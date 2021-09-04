Второй тайм

95' Дания владели мячом большую часть игры и выиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Хорошую попытку сделал John Frederiksen . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ольсен Брандур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Хёйбьерг Пьер-Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Ванхамар Гуннар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Феро Одмар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Дамсгор Миккель из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Как он промахнулся? Дамсгор Миккель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Дания будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' Йенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Какой промах! Поульсен Юссуф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

81' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Ролантссон Гилли получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Ролантссон Гилли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ролантссон Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Наттестад Сонни получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Наттестад Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

69' Игрок из команды Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' О, нет. Из многообещающей позиции Дамсгор Миккель из команды Дания наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

68' Ролантссон Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Йоэнсен Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гестсон Тейтур взял и забрал мяч на выходе

66' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Дамсгор Миккель из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Ольсен Брандур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Гестсон Тейтур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тейтур Гестссон не дал случится голу! Стрюгер-Ларсен Йенс должен был забивать, но Тейтур Гестссон сделал отличный сейв

60' Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи

60' Гестсон Тейтур взял и забрал мяч на выходе

59' Дания выполняет удар от ворот.

59' ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар с лета, но не попал по воротам!

59' Отличная возможность! Феро Одмар упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

59' Игрок из команды Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Отличный пас сделал Дамсгор Миккель из команды Дания . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Тейтур Гестссон не дал случится голу! Винд Жонас должен был забивать, но Тейтур Гестссон сделал отличный сейв

56' Феро Одмар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гости сейчас реально начинают давить соперника

54' Ролантссон Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Судье надоело, что Гестсон Тейтур тянет время и он наказал его горчичником

50' Ролантссон Гилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Дания выполняет удар от ворот.

49' Кристенсен Андреас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

48' Удар от ворот произведет Дания

47' Тейтур Гестссон не дал случится голу! Ольсен Сков Андреас должен был забивать, но Тейтур Гестссон сделал отличный сейв