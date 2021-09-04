Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
12' Желтая карточкаКуртич Ясмин
43' Желтая карточкаПепе Энрико
1:0
45' ПенальтиЛоврич Санди
45' Желтая карточкаСатариано Александер
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
21
Млакар
Ян
15
Бохар
Дамьян
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
18
Аттард
Кейн
17
Теума
Тедди
21
Димеч
Шон
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
21 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
18 Аттард КейнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Димеч ШонНападающий
- Запасные игроки
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолПолузащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
12'
43'
45'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.4
|2.
|Иличич Йосип
|1
|0.2
|3.
|Стоянович Петар
|1
|0.2
|4.
|Зайц Миха
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбонг Джозеф
|2
|0.4
|2.
|Аттард Кейн
|2
|0.4
|3.
|Гамбин Люк
|1
|0.2
|4.
|Сатариано Александер
|1
|0.2
|5.
|Камензули Райан
|0
|0
|6.
|Теума Тедди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Иличич Йосип
|2
|0
|3.
|Мевля Миха
|2
|0
|4.
|Захович Лука
|1
|0
|5.
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пепе Энрико
|1
|0
|2.
|Камензули Райан
|1
|0
|3.
|Бонелло Анри
|1
|0
|4.
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|5.
|Корбалан Хуан
|1
|0
|6.
|Шоу Курт
|1
|0
|7.
|Мбонг Пол
|1
|0
|8.
|Сатариано Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Мальта
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5Словения 1:1 Словакия Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения Кипр 1:0 Словения
РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мальта 3:0 Кипр Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия Хорватия 3:0 Мальта
Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта
Последние игры между собой
Словения: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Словения
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|3.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Мальта
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|4.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|5.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
Прогнозы на матч Словения 1:0 Мальта
Исход игры
Словения
95.1% (135)
Ничья
2.8% (4)
Мальта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
22.14% (31)
Нет
77.86% (109)
Популярный счёт
2:0 Словения
47.2% (67)
1:0 Словения
14.1% (20)
3:0 Словения
13.4% (19)
2:1 Словения
10.6% (15)
3:1 Словения
7% (10)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:0 Словения
1.4% (2)
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