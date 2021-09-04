Нисбет справа в штрафную площади получил мяч, но его тут же выбил Рябчук.

Гынсарь слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Гилмор от углового флага навесил на Тирни, удар головой которого Аврам парировал.

Кристи подачу от углового флага исполнил слишком высоко. Хэнли на дальней штанге пробить по воротам головой не удалось.

Гечев начудил в центральном круге. Кристи сразу слева отправил к воротам Робертсона, который из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

23' Натиск шотландцев постепенно ослабевает, но с мячом они расставаться не торопятся.

22' Прострел Паттерсона справа к одиннадцатиметровой отметке соперники перехватили.

20' Рябчук от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Потырнике не смог выиграть борьбу вверху.

19' Гынсарь слева со штрафного прострелил вдоль ворот, но никто не смог подправить полёт мяча.

18' Паттерсон на фланге сбил Рябчука.

17' У Кристи слева не прошёл прострел в центр на Дайкса.

16' Шотландцы контролируют мяч у центрального круга.

14' ГОЛ.

1:0.

ДАЙКС. Нисбет справа покатил мяч на Паттерсона, который пробил в касание в дальний угол. Аврам отбил сферу, но на добивании первым у дальней штанги оказался Дайкс.

14' Кристи в центре поля заблокировал длинный заброс Рябчука вперёд.

13' Гилмор исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч от ворот.

12' Рябчук на чужой половине поля врезался в Хендри.

11' Навес Робертсона слева к воротам заблокировал Плэтикэ.

10' Гечев слева от угла штрафной площади решил пробить по воротам, но поскользнулся, и мяч полетел в сторону от цели.

9' У молдаван пока не получается игра в пас на чужой половине поля. Хозяева действуют активнее и слаженнее.

8' Паттерсон в центре поля придержал руками Ионице.

7' Гынсарь на чужой половине поля ударил по ногам Хендри.

6' Паттерсон на правом фланге атаки подтолкнул в спину Рябчука.

5' Партнёры вывели Робертсона слеква к воротам, но Болохан сумел помешать нанести Эндрю прицельный удар.

4' Паттерсон справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров не попал в дальний верхний угол ворот.

3' Шотландцы большими силами отправились вперёд. Макгинн на левом фланге заложил вираж и потерял мяч.

2' Сборная Шотландии играет в тёмно-синей форме, сборная Молдовы - в красной.