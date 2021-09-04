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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словения
1:0
Конец матча

Стадион:
Мальта
0'
12' Желтая карточка
Куртич Ясмин
43' Желтая карточка
Пепе Энрико
1:0
45' Пенальти
Ловрич Санди
45' Желтая карточка
Сатариано Александер
77' Желтая карточка
Монтебельо Лука
86' Желтая карточка
Мускат Зак
1:0
88' Не забитый пенальти
Шпорар Андраж
90'+6
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
6
Бийол
Яка
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
21
Млакар
Ян
8
Ловрич
Санди
15
Бохар
Дамьян
11
Сеско
Бенджамин
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
18
Аттард
Кейн
23
Каруана
Тристан
17
Теума
Тедди
15
Корбалан
Хуан
7
Мбонг
Джозеф
19
Сатариано
Александер
21
Димеч
Шон
Словения
4-2-3-1
Мальта
3-4-3

Ход матча

12'
Куртич Ясмин
 
43'
 
Пепе Энрико
45'
Ловрич Санди
1:0
45'
 
Сатариано Александер
46'
 
Камензули Райан
Корбалан Хуан
58'
 
Монтебельо Лука
Сатариано Александер
58'
 
Мбонг Пол
Димеч Шон
61'
Чрнигой Домен
Бохар Дамьян
 
61'
Зайц Миха
Млакар Ян
 
70'
Горенц-Станкович Йон
Ловрич Санди
 
70'
Шпорар Андраж
Сеско Бенджамин
 
73'
 
Гамбин Люк
Мбонг Джозеф
77'
 
Монтебельо Лука
79'
 
Пизани Стивен
Каруана Тристан
86'
 
Мускат Зак
88'
Шпорар Андраж
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ловрич Санди 2 (1) 0.4
2. Иличич Йосип 1 0.2
3. Стоянович Петар 1 0.2
4. Зайц Миха 0 0
Мальта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбонг Джозеф 2 0.4
2. Аттард Кейн 2 0.4
3. Гамбин Люк 1 0.2
4. Сатариано Александер 1 0.2
5. Камензули Райан 0 0
6. Теума Тедди 0 0

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Куртич Ясмин 3 0
2. Иличич Йосип 2 0
3. Мевля Миха 2 0
4. Захович Лука 1 0
5. Гнезда-Черин Адам 1 0
Мальта
# Игрок      
1. Пепе Энрико 1 0
2. Мускат Зак 1 0
3. Камензули Райан 1 0
4. Бонелло Анри 1 0
5. Монтебельо Лука 1 0
6. Мбонг Джозеф 1 0
7. Корбалан Хуан 1 0
8. Шоу Курт 1 0
9. Мбонг Пол 1 0
10. Сатариано Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 25% (1) 0 75% (3) 0 0 0
 Мальта 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3) 0 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Словения 1:1 Словакия Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения Кипр 1:0 Словения
РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мальта 3:0 Кипр Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия Хорватия 3:0 Мальта
Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта

Последние игры между собой

Словения: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Словения 2:0 Мальта Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Мальта 0:1 Словения Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Хорватия 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 1 8
3. Словакия 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
4. Словения Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Мальта Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
6. Кипр Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Хорватия 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Словакия 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Словакия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Мальта Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сатариано Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди из команды Словения забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Пепе Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Словения 95.1% (135)
X 2.8% (4)
Мальта 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Словения 1:0 Мальта

Исход игры
Словения
95.1% (135)
Ничья
2.8% (4)
Мальта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
22.14% (31)
Нет
77.86% (109)
Популярный счёт
2:0 Словения
47.2% (67)
1:0 Словения
14.1% (20)
3:0 Словения
13.4% (19)
2:1 Словения
10.6% (15)
3:1 Словения
7% (10)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:0 Словения
1.4% (2)
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