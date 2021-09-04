Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Словакия
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
Хорватия
16
Ганцко
Давид
20
Мак
Роберт
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
12
Ивушич
Ивица
21
Вида
Домагой
20
Соса
Борна
18
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шранц ИванНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Громада ЯкубПолузащитник
-
11 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
- Основной состав
-
12 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
20 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шкорич МилеЗащитник
- Полузащитник
-
13 Моро НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ливайя МаркоНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.4
|2.
|Мак Роберт
|1
|0.2
|3.
|Боженик Роберт
|1
|0.2
|4.
|Стрелец Давид
|1
|0.2
|5.
|Губочан Томаш
|0
|0
|6.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|7.
|Грегуш Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перишич Иван
|1
|0.2
|2.
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|3.
|Брекало Йосип
|1
|0.2
|4.
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.2
|5.
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0
|2.
|Шранц Иван
|1
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Громада Якуб
|1
|0
|5.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|2
|0
|2.
|Перишич Иван
|1
|0
|3.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|4.
|Брозович Марсело
|1
|0
|5.
|Ковачич Матео
|1
|0
|6.
|Будимир Анте
|1
|0
|7.
|Баришич Борна
|1
|0
|8.
|Влашич Никола
|1
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Хорватия
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия
Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия
Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хорватия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
Прогнозы на матч Словакия 0:0 Хорватия
Исход игры
Словакия
10.3% (15)
Ничья
40.7% (59)
Хорватия
49% (71)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (50)
1:2 Хорватия
33.1% (48)
0:1 Хорватия
12.4% (18)
2:1 Словакия
7.6% (11)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 Хорватия
2.1% (3)
1:0 Словакия
2.1% (3)
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