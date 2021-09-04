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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Голландия
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Черногория
0'
20' Желтая карточка
Савич Стефан
30'
1
Бейло
Юстин
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
3
Де
Лихт
Маттайс
17
Маласиа
Тирелл
8
Вейналдум
Джорджиньо
21
Де
Йонг
Френки
14
Классен
Дэви
11
Бергёйс
Стивен
10
Депай
Мемфис
9
Гакпо
Коди
1
Шаркич
Матия
7
Вешович
Марко
15
Савич
Стефан
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
23
Марушич
Адам
19
Шчекич
Александар
2
Лагатор
Душан
20
Осмаич
Милутин
8
Божович
Драшко
9
Мугоша
Стефан
Голландия
4-3-3
Черногория
4-4-2

Ход матча

20'
 
Савич Стефан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.6
2. Депай Мемфис 2 0.4
3. Классен Дэви 2 0.4
4. Бергёйс Стивен 2 0.4
5. Вейналдум Джорджиньо 1 0.2
6. Ван де Бек Донни 1 0.2
7. Мален Дониэлл 1 0.2
8. Вайндал Оуэн 0 0
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.6
2. Бечирай Фатос 1 0.2
3. Симич Марко 1 0.2
4. Томашевич Зарко 1 0.2
5. Радунович Ристо 1 0.2
6. Марушич Адам 1 0.2
7. Косович Небойша 0 0
8. Джюрджевич Урош 0 0
9. Йовович Владимир 0 0
10. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Йонг Люк 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Мален Дониэлл 1 0
6. Гравенберх Райан 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Вуячич Игор 2 0
3. Божович Драшко 1 0
4. Джюрджевич Урош 1 0
5. Вулай Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3)
 Черногория 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:1 Голландия Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия
Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия
Черногория Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Турция 2:2 Черногория Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия
Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
2. Турция 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 7 9
3. Голландия 0:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 5 8
4. Черногория 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Латвия Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
6. Гибралтар 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
2. Голландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Черногория 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 10 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Черногория 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Турция 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Голландия 0:0 Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Бергёйс пробил из-за пределов штрафной площади, мяч после рикошета полетел на Депая, который пробить уже из пределов вратарской не смог, потому как Шаркич помешал.
  • 28'
    Атака сборной Голландии, Классен пробил с подступов к штрафной площади, но в створ не попал. Выше перекладины мяч пролетел.
  • 26'
    Повтор показал, что Марушич упал, уткнувшись в бедро Гакпо. Наставник сборной Черногории так активно спорил с решением, что испанский рефери сбегал на профилактическую беседу с Радуловичем.
  • 25'
    Вновь пошли вперёд игроки сборной Черногории, смело справа рванул в чужую штрафную площадь Марушич в скопление игроков соперника, но ожидаемо оказался на газоне. Свисток испанского рефери молчит.
  • Фол, нарушение
    24'
    Перехватили мяч игроки сборной Черногории, пошли вперёд. Мугоша обыграл Классена, заставив полузащитника Нидерландов правила нарушать.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. Продолжают катать мяч футболисты сборной Нидерландов. Нет особых путей в атаке у хозяев поля.
  • 22'
    Футболисты сборной Голландии наладили контроль над мячом, но гости пока сдерживают все атаки соперника.
  • Желтая карточка
    20'
    Стефан Савич получил жёлтую карточку. Отпустил от себя мяч на приёме капитан гостей, в итоге въехал по ногам Гакпо, который сыграл на подборе.
  • Угловой
    19'
    Мяч заметался в штрафной площади гостей после подачи углового, голландцы никак не могли пробить, потому как стелились в подкатах игроки сборной Черногории. Пробить так и не удалось, Шаркич на выходе мяч в руки подхватил.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно атакует сборная Голландии! Заброс направо на Дюмфриса, который в касание прострелил в центр, и Депай сильно пробил с линии штрафной площади. Шаркич переправил мяч на угловой!
  • Фол, нарушение
    16'
    Марушич на половине поля соперника правила нарушил, Маласия закрыл мяч корпусом, заставив оппонента правила нарушать.
  • 15'
    Бергёйс подключился по правому флангу, вырвался на оперативное пространство, а вот передача в центр на Классена не прошла. Перехватили гости мяч.
  • 14'
    Неторопливо разыгрывают вновь мяч футболисты сборной Голландии. Пока скоростей не хватает нашему матчу.
  • 13'
    Футболисты сборной Черногории в атаке, с правого фланга игрок гостей входил в штрафную площадь, но уткнулся в соперника, в итоге мяч потерял.
  • 11'
    Контролируют мяч футболисты сборной Голландии, но в отборе очень активно играет команда гостей. Да, не так просто будет сегодня хозяевам поля.
  • 10'
    Голландия берётся за дело, Маласия наносил дальний удар по воротам сборной Черногории, но защитник гостей принял мяч на себя.
  • Фол, нарушение
    8'
    Хороший заброс направо на Дюмфриса, который смело рванул в штрафную площадь через защитника черногорцев, коим оказался Осмаич, но нарушил правила. Повтор показал, что локотком Дензел задел лицо соперника.
  • 6'
    Хорошая атака сборной Черногории! Радунович по левому флангу подключился, прострелил в штрафную площадь, и Осмаич пробивал из-под защитника, но в створ не попал, потому как в свою же ногу угодил.
  • 5'
    Хорошая передача низом в штрафную площадь гостей на ход Классену, но получилось не очень удачно, Шаркич на выходе мяч в руки забрал.
  • Фол, нарушение
    4'
    Шчекич жёстко сыграл против Депая, влетев ногой в голеностоп. Прощает полузащитника черногорцев испанский рефери.
  • 3'
    Покатали мяч игроки хозяев в центре поля, пошла длинная передача в штрафную площадь Черногории, куда никто не успел набежать, и мяч прилетел в руки Шаркичу.
  • 2'
    Футболисты сборной Черногории сразу провели атаку, которая завершилась подачей с правого фланга в штрафную площадь хозяев, но отбились голландцы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали гости! Они сегодня в белой форме, а сборная Нидерландов будет играть в традиционной оранжевой.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Савич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Голландия 0:0 Черногория онлайн


Прогнозы на матч Голландия 0:0 Черногория

Исход игры
Голландия
98.6% (144)
Ничья
1.4% (2)
Черногория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.69% (73)
Меньше
49.31% (71)
Обе команды забьют
Да
38.89% (56)
Нет
61.11% (88)
Популярный счёт
2:0 Голландия
44.5% (65)
3:1 Голландия
21.2% (31)
2:1 Голландия
12.3% (18)
3:0 Голландия
11% (16)
1:0 Голландия
3.4% (5)
4:1 Голландия
2.7% (4)
3:2 Голландия
1.4% (2)
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