атаку финнов левым флангом, выбивая в подкате мяч за боковую линию. 
  • 3'
    Финляндия больше работает с мячом на старте поединка, что ожидалось, а Казахстан сосредоточен на оборонительной работе. 
  • 2'
    Финны сразу же идут в атаку и отправляют мяч в штрафную площадь соперника, но до удара дело не доводят, отбиваются гости. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и мы начинаем! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Финляндия 0:0 Казахстан онлайн


Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Казахстан

Исход игры
Финляндия
84.4% (124)
Ничья
13.6% (20)
Казахстан
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
45.83% (66)
Нет
54.17% (78)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
31.3% (46)
2:1 Финляндия
28.6% (42)
2:0 Финляндия
19% (28)
1:1 Ничья
10.9% (16)
3:1 Финляндия
2.7% (4)
1:2 Казахстан
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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