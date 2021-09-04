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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Гибралтар
0:3
Конец матча

Стадион:
Турция
0'
3' Желтая карточка
Бритто Итан
0:0
4' Не забитый пенальти
Унал Энес
17' Желтая карточка
Кекчю Оркун
36' Желтая карточка
Де Барр Тиджей
0:1
54' Гол
Дервисоглу Халил
0:2
65' Гол
Чалханоглу Хакан
0:3
83' Гол
Караман Кенан
90'+4
23
Колинг
Дэйл
22
Торилья
Грэм
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
20
Бритто
Итан
4
Сержант
Джек
6
Уайзмэн
Скотт
10
Валарино
Джулиан
19
Де
Барр
Тиджей
17
Ронан
Киан
18
Эрнандес
Энтони
23
Чакыр
Угурджан
2
Челик
Зеки
4
Сёюнджю
Чаглар
22
Айхан
Кан
18
Мюлдюр
Мерт
14
Антальялы
Тайлан
11
Язиджи
Юсуф
16
Унал
Энес
17
Караджа
Эфеджан
19
Кекчю
Оркун
21
Актюркоглу
Мухаммед
Гибралтар
4-3-3
Турция
4-4-2

Ход матча

3'
Бритто Итан
 
4'
0:0
Унал Энес
17'
 
Кекчю Оркун
34'
Понс Алан
Бритто Итан
 
36'
Де Барр Тиджей
 
46'
 
Караман Кенан
Антальялы Тайлан
46'
 
Дервисоглу Халил
Унал Энес
46'
 
Чалханоглу Хакан
Челик Зеки
54'
0:1
Дервисоглу Халил
(Чалханоглу Хакан)
65'
0:2
Чалханоглу Хакан
(Караджа Эфеджан)
66'
 
Демирал Мерих
Актюркоглу Мухаммед
68'
Кумбес Джеймс
Эрнандес Энтони
 
73'
Стич Рис
Де Барр Тиджей
 
81'
 
Йылмаз Рыдван
Сёюнджю Чаглар
83'
0:3
Караман Кенан
(Мюлдюр Мерт)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 8
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стич Рис 1 (1) 0.2
2. Де Барр Тиджей 1 (1) 0.2
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 4 (2) 0.8
2. Чалханоглу Хакан 3 0.6
3. Туфан Озан 2 0.4
4. Караман Кенан 2 0.4
5. Юндер Дженгиз 1 0.2
6. Язиджи Юсуф 1 0.2
7. Сёюнджю Чаглар 1 0.2
8. Дервисоглу Халил 1 0.2
9. Караджа Эфеджан 0 0
10. Мераш Умут 0 0
11. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Гибралтар
# Игрок      
1. Эннсли Лу 2 0
2. Де Барр Тиджей 2 0
3. Стич Рис 1 0
4. Чиполина Джозеф 1 0
5. Понс Алан 1 0
6. Босио Джэймс 1 0
7. Барнетт Эрин 1 0
8. Муэли Айман 1 0
9. Голдвин Кайл 1 0
10. Бритто Итан 1 0
11. Ронан Киан 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Чалханоглу Хакан 1 0
3. Туфан Озан 1 0
4. Караман Кенан 1 0
5. Тюрюдж Дениз 1 0
6. Унал Энес 1 0
7. Юндер Дженгиз 1 0
8. Сёюнджю Чаглар 1 0
9. Мераш Умут 1 0
10. Кабак Озан 1 0
11. Челик Зеки 1 0
12. Мюлдюр Мерт 1 0
13. Кекчю Оркун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гибралтар 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Турция 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Латвия 3:1 Гибралтар Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар Гибралтар 0:7 Голландия
Черногория 4:1 Гибралтар Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар
Турция Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Турция 2:2 Черногория Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс Турция 0:3 Италия
Турция 2:0 Молдова Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2. Голландия Заявка 5 3 1 1 16 - 5 10
3. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
5. Латвия Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 2 - 20 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Де Барр Тиджей получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Бритто Итан уходит с поля. Понс Алан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Унал Энес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    3'
    Бритто Итан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Гибралтар 0.7% (1)
X 1.4% (2)
Турция 97.9% (141)
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Прогнозы на матч Гибралтар 0:3 Турция

Исход игры
Гибралтар
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Турция
97.9% (141)
Тотал 2.5
Больше
75.89% (107)
Меньше
24.11% (34)
Обе команды забьют
Да
12.77% (18)
Нет
87.23% (123)
Популярный счёт
0:3 Турция
30.6% (44)
0:2 Турция
20.8% (30)
0:4 Турция
18.8% (27)
0:5 Турция
10.4% (15)
1:3 Турция
4.9% (7)
1:2 Турция
4.2% (6)
1:4 Турция
2.8% (4)
0:7 Турция
2.1% (3)
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