Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Шотландия
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Хэмпден Парк
Молдова
1:0
14' ГолДайкс Линдон
13
Хендри
Джек
11
Кристи
Райан
19
Нисбет
Кевин
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
11
Гынсарь
Раду
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нисбет КевинНападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
11 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Спатару ДануПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.6
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.4
|3.
|Адамс Че
|1
|0.2
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.2
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0.2
|6.
|Тирни Киран
|0
|0
|7.
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|8.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|9.
|Кристи Райан
|0
|0
|10.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.2
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|7.
|Рябчук Олег
|1
|0
|8.
|Белоусов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия
Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль
Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 0
|13
|2.
|Израиль
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Шотландия
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Австрия
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Молдова
Исход игры
Шотландия
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Молдова
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
21.28% (30)
Нет
78.72% (111)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
48.3% (69)
2:1 Шотландия
16.1% (23)
1:0 Шотландия
14.7% (21)
3:0 Шотландия
11.2% (16)
3:1 Шотландия
3.5% (5)
4:0 Шотландия
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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