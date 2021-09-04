Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Голландия
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Филипс
Черногория
20' Желтая карточкаСавич Стефан
14
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
20'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.6
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0.4
|3.
|Классен Дэви
|2
|0.4
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.4
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.2
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|7.
|Мален Дониэлл
|1
|0.2
|8.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.6
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.2
|3.
|Симич Марко
|1
|0.2
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.2
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0.2
|6.
|Марушич Адам
|1
|0.2
|7.
|Косович Небойша
|0
|0
|8.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|9.
|Йовович Владимир
|0
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|6.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Вуячич Игор
|2
|0
|3.
|Божович Драшко
|1
|0
|4.
|Джюрджевич Урош
|1
|0
|5.
|Вулай Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|25% (3)
|Черногория
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норвегия 1:1 Голландия Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия
Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия
Черногория Последние 20 матчей: +8 =6 -6Турция 2:2 Черногория Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия
Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|Турция
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|3.
|Голландия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|4.
|Черногория
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|6.
|Гибралтар
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|2.
|Голландия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Черногория
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 10
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Голландия 0:0 Черногория
Исход игры
Голландия
98.6% (144)
Ничья
1.4% (2)
Черногория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.69% (73)
Меньше
49.31% (71)
Обе команды забьют
Да
38.89% (56)
Нет
61.11% (88)
Популярный счёт
2:0 Голландия
44.5% (65)
3:1 Голландия
21.2% (31)
2:1 Голландия
12.3% (18)
3:0 Голландия
11% (16)
1:0 Голландия
3.4% (5)
4:1 Голландия
2.7% (4)
3:2 Голландия
1.4% (2)
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