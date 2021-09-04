Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Сербия
4:1
Конец матча
Стадион: Райко Митич
Люксембург
1:0
22' ГолМитрович Александр
34' Желтая карточкаМартинс Кристофер
2:0
35' ГолМитрович Александр
44' Желтая карточкаТадич Душан
2:1
77' ГолТилль Оливье
79' Желтая карточкаРодригес Жерсон
3:1
81' Гол в свои воротаШано Максим
90' Вторая желтая карточкаРодригес Жерсон
4:1
90' ГолМиленкович Никола
16
Лукич
Саша
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рачич УрошПолузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
22'
35'
44'
77'
2:1
79'
81'
3:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 8
-
6 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|7
|1.75
|2.
|Костич Филип
|1
|0.25
|3.
|Влахович Душан
|1
|0.25
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.25
|5.
|Тадич Душан
|0
|0
|6.
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
|7.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.75
|2.
|Пинту Мика
|1
|0.25
|3.
|Тилль Оливье
|1
|0.25
|4.
|Синани Данел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миленкович Никола
|0
|1
|2.
|Тадич Душан
|1
|0
|3.
|Гудель Неманья
|1
|0
|4.
|Спайич Урош
|1
|0
|5.
|Митрович Александр
|1
|0
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шано Максим
|1
|1
|2.
|Родригес Жерсон
|1
|1
|3.
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|4.
|Жанс Лоран
|1
|0
|5.
|Бонерт Флориан
|1
|0
|6.
|Тилль Оливье
|1
|0
|7.
|Синани Данел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сербия
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Люксембург
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +8 =8 -4Катар 0:4 Сербия Япония 1:0 Сербия Сербия 1:1 Ямайка Азербайджан 1:2 Сербия
Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай
Люксембург Последние 20 матчей: +5 =1 -14Люксембург 2:1 Азербайджан Люксембург 0:1 Шотландия Норвегия 1:0 Люксембург Люксембург 1:3 Португалия
Ирландия 0:1 Люксембург Катар 1:0 Люксембург Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург
Последние игры между собой
Сербия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Сербия 4:1 Люксембург
Исход игры
Сербия
97.9% (138)
Ничья
1.4% (2)
Люксембург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
32.61% (45)
Нет
67.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Сербия
36.9% (52)
3:0 Сербия
17% (24)
3:1 Сербия
14.2% (20)
2:1 Сербия
13.5% (19)
1:0 Сербия
7.1% (10)
4:0 Сербия
2.8% (4)
5:0 Сербия
1.4% (2)
3:2 Сербия
1.4% (2)
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