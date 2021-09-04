Долго катают мяч возле чужой штрафной французы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Марсьяль и сбросил под удар Гризманну, но тот с лету пробил немного неточно.

Подключился к атаке своей команды по флангу Миколенко и прострелил вдоль ворот, но мяч оказался в руках Льориса.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кривцов. Потребуется ему помощь медиков.

Дальний заброс с центра поля исполнял Степаненко на ход Яремчуку, но тому пробить по воротам не позволил Зума.

25' Догнал мяч на фланге Дюбуа и прострелил в центр под удар Марсьялю, но тому пробить не дал Степаненко.

24' Диагональный пас Степаненко исполнял на ход Миколенко, но тот не догнал мяч в пределах поля.

22' Обыгрался на фланге Погба в стеночку с Рабио, после чего пробил метров с двадцати двух, но не попал в створ ворот.

21' По флангу Рабио забрасывал на ход Диню, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

20' Мягко забросил мяч в штрафную Ярмоленко на ход Яремчуку, который пробил с лету, но мяч полетел выше ворот.

19' Забрасывал в штрафную соперника Чуамени на ход Диню, но того опередил Забарный и вынес мяч в центр поля.

18' Забрасывал Погба на ход Марсьялю, который мог убегать на ворота, но проиграл скоростную дуэль Матвиенко.

17' Отдавал по флангу Яремчук на ход Миколенко, но того опередил Дюбуа и вынес мяч за боковую линию.

16' Отличную диагональ вырезал на левый фланг Погба. Сюда подключался Динь, но вовремя вернулся в оборону Тымчик и вынес мяч в аут.

15' Вырезал Погба в штрафную на Марсьяля, но того опередил Кривцов и в подкате вынес сферу в сторону.

14' Догнал мяч на фланге Тымчик и отдал в штрафную на Ярмоленко, но тот нарушил правила в борьбе против Рабио.

13' С углового навесил Динь в центр штрафной, где пробил головой Погба, но мяч оказался в руках Пятова.

12' Прорывался по флангу Коман и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Тымчика полетел на угловой.

11' В центре поля Степаненко заехал сзади по ногам Чуамени. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Франции.

10' С правого фланга навесил на ближнюю штангу Ярмоленко. Здесь пробил головой Цыганков, но мяч полетел крайне неточно.

9' Вырезал Чуамени в штрафную, куда врывался Погба, но прочитал эпизод Пятов и перехватил мяч на выходе.

8' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Динь, но здесь в аут сферу головой выбил Кривцов.

7' Прорвался по правому флангу Ярмоленко, обыграл защитника, но далеко отпустил мяч, который выкатился за пределы поля.

6' Вырезал Рабио в штрафную на ход Марсьялю, но вышел из ворот Пятов и спокойно забрал мяч в руки.

5' Протащил мяч к штрафной Ярмоленко и пробил в дальний угол, но не попал он в створ ворот.

4' С фланга Цыганков прострелил в штрафную на Яремчука, который пробил в касание, но угодил в Кимпембе.

3' Зацепился за мяч Гризманн в чужой штрафной и сбросил головой на Марсьяля, но тому пробить не дали защитники.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.