ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ОТАВИО!!! Гуэдеш слева навесил точно на голову Отавио, который точно пробил в правый угол.

Мариу с пятнадцати метров низом пробил немного левее ворот.

Моутинью от углового флага откатил мяч на Мендеша, чья подача на ближнюю штангу опасной не получилась.

Невеш справа с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Баршам поймал мяч.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АНДРЕ СИЛВА!!! Мариу слева навесил к дальней штанге, где Андре Силва без помех головой пробил в ближний угол

22' Подача Моутинью справа не дошла до партнёров.

20' Семеду справа сделал сильный пас вперёд на Андре Силву.

18' Афиф справа немного сильно выдал пас к воротам на Али.

17' Афиф разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Акрама на дальнюю штангу ударом не завершился.

16' Афиф справа навесил к воротам. На выходе кулаками сыграл Лопеш.

15' Афиф исполнил подачу от углового флага. Португальцы выбили мяч от ближней штанги.

14' Будьяф на фланге сбил Гуэдеша.

12' Мариу справа покатил мяч в штрафную площадь на Андре Силву, который не смог обыграть катарского защитника.

11' Португальцы исполнили первый угловой удар в матче. Соперники спокойно выбили мяч из штрафной площади.

10' Хассан получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

9' Афиф слева вывел к воротам Али, который с десяти метров пробил в ближнюю штангу.

8' Португальцы значительно больше владеют мячом, но угрожать чужим воротам не торопятся.

6' Андрее Силва справа не смог войти в штрафную площадь соперников.

4' Хатим с пятнадцати метров пробил правее ворот.

3' Андре Силва на правом фланге забрался в офсайд.

2' Сборная Катара играет в тёмно-красной форме, сборная Португалии - в белой с сине-красными горизонтальными полосами.