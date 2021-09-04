Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Украина
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Франция
12
Пятов
Андрей
15
Зума
Курт
18
Динь
Люка
13
Рабио
Адриен
- Основной состав
-
12 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Петраков Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Тео ЭрнандесЗащитник
-
11 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|2
|0.4
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|0.2
|3.
|Сикан Даниил
|1
|0.2
|4.
|Караваев Александр
|0
|0
|5.
|Зинченко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|3
|0.6
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.2
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миколенко Виталий
|1
|1
|2.
|Зинченко Александр
|2
|0
|3.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|4.
|Бущан Георгий
|1
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|6.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунде Жюль
|0
|1
|2.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|3.
|Верету Жордан
|1
|0
|4.
|Погба Поль
|1
|0
|5.
|Лемар Тома
|1
|0
|6.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Украина
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|Франция
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Украина Последние 20 матчей: +6 =6 -8Казахстан 2:2 Украина Украина 0:4 Англия Швеция 1:2 Украина Украина 0:1 Австрия
Украина 2:1 Северная Македония Голландия 3:2 Украина Украина 4:0 Кипр Украина 1:0 Северная Ирландия Украина 1:1 Бахрейн Украина 1:1 Казахстан Украина 1:1 Финляндия Франция 1:1 Украина Германия 3:1 Украина Польша 2:0 Украина Украина 1:0 Испания Украина 1:2 Германия Франция 7:1 Украина Испания 4:0 Украина Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина
Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2Франция 1:1 Босния и Герцеговина Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция
Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова
Последние игры между собой
Украина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Франция: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Украина
|0:0 Заявка
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Украина
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Франция
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Украина 0:0 Франция
Исход игры
Украина
2.5% (4)
Ничья
11.9% (19)
Франция
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
72.9% (113)
Нет
27.1% (42)
Популярный счёт
1:2 Франция
47.2% (75)
0:2 Франция
11.9% (19)
0:1 Франция
11.3% (18)
1:3 Франция
9.4% (15)
1:1 Ничья
8.8% (14)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:3 Франция
2.5% (4)
2:1 Украина
1.3% (2)
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