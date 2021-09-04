Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Финляндия
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Олимпиаштадион
Казахстан
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
10
Пукки
Теэму
12
Шацкий
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Форсс МаркусНападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|3 (1)
|1.5
|2.
|Кауко Йони
|0
|0
|3.
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валиуллин Руслан
|2
|0.67
|2.
|Мужиков Серикжан
|1
|0.33
|3.
|Нургалиев Азат
|0
|0
|4.
|Логвиненко Юрий
|0
|0
|5.
|Тагыберген Асхат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Глен
|2
|0
|2.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|3.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|4.
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покатилов Стас
|2
|0
|2.
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|3.
|Вороговский Ян
|1
|0
|4.
|Алип Нуралы
|1
|0
|5.
|Абикен Айбол
|1
|0
|6.
|Васильев Владислав Олегович
|1
|0
|7.
|Каримов Рамазан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Финляндия
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Казахстан
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Финляндия 0:0 Уэльс Финляндия 0:2 Бельгия Финляндия 0:1 РОССИЯ Дания 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Эстония Швеция 2:0 Финляндия Швейцария 3:2 Финляндия Украина 1:1 Финляндия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Уэльс 3:1 Финляндия Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Казахстан Последние 20 матчей: +3 =5 -12Казахстан 2:2 Украина Северная Македония 4:0 Казахстан Украина 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Франция
Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|3.
|Финляндия
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Казахстан
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Франция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Казахстан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Казахстан
Исход игры
Финляндия
84.4% (124)
Ничья
13.6% (20)
Казахстан
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
45.83% (66)
Нет
54.17% (78)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
31.3% (46)
2:1 Финляндия
28.6% (42)
2:0 Финляндия
19% (28)
1:1 Ничья
10.9% (16)
3:1 Финляндия
2.7% (4)
1:2 Казахстан
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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