Брозович навесил в центр штрафной площадки, где надёжно сыграл Пекарик, выполнив скидку в руки Родаку.

Роберт Мак врывается в штрафную площадку правым краем, сближается с Ивушичем и пробивает в ближний угол, но Ивица реагирует и переводит мяч на угловой.

Стандартное положение хозяев не стало проблемой для хорватов - Ловрен выиграл воздух и выбил мяч из своей штрафной площади.

Лоботка получает удар по ноге от Колака и зарабатывает штрафной. До ворот далековато, скорее всего, будет навес.

УХХ! Вот это стандартное положение от хозяев - сразу три удара по воротам из пределов штрафной площадки нанесли, но каждый раз на пути мяча оказывались защитники Хорватии.

26' Никола Влашич отобрал мяч у Ивана Шранца, но сделал это при помощи фола, ударив оппонента сзади по правой ноге.

25' Хорваты при помощи игры в пас попытались вскрыть центр обороны Словакии - с первого раза не получилось, но будет вторая попытка, так как удалось вернуть себе мяч.

24' Мак проходит по правому флангу и катит в центр на Гамшика, Марек в касание отдаёт на Вайсса, который подрабатывает под правую и наносит обводящий удар, немного не попадя в створ.

23' Никола Влашич перехватил мяч на правом фланге, около чужой штрафной, а потом оказался на газоне, получив по ногам от Давида Ганцко.

22' Угловой в исполнении Хорватии ничем опасным не отметился. Хозяева выстояли и даже заработали право на аут.

21' Колак получил мяч в штрафной площадке и пробил, но в последний момент успел заблокировать Шкриньяр, от которого круглый ушёл на угловой.

19' Лука Иванушец попробовал убежать по правому флангу, но был остановлен несколькими соперниками, плотно его опекавшими.

18' Шранц попытался выйти 1 на 1 с Ивушичем, но вовремя вмешался Ловрен и выбил мяч, попав в Ивана и заработав удар от ворот.

17' Словаки перехватили мяч на своей половине и попробовали провести атаку, но затем случился перевод с центра на левый фланг и игровой снаряд в ауте.

16' Лука Иванушец напомнил о себе, пробив по воротам, но проблема та же, что и у партнёров - не получается направить мяч в цель.

15' Мислав Оршич оказывается на газоне, правила на нём нарушает Петер Пекарик, не позволяя провести атаку левым краем.

14' Начинают свистеть трибуны, им не нравится, что мяч уже несколько минут находится во владении Хорватии.

13' И тут же ещё один дальний выстрел от хорватов, но снова игровой снаряд разминается со створом - Брозович стрелял.

12' Мислав Оршич наносит удар с дальней дистанции и попадает в перекладину, от которой мяч уходит за лицевую линию.

11' При помощи заброса хозяева попробовали провести атаку, но Иван Шранц не сумел выиграть верховое единоборство.

9' Пока без моментов проходит матч. По очереди команды владеют мячом, но особого продвижения вперёд не наблюдается.

8' Словакия снова забирает мяч под контроль и устраивает перепасовку на своей половине поля, а хорваты пробуют включать прессинг.

7' Хорошо ходит мяч у словаков. Сейчас довели игровой снаряд до правого фланга, откуда последовал прострел, но безадресный.

6' Колак нарушил правила в атаке, откровенно толкнув в спину Шкриньяра.

5' Мислав Оршич вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил, но на пути мяча оказался защитник Словакии.

4' А вот и первый удар по воротам у Хорватии. Марсело Брозович выстрелил издали и не сумел попасть в створ.

3' Хорваты практически не владеют мячом, вынужденно действуя от обороны. Словаки центр поля переходят легко, а потом возникают трудности с продвижением к воротам.

2' Словаки провели первое позиционное наступление, которое получилось затяжным и без остроты.