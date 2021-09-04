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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сербия
2:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Люксембург
0'
1:0
22' Гол
Митрович Александр
34' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
2:0
35' Гол
Митрович Александр
44' Желтая карточка
Тадич Душан
60'
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
5
Настасич
Матия
2
Павлович
Страхиня
22
Лазович
Дарко
16
Лукич
Саша
8
Гудель
Неманья
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александр
20
Милинкович-Савич
Сергей
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
13
Карлсон
Дирк
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
9
Синани
Данел
21
Тилль
Себастьян
17
Пинту
Мика
10
Родригес
Жерсон
Сербия
3-4-3
Люксембург
4-2-3-1

Ход матча

22'
Митрович Александр
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
34'
 
Мартинс Кристофер
35'
Митрович Александр
(Костич Филип)
2:0
44'
Тадич Душан
 
46'
 
Тилль Оливье
Махмутович Энес

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 7 1.75
2. Костич Филип 1 0.25
3. Влахович Душан 1 0.25
4. Тадич Душан 0 0
5. Милинкович-Савич Сергей 0 0
6. Радоньич Неманья 0 0
Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Жерсон 3 (1) 0.75
2. Пинту Мика 1 0.25
3. Синани Данел 0 0

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Миленкович Никола 0 1
2. Тадич Душан 1 0
3. Гудель Неманья 1 0
4. Спайич Урош 1 0
5. Митрович Александр 1 0
6. Максимович Неманья 1 0
Люксембург
# Игрок      
1. Шано Максим 1 1
2. Мартинс Кристофер 2 0
3. Жанс Лоран 1 0
4. Бонерт Флориан 1 0
5. Тилль Оливье 1 0
6. Синани Данел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сербия 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Люксембург 25% (1) 50% (2) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Катар 0:4 Сербия Япония 1:0 Сербия Сербия 1:1 Ямайка Азербайджан 1:2 Сербия
Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай
Люксембург Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Люксембург 2:1 Азербайджан Люксембург 0:1 Шотландия Норвегия 1:0 Люксембург Люксембург 1:3 Португалия
Ирландия 0:1 Люксембург Катар 1:0 Люксембург Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург

Последние игры между собой

Сербия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сербия 3:2 Люксембург ЕВРО 2020 Люксембург 1:3 Сербия ЕВРО 2020

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Сербия 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Люксембург 0:2 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Азербайджан 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
5. Ирландия 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Азербайджан 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Ирландия 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сербия 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люксембург 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Азербайджан 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Ирландия 0:1 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
4. Люксембург Шано Максим 1 1
5. Румыния Пушкаш Георге 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сербия 97.9% (138)
X 1.4% (2)
Люксембург 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Люксембург
1.25
7.00
67.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сербия 2:0 Люксембург онлайн


Прогнозы на матч Сербия 2:0 Люксембург

Исход игры
Сербия
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Люксембург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
32.61% (45)
Нет
67.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Сербия
36.9% (52)
3:0 Сербия
17% (24)
3:1 Сербия
14.2% (20)
2:1 Сербия
13.5% (19)
1:0 Сербия
7.1% (10)
4:0 Сербия
2.8% (4)
5:0 Сербия
1.4% (2)
3:2 Сербия
1.4% (2)
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