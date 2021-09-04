Катар
0:2
Первый тайм: 32'
Португалия
0:1
23' ГолАндре Силва
0:2
25' ГолОтавио Эдмилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
11 Афиф АкрамНападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Муин АхмедПолузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Санчес Феликс
- Основной состав
-
12 Лопеш АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
19 Мендеш НунуПолузащитник
-
23 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Силва РафаНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
Ход матча
23'
0:1
25'
0:2
Предыдущие игры
Катар Последние 20 матчей: +11 =3 -6Катар 0:4 Сербия Катар 0:1 США Катар 3:2 Сальвадор Гондурас 0:2 Катар
Португалия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Португалия 2:1 Ирландия Бельгия 1:0 Португалия Португалия 2:2 Франция Португалия 2:4 Германия
Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль Испания 0:0 Португалия Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
Прогнозы на матч Катар 0:2 Португалия
Исход игры
Катар
0.7% (1)
Ничья
4.3% (6)
Португалия
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:2 Португалия
30% (42)
0:2 Португалия
26.4% (37)
0:1 Португалия
15% (21)
1:3 Португалия
9.3% (13)
0:3 Португалия
8.6% (12)
1:1 Ничья
3.6% (5)
1:4 Португалия
2.9% (4)
0:4 Португалия
1.4% (2)
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