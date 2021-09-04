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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словакия
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Хорватия
0' 32'
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
20
Мак
Роберт
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
7
Вайсс
Владимир
18
Шранц
Иван
12
Ивушич
Ивица
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
20
Соса
Борна
10
Влашич
Никола
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
7
Иванушец
Лука
19
Колак
Антонио-Мирко
18
Оршич
Мислав
Словакия
4-5-1
Хорватия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 2 0.4
2. Мак Роберт 1 0.2
3. Боженик Роберт 1 0.2
4. Стрелец Давид 1 0.2
5. Губочан Томаш 0 0
6. Вайсс Владимир 0 0
7. Грегуш Ян 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.2
2. Пашалич Марио 1 0.2
3. Брекало Йосип 1 0.2
4. Модрич Лука 1 (1) 0.2
5. Баришич Борна 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Шранц Иван 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Громада Якуб 1 0
5. Косцельник Мартин 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0
 Хорватия 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия
Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия
Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия

Последние игры между собой

Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хорватия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия 3:1 Словакия ЕВРО 2020 Словакия 0:4 Хорватия ЕВРО 2020 Словакия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 3:0 Словакия Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Хорватия 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 1 8
3. Словакия 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
4. Словения Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Мальта Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
6. Кипр Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Хорватия 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Словакия 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Словакия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Мальта Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Куртич Ясмин 3 0
2. Албания Гьясула Клаус 3 0
3. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
4. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
5. Люксембург Шано Максим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    31'
    УХХ! Вот это стандартное положение от хозяев - сразу три удара по воротам из пределов штрафной площадки нанесли, но каждый раз на пути мяча оказывались защитники Хорватии. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Лоботка получает удар по ноге от Колака и зарабатывает штрафной. До ворот далековато, скорее всего, будет навес. 
  • Угловой
    29'
    Стандартное положение хозяев не стало проблемой для хорватов - Ловрен выиграл воздух и выбил мяч из своей штрафной площади. 
  • Опасный момент
    28'
    Роберт Мак врывается в штрафную площадку правым краем, сближается с Ивушичем и пробивает в ближний угол, но Ивица реагирует и переводит мяч на угловой. 
  • 27'
    Брозович навесил в центр штрафной площадки, где надёжно сыграл Пекарик, выполнив скидку в руки Родаку. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Никола Влашич отобрал мяч у Ивана Шранца, но сделал это при помощи фола, ударив оппонента сзади по правой ноге. 
  • 25'
    Хорваты при помощи игры в пас попытались вскрыть центр обороны Словакии - с первого раза не получилось, но будет вторая попытка, так как удалось вернуть себе мяч. 
  • Опасный момент
    24'
    Мак проходит по правому флангу и катит в центр на Гамшика, Марек в касание отдаёт на Вайсса, который подрабатывает под правую и наносит обводящий удар, немного не попадя в створ. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Никола Влашич перехватил мяч на правом фланге, около чужой штрафной, а потом оказался на газоне, получив по ногам от Давида Ганцко. 
  • Угловой
    22'
    Угловой в исполнении Хорватии ничем опасным не отметился. Хозяева выстояли и даже заработали право на аут. 
  • Опасный момент
    21'
    Колак получил мяч в штрафной площадке и пробил, но в последний момент успел заблокировать Шкриньяр, от которого круглый ушёл на угловой. 
  • 19'
    Лука Иванушец попробовал убежать по правому флангу, но был остановлен несколькими соперниками, плотно его опекавшими. 
  • 18'
    Шранц попытался выйти 1 на 1 с Ивушичем, но вовремя вмешался Ловрен и выбил мяч, попав в Ивана и заработав удар от ворот. 
  • 17'
    Словаки перехватили мяч на своей половине и попробовали провести атаку, но затем случился перевод с центра на левый фланг и игровой снаряд в ауте. 
  • 16'
    Лука Иванушец напомнил о себе, пробив по воротам, но проблема та же, что и у партнёров - не получается направить мяч в цель. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Мислав Оршич оказывается на газоне, правила на нём нарушает Петер Пекарик, не позволяя провести атаку левым краем. 
  • 14'
    Начинают свистеть трибуны, им не нравится, что мяч уже несколько минут находится во владении Хорватии. 
  • 13'
    И тут же ещё один дальний выстрел от хорватов, но снова игровой снаряд разминается со створом - Брозович стрелял. 
  • Штанга
    12'
    Мислав Оршич наносит удар с дальней дистанции и попадает в перекладину, от которой мяч уходит за лицевую линию. 
  • 11'
    При помощи заброса хозяева попробовали провести атаку, но Иван Шранц не сумел выиграть верховое единоборство. 
  • 9'
    Пока без моментов проходит матч. По очереди команды владеют мячом, но особого продвижения вперёд не наблюдается. 
  • 8'
    Словакия снова забирает мяч под контроль и устраивает перепасовку на своей половине поля, а хорваты пробуют включать прессинг. 
  • 7'
    Хорошо ходит мяч у словаков. Сейчас довели игровой снаряд до правого фланга, откуда последовал прострел, но безадресный. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Колак нарушил правила в атаке, откровенно толкнув в спину Шкриньяра. 
  • 5'
    Мислав Оршич вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил, но на пути мяча оказался защитник Словакии. 
  • 4'
    А вот и первый удар по воротам у Хорватии. Марсело Брозович выстрелил издали и не сумел попасть в створ. 
  • 3'
    Хорваты практически не владеют мячом, вынужденно действуя от обороны. Словаки центр поля переходят легко, а потом возникают трудности с продвижением к воротам. 
  • 2'
    Словаки провели первое позиционное наступление, которое получилось затяжным и без остроты. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние Словакии и Хорватии начинается! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Словакия 0:0 Хорватия онлайн


Прогнозы на матч Словакия 0:0 Хорватия

Исход игры
Словакия
10.3% (15)
Ничья
40.7% (59)
Хорватия
49% (71)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (50)
1:2 Хорватия
33.1% (48)
0:1 Хорватия
12.4% (18)
2:1 Словакия
7.6% (11)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 Хорватия
2.1% (3)
1:0 Словакия
2.1% (3)
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