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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Молдова
0'
1:0
14' Гол
Дайкс Линдон
30'
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
22
Паттерсон
Нэйтан
4
Гилмор
Билли
11
Кристи
Райан
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
19
Нисбет
Кевин
23
Аврам
Кристиан
5
Потырнике
Максим
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
11
Гынсарь
Раду
7
Ионице
Артур
2
Рябчук
Олег
20
Плэтикэ
Сергиу
9
Гечев
Михаил
Шотландия
3-4-1-2
Молдова
3-5-2

Ход матча

14'
Дайкс Линдон
(Паттерсон Нэйтан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Джон 3 0.6
2. Фрейзер Райан 2 0.4
3. Адамс Че 1 0.2
4. Хэнли Грант 1 0.2
5. Дайкс Линдон 1 0.2
6. Тирни Киран 0 0
7. Паттерсон Нэйтан 0 0
8. Робертсон Эндрю 0 0
9. Кристи Райан 0 0
10. О'Доннелл Стивен 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карп Кэтэлин 1 0.2
2. Николаеску Йон 1 0.2

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Нисбет Кевин 1 0
5. Дайкс Линдон 1 0
6. О'Доннелл Стивен 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 2 0
2. Раца Вадим 2 0
3. Карп Кэтэлин 2 0
4. Николаеску Йон 0 1
5. Ионице Артур 1 0
6. Кожокарь Андрей 1 0
7. Рябчук Олег 1 0
8. Белоусов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Молдова 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия
Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль
Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 0 13
2. Израиль 2:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
3. Шотландия 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия 0:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
6. Молдова 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Австрия 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
6. Молдова 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Израиль 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия 0:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шотландия 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    30'
    Гечев начудил в центральном круге. Кристи сразу слева отправил к воротам Робертсона, который из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    28'
    Кристи подачу от углового флага исполнил слишком высоко. Хэнли на дальней штанге пробить по воротам головой не удалось.
  • Угловой
    27'
    Гилмор от углового флага навесил на Тирни, удар головой которого Аврам парировал.
  • 26'
    Гынсарь слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 24'
    Нисбет справа в штрафную площади получил мяч, но его тут же выбил Рябчук.
  • 23'
    Натиск шотландцев постепенно ослабевает, но с мячом они расставаться не торопятся.
  • 22'
    Прострел Паттерсона справа к одиннадцатиметровой отметке соперники перехватили.
  • Угловой
    20'
    Рябчук от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Потырнике не смог выиграть борьбу вверху.
  • 19'
    Гынсарь слева со штрафного прострелил вдоль ворот, но никто не смог подправить полёт мяча.
  • Фол, нарушение
    18'
    Паттерсон на фланге сбил Рябчука.
  • 17'
    У Кристи слева не прошёл прострел в центр на Дайкса.
  • 16'
    Шотландцы контролируют мяч у центрального круга.
  • Описание гола
    14'
    ГОЛ.
    1:0.
    ДАЙКС. Нисбет справа покатил мяч на Паттерсона, который пробил в касание в дальний угол. Аврам отбил сферу, но на добивании первым у дальней штанги оказался Дайкс.
  • 14'
    Кристи в центре поля заблокировал длинный заброс Рябчука вперёд.
  • Угловой
    13'
    Гилмор исполнил подачу от углового флага. Гости  выбили мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Рябчук на чужой половине поля врезался в Хендри.
  • 11'
    Навес Робертсона слева к воротам  заблокировал Плэтикэ.
  • 10'
    Гечев слева от угла штрафной площади решил пробить по воротам, но поскользнулся, и мяч полетел в сторону от цели.
  • 9'
    У молдаван пока не получается игра в пас на чужой половине поля. Хозяева действуют активнее и слаженнее.
  • Фол, нарушение
    8'
    Паттерсон в центре поля придержал руками Ионице.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гынсарь на чужой половине поля ударил по ногам Хендри.
  • Фол, нарушение
    6'
    Паттерсон на правом фланге атаки подтолкнул в спину Рябчука.
  • 5'
    Партнёры вывели Робертсона слеква к воротам, но Болохан сумел помешать нанести Эндрю прицельный удар.
  • 4'
    Паттерсон справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров не попал в дальний верхний угол ворот.
  • 3'
    Шотландцы большими силами отправились вперёд. Макгинн на левом фланге заложил вираж и потерял мяч.
  • 2'
    Сборная Шотландии играет в тёмно-синей форме, сборная Молдовы - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Хэмпден Парк"!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дайкс Линдон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шотландия 1:0 Молдова онлайн


Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Молдова

Исход игры
Шотландия
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Молдова
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
21.28% (30)
Нет
78.72% (111)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
48.3% (69)
2:1 Шотландия
16.1% (23)
1:0 Шотландия
14.7% (21)
3:0 Шотландия
11.2% (16)
3:1 Шотландия
3.5% (5)
4:0 Шотландия
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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