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Катар
0:2
Первый тайм: 32'
Португалия
0'
0:1
23' Гол
Андре Силва
0:2
25' Гол
Отавио Эдмилсон
32'
Катар
Португалия

Ход матча

23'
0:1
Андре Силва
25'
0:2
Отавио Эдмилсон

Предыдущие игры

Катар Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Катар 0:4 Сербия Катар 0:1 США Катар 3:2 Сальвадор Гондурас 0:2 Катар
Гренада 0:4 Катар Катар 3:3 Панама Катар 1:0 Сальвадор Оман 0:1 Катар Индия 0:1 Катар Катар 1:1 Ирландия Катар 2:1 Азербайджан Катар 1:0 Люксембург Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика Гана 5:1 Катар Саудовская Аравия 1:0 Катар Катар 4:2 ОАЭ Йемен 0:6 Катар Катар 1:2 Ирак
Португалия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Португалия 2:1 Ирландия Бельгия 1:0 Португалия Португалия 2:2 Франция Португалия 2:4 Германия
Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль Испания 0:0 Португалия Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
  • Первый тайм
  • 32'
    Невеш справа с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Баршам поймал мяч.
  • Угловой
    30'
    Моутинью от углового флага откатил мяч на Мендеша, чья подача на ближнюю штангу опасной не получилась.
  • 28'
    Португальцы в центре поля спокойно контролируют мяч.
  • 27'
    Мариу с пятнадцати метров низом пробил немного левее ворот.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ОТАВИО!!! Гуэдеш слева навесил точно на голову Отавио, который точно пробил в правый угол.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АНДРЕ СИЛВА!!! Мариу слева навесил к дальней штанге, где Андре Силва без помех головой пробил в ближний угол
  • 22'
    Подача Моутинью справа не дошла до партнёров.
  • 20'
    Семеду справа сделал сильный пас вперёд на Андре Силву.
  • 18'
    Афиф справа немного сильно выдал пас к воротам на Али.
  • Угловой
    17'
    Афиф разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Акрама на дальнюю штангу ударом не завершился.
  • 16'
    Афиф справа навесил к воротам. На выходе кулаками сыграл Лопеш.
  • Угловой
    15'
    Афиф исполнил подачу от углового флага. Португальцы выбили мяч от ближней штанги.
  • Фол, нарушение
    14'
    Будьяф на фланге сбил Гуэдеша.
  • 12'
    Мариу справа покатил мяч в штрафную площадь на Андре Силву, который не смог обыграть катарского защитника.
  • Угловой
    11'
    Португальцы исполнили первый угловой удар в матче. Соперники спокойно выбили мяч из штрафной площади.
  • Желтая карточка
    10'
    Хассан получил жёлтую карточку за фол в центре поля.
  • Штанга
    9'
    Афиф слева вывел к воротам Али, который с десяти метров пробил в ближнюю штангу.
  • 8'
    Португальцы значительно больше владеют мячом, но угрожать чужим воротам не торопятся.
  • 6'
    Андрее Силва справа не смог войти в штрафную площадь соперников.
  • 4'
    Хатим с пятнадцати метров пробил правее ворот.
  • Офсайд
    3'
    Андре Силва на правом фланге забрался в офсайд.
  • 2'
    Сборная Катара играет в тёмно-красной форме, сборная Португалии - в белой с сине-красными горизонтальными полосами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Надьердеи"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Катара и Португалии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 140
Катар 0.7% (1)
X 4.3% (6)
Португалия 95% (133)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Португалия
8.20
5.20
1.41
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Где смотреть матч Катар 0:2 Португалия онлайн


Прогнозы на матч Катар 0:2 Португалия

Исход игры
Катар
0.7% (1)
Ничья
4.3% (6)
Португалия
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:2 Португалия
30% (42)
0:2 Португалия
26.4% (37)
0:1 Португалия
15% (21)
1:3 Португалия
9.3% (13)
0:3 Португалия
8.6% (12)
1:1 Ничья
3.6% (5)
1:4 Португалия
2.9% (4)
0:4 Португалия
1.4% (2)
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