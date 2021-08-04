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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
 
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Стадион:
Молдова

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Джон 3 0.75
2. Фрейзер Райан 2 0.5
3. Адамс Че 1 0.25
4. Хэнли Грант 1 0.25
5. Тирни Киран 0 0
6. Робертсон Эндрю 0 0
7. Кристи Райан 0 0
8. О'Доннелл Стивен 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карп Кэтэлин 1 0.25
2. Николаеску Йон 1 0.25

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Нисбет Кевин 1 0
5. Дайкс Линдон 1 0
6. О'Доннелл Стивен 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 2 0
2. Раца Вадим 2 0
3. Карп Кэтэлин 2 0
4. Николаеску Йон 0 1
5. Ионице Артур 1 0
6. Кожокарь Андрей 1 0
7. Рябчук Олег 1 0
8. Белоусов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Молдова 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия
Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль
Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Израиль Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Австрия Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Шотландия Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Шотландия 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Молдова 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Молдова
    1.25
    6.73
    16.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Молдова онлайн


    Прогнозы на матч Шотландия - Молдова

    Исход игры
    Шотландия
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Молдова
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    25.64% (10)
    Нет
    74.36% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Шотландия
    47.5% (19)
    2:1 Шотландия
    20% (8)
    1:0 Шотландия
    10% (4)
    3:0 Шотландия
    10% (4)
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