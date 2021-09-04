Первый тайм

7' Снова Шацкий в центре внимания. На сей раз он получил мяч и попал под прессинг от Пукки, но успел выполнить точную передачу на правый край.

6' Аут с левого фланга исполнили хозяева, но неудачно - игровой снаряд был отправлен во вратарскую, где его забрал Игорь Шацкий.

5' Теэму Пукки получает мяч на левом крае штрафной площадки, но прострел не делает, а выполняет пас на левый фланг. Продолжают финны атаковать позиционно.

4' Еркин Тапалов прерывает атаку финнов левым флангом, выбивая в подкате мяч за боковую линию.

3' Финляндия больше работает с мячом на старте поединка, что ожидалось, а Казахстан сосредоточен на оборонительной работе.

2' Финны сразу же идут в атаку и отправляют мяч в штрафную площадь соперника, но до удара дело не доводят, отбиваются гости.