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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Украина
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Франция
0' 30'
12
Пятов
Андрей
13
Забарный
Илья
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
19
Тымчик
Александр
6
Степаненко
Тарас
10
Шапаренко
Николай
16
Миколенко
Виталий
7
Ярмоленко
Андрей
15
Цыганков
Виктор
9
Яремчук
Роман
1
Льорис
Уго
2
Дюбуа
Лео
15
Зума
Курт
3
Кимпембе
Преснел
18
Динь
Люка
6
Погба
Поль
14
Чуамени
Орельен
13
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
9
Марсьяль
Антони
20
Коман
Кингсли
Украина
3-4-2-1
Франция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Украина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 2 0.4
2. Мораес Жуниор 1 0.2
3. Сикан Даниил 1 0.2
4. Караваев Александр 0 0
5. Зинченко Александр 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 3 0.6
2. Дембеле Усман 1 0.2
3. Марсьяль Антони 0 0
4. Рабио Адриен 0 0

Карточки

Украина
# Игрок      
1. Миколенко Виталий 1 1
2. Зинченко Александр 2 0
3. Марлос Ромеро 1 0
4. Бущан Георгий 1 0
5. Соболь Эдуард 1 0
6. Матвиенко Николай 1 0
Франция
# Игрок      
1. Кунде Жюль 0 1
2. Варан Рафаэль 1 0
3. Верету Жордан 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Лемар Тома 1 0
6. Павар Бенжамен 1 0
7. Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Украина 25% (1) 25% (1) 0 0 0 50% (2)
 Франция 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Украина Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Казахстан 2:2 Украина Украина 0:4 Англия Швеция 1:2 Украина Украина 0:1 Австрия
Украина 2:1 Северная Македония Голландия 3:2 Украина Украина 4:0 Кипр Украина 1:0 Северная Ирландия Украина 1:1 Бахрейн Украина 1:1 Казахстан Украина 1:1 Финляндия Франция 1:1 Украина Германия 3:1 Украина Польша 2:0 Украина Украина 1:0 Испания Украина 1:2 Германия Франция 7:1 Украина Испания 4:0 Украина Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина
Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Франция 1:1 Босния и Герцеговина Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция
Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова

Последние игры между собой

Украина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Франция: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Франция 1:1 Украина Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Франция 7:1 Украина Товарищеские матчи Франция 3:0 Украина Чемпионат Мира Украина 2:0 Франция Чемпионат Мира
Украина 0:2 Франция ЕВРО 2012 Украина 1:4 Франция Товарищеские матчи Украина 2:2 Франция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
2. Финляндия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Украина 0:0 Заявка 5 0 5 0 5 - 5 5
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Украина 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Франция 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Дальний заброс с центра поля исполнял Степаненко на ход Яремчуку, но тому пробить по воротам не позволил Зума.
  • 29'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кривцов. Потребуется ему помощь медиков.
  • 28'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Миколенко и прострелил вдоль ворот,  но мяч оказался в руках Льориса.
  • 27'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Марсьяль и сбросил под удар Гризманну, но тот с лету пробил немного неточно.
  • 26'
    Долго катают мяч возле чужой штрафной французы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 25'
    Догнал мяч на фланге Дюбуа и прострелил в центр под удар Марсьялю, но тому пробить не дал Степаненко.
  • 24'
    Диагональный пас Степаненко исполнял на ход Миколенко, но тот не догнал мяч в пределах поля.
  • 22'
    Обыгрался на фланге Погба в стеночку с Рабио, после чего пробил метров с двадцати двух, но не попал в створ ворот.
  • 21'
    По флангу Рабио забрасывал на ход Диню, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 20'
    Мягко забросил мяч в штрафную Ярмоленко на ход Яремчуку, который пробил с лету, но мяч полетел выше ворот.
  • 19'
    Забрасывал в штрафную соперника Чуамени на ход Диню, но того опередил Забарный и вынес мяч в центр поля.
  • 18'
    Забрасывал Погба на ход Марсьялю, который мог убегать на ворота, но проиграл скоростную дуэль Матвиенко.
  • 17'
    Отдавал по флангу Яремчук на ход Миколенко, но того опередил Дюбуа и вынес мяч за боковую линию.
  • 16'
    Отличную диагональ вырезал на левый фланг Погба. Сюда подключался Динь, но вовремя вернулся в оборону Тымчик и вынес мяч в аут.
  • 15'
    Вырезал Погба в штрафную на Марсьяля, но того опередил Кривцов и в подкате вынес сферу в сторону.
  • 14'
    Догнал мяч на фланге Тымчик и отдал в штрафную на Ярмоленко, но тот нарушил правила в борьбе против Рабио.
  • 13'
    С углового навесил Динь в центр штрафной, где пробил головой Погба, но мяч оказался в руках Пятова.
  • Угловой
    12'
    Прорывался по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Тымчика полетел на угловой.
  • 11'
    В центре поля Степаненко заехал сзади по ногам Чуамени. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Франции.
  • 10'
    С правого фланга навесил на ближнюю штангу Ярмоленко. Здесь пробил головой Цыганков, но мяч полетел крайне неточно.
  • 9'
    Вырезал Чуамени в штрафную, куда врывался Погба, но прочитал эпизод Пятов и перехватил мяч на выходе.
  • 8'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Динь, но здесь в аут сферу головой выбил Кривцов.
  • 7'
    Прорвался по правому флангу Ярмоленко, обыграл защитника, но далеко отпустил мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 6'
    Вырезал Рабио в штрафную на ход Марсьялю, но вышел из ворот Пятов и спокойно забрал мяч в руки.
  • 5'
    Протащил мяч к штрафной Ярмоленко и пробил в дальний угол, но не попал он в створ ворот.
  • 4'
    С фланга Цыганков прострелил в штрафную на Яремчука, который пробил в касание, но угодил в Кимпембе.
  • 3'
    Зацепился за мяч Гризманн в чужой штрафной и сбросил головой на Марсьяля, но тому пробить не дали защитники.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли украинцы!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Украина 0:0 Франция онлайн


Прогнозы на матч Украина 0:0 Франция

Исход игры
Украина
2.5% (4)
Ничья
11.9% (19)
Франция
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
72.9% (113)
Нет
27.1% (42)
Популярный счёт
1:2 Франция
47.2% (75)
0:2 Франция
11.9% (19)
0:1 Франция
11.3% (18)
1:3 Франция
9.4% (15)
1:1 Ничья
8.8% (14)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:3 Франция
2.5% (4)
2:1 Украина
1.3% (2)
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