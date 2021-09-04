Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Гибралтар
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Виктория (Гибралтар)
Турция
3' Желтая карточкаБритто Итан
0:0
4' Не забитый пенальтиУнал Энес
17' Желтая карточкаКекчю Оркун
23
Колинг
Дэйл
22
Торилья
Грэм
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
22
Айхан
Кан
18
Мюлдюр
Мерт
11
Язиджи
Юсуф
16
Унал
Энес
19
Кекчю
Оркун
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ронан КианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Банда БрэдлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Понс АланЗащитник
- Полузащитник
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
-
15 Сантос ИтанНападающий
-
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
16 Унал ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кекчю ОркунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
Ход матча
3'
4'
0:0
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стич Рис
|1 (1)
|0.2
|2.
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.8
|2.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0.4
|3.
|Туфан Озан
|2
|0.4
|4.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.2
|6.
|Караман Кенан
|1
|0.2
|7.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.2
|8.
|Мераш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эннсли Лу
|2
|0
|2.
|Стич Рис
|1
|0
|3.
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|4.
|Понс Алан
|1
|0
|5.
|Босио Джэймс
|1
|0
|6.
|Барнетт Эрин
|1
|0
|7.
|Муэли Айман
|1
|0
|8.
|Голдвин Кайл
|1
|0
|9.
|Бритто Итан
|1
|0
|10.
|Де Барр Тиджей
|1
|0
|11.
|Ронан Киан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Туфан Озан
|1
|0
|4.
|Караман Кенан
|1
|0
|5.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|8.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|9.
|Мераш Умут
|1
|0
|10.
|Кабак Озан
|1
|0
|11.
|Челик Зеки
|1
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|13.
|Кекчю Оркун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гибралтар
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Турция
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15Латвия 3:1 Гибралтар Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар Гибралтар 0:7 Голландия
Черногория 4:1 Гибралтар Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар
Турция Последние 20 матчей: +6 =9 -5Турция 2:2 Черногория Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс Турция 0:3 Италия
Турция 2:0 Молдова Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|Турция
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|3.
|Голландия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|4.
|Черногория
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|6.
|Гибралтар
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|2.
|Голландия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Черногория
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 10
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Гибралтар 0:0 Турция
Исход игры
Гибралтар
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Турция
97.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
76.26% (106)
Меньше
23.74% (33)
Обе команды забьют
Да
12.95% (18)
Нет
87.05% (121)
Популярный счёт
0:3 Турция
30.3% (43)
0:2 Турция
20.4% (29)
0:4 Турция
19% (27)
0:5 Турция
10.6% (15)
1:3 Турция
4.9% (7)
1:2 Турция
4.2% (6)
1:4 Турция
2.8% (4)
0:7 Турция
2.1% (3)
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