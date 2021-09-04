Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Фарерские острова
0:1
Конец матча
Стадион: Торсволлюр
Дания
42' Желтая карточкаДарами Мохаммед
45' Undefined phrase: football_event_Винд Жонас
51' Желтая карточкаГестсон Тейтур
60' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
84' Вторая желтая карточкаЙоэнсен Рене
0:1
85' ГолВинд Жонас
90' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
-
20 Йоэнсен РенеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
45'
51'
60'
84'
85'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Наттестад Сонни
|1
|0.2
|2.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.2
|3.
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.4
|2.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.4
|3.
|Винд Жонас
|2
|0.4
|4.
|Меле Йоаким
|2
|0.4
|5.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.4
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|7.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.2
|8.
|Йенсен Матиас
|1
|0.2
|9.
|Васс Даниэль
|1
|0.2
|10.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.2
|11.
|Сков Роберт
|1
|0.2
|12.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.2
|13.
|Делани Томас
|0
|0
|14.
|Бойлесен Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|4.
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|5.
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|6.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Винд Жонас
|1
|0
|5.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фарерские острова
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Дания
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фарерские острова 0:4 Израиль Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия Шотландия 4:0 Фарерские острова
Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция
Дания Последние 20 матчей: +13 =2 -5Дания 2:0 Шотландия Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания Уэльс 0:4 Дания
РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия
Последние игры между собой
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|2.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|3.
|Шотландия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:1 Дания
Исход игры
Фарерские острова
0% (0)
Ничья
0% (0)
Дания
100% (143)
Тотал 2.5
Больше
70.92% (100)
Меньше
29.08% (41)
Обе команды забьют
Да
14.89% (21)
Нет
85.11% (120)
Популярный счёт
0:3 Дания
36.4% (52)
0:2 Дания
26.6% (38)
0:4 Дания
14% (20)
1:3 Дания
5.6% (8)
1:2 Дания
5.6% (8)
0:5 Дания
4.2% (6)
1:4 Дания
2.8% (4)
0:1 Дания
2.1% (3)
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