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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Дания
0' 31'
12
Гестсон
Тейтур
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
20
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
6
Ханссон
Халлюр
16
Ванхамар
Гуннар
8
Ольсен
Брандур
19
Ольсен
Мейнхард
14
Эдмундссон
Йоан
1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
3
Нельссон
Виктор
6
Кристенсен
Андреас
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Кристиансен
Андерс
15
Норгор
Кристиан
18
Йенсен
Матиас
9
Ларсен
Якоб-Бруун
19
Винд
Жонас
21
Дарами
Мохаммед
Фарерские острова
4-5-1
Дания
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.2
2. Ольсен Мейнхард 1 0.2
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 2 0.4
2. Ольсен Сков Андреас 2 0.4
3. Меле Йоаким 2 0.4
4. Дольберг Каспер 2 (1) 0.4
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
6. Брайтвайт Мартин 1 0.2
7. Винд Жонас 1 0.2
8. Васс Даниэль 1 0.2
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.2
10. Сков Роберт 1 0.2
11. Ингвартсен Маркус 1 0.2
12. Йенсен Матиас 1 0.2
13. Делани Томас 0 0
14. Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Фарерские острова
# Игрок      
1. Эдмундссон Йоан 1 0
2. Ханссон Халлюр 1 0
3. Йоэнсен Рене 1 0
4. Ванхамар Гуннар 1 0
5. Ольсен Мейнхард 1 0
6. Ролантссон Гилли 1 0
Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
3. Винд Жонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Дания 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фарерские острова 0:4 Израиль Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия Шотландия 4:0 Фарерские острова
Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция
Дания Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Дания 2:0 Шотландия Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания Уэльс 0:4 Дания
РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия

Последние игры между собой

Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дания 4:0 Фарерские острова Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 0 13
2. Израиль 2:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
3. Шотландия 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
6. Молдова 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Австрия 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
6. Молдова 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Израиль 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия 0:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шотландия 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фарерские острова 0% (0)
X 0% (0)
Дания 100% (143)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Дания
44.00
9.40
1.17
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Где смотреть матч Фарерские острова 0:0 Дания онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Дания

Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
0% (0)
Дания
100% (143)
Тотал 2.5
Больше
70.92% (100)
Меньше
29.08% (41)
Обе команды забьют
Да
14.89% (21)
Нет
85.11% (120)
Популярный счёт
0:3 Дания
36.4% (52)
0:2 Дания
26.6% (38)
0:4 Дания
14% (20)
1:3 Дания
5.6% (8)
1:2 Дания
5.6% (8)
0:5 Дания
4.2% (6)
1:4 Дания
2.8% (4)
0:1 Дания
2.1% (3)
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