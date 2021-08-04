Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Шотландия
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Стадион: Хэмпден Парк
Молдова
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.75
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.5
|3.
|Адамс Че
|1
|0.25
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.25
|5.
|Тирни Киран
|0
|0
|6.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|7.
|Кристи Райан
|0
|0
|8.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.25
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|7.
|Рябчук Олег
|1
|0
|8.
|Белоусов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия
Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль
Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Шотландия - Молдова
Исход игры
Шотландия
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Молдова
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (15)
Меньше
61.54% (24)
Обе команды забьют
Да
25.64% (10)
Нет
74.36% (29)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
47.5% (19)
2:1 Шотландия
20% (8)
1:0 Шотландия
10% (4)
3:0 Шотландия
10% (4)
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