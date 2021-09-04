Вновь пошли вперёд игроки сборной Черногории, смело справа рванул в чужую штрафную площадь Марушич в скопление игроков соперника, но ожидаемо оказался на газоне. Свисток испанского рефери молчит.

Повтор показал, что Марушич упал, уткнувшись в бедро Гакпо. Наставник сборной Черногории так активно спорил с решением, что испанский рефери сбегал на профилактическую беседу с Радуловичем.

Атака сборной Голландии, Классен пробил с подступов к штрафной площади, но в створ не попал. Выше перекладины мяч пролетел.

Бергёйс пробил из-за пределов штрафной площади, мяч после рикошета полетел на Депая, который пробить уже из пределов вратарской не смог, потому как Шаркич помешал.

23' Середина первого тайма у нас идёт. Продолжают катать мяч футболисты сборной Нидерландов. Нет особых путей в атаке у хозяев поля.

22' Футболисты сборной Голландии наладили контроль над мячом, но гости пока сдерживают все атаки соперника.

20' Стефан Савич получил жёлтую карточку. Отпустил от себя мяч на приёме капитан гостей, в итоге въехал по ногам Гакпо, который сыграл на подборе.

19' Мяч заметался в штрафной площади гостей после подачи углового, голландцы никак не могли пробить, потому как стелились в подкатах игроки сборной Черногории. Пробить так и не удалось, Шаркич на выходе мяч в руки подхватил.

18' Опасно атакует сборная Голландии! Заброс направо на Дюмфриса, который в касание прострелил в центр, и Депай сильно пробил с линии штрафной площади. Шаркич переправил мяч на угловой!

16' Марушич на половине поля соперника правила нарушил, Маласия закрыл мяч корпусом, заставив оппонента правила нарушать.

15' Бергёйс подключился по правому флангу, вырвался на оперативное пространство, а вот передача в центр на Классена не прошла. Перехватили гости мяч.

14' Неторопливо разыгрывают вновь мяч футболисты сборной Голландии. Пока скоростей не хватает нашему матчу.

13' Футболисты сборной Черногории в атаке, с правого фланга игрок гостей входил в штрафную площадь, но уткнулся в соперника, в итоге мяч потерял.

11' Контролируют мяч футболисты сборной Голландии, но в отборе очень активно играет команда гостей. Да, не так просто будет сегодня хозяевам поля.

10' Голландия берётся за дело, Маласия наносил дальний удар по воротам сборной Черногории, но защитник гостей принял мяч на себя.

8' Хороший заброс направо на Дюмфриса, который смело рванул в штрафную площадь через защитника черногорцев, коим оказался Осмаич, но нарушил правила. Повтор показал, что локотком Дензел задел лицо соперника.

6' Хорошая атака сборной Черногории! Радунович по левому флангу подключился, прострелил в штрафную площадь, и Осмаич пробивал из-под защитника, но в створ не попал, потому как в свою же ногу угодил.

5' Хорошая передача низом в штрафную площадь гостей на ход Классену, но получилось не очень удачно, Шаркич на выходе мяч в руки забрал.

4' Шчекич жёстко сыграл против Депая, влетев ногой в голеностоп. Прощает полузащитника черногорцев испанский рефери.

3' Покатали мяч игроки хозяев в центре поля, пошла длинная передача в штрафную площадь Черногории, куда никто не успел набежать, и мяч прилетел в руки Шаркичу.

2' Футболисты сборной Черногории сразу провели атаку, которая завершилась подачей с правого фланга в штрафную площадь хозяев, но отбились голландцы.