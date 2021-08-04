Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Словакия
Позже
Стадион: National Football Stadium
Хорватия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.5
|2.
|Мак Роберт
|1
|0.25
|3.
|Боженик Роберт
|1
|0.25
|4.
|Стрелец Давид
|1
|0.25
|5.
|Губочан Томаш
|0
|0
|6.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|7.
|Грегуш Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перишич Иван
|1
|0.25
|2.
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|3.
|Брекало Йосип
|1
|0.25
|4.
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.25
|5.
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0
|2.
|Шранц Иван
|1
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Громада Якуб
|1
|0
|5.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|2
|0
|2.
|Перишич Иван
|1
|0
|3.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|4.
|Брозович Марсело
|1
|0
|5.
|Ковачич Матео
|1
|0
|6.
|Будимир Анте
|1
|0
|7.
|Баришич Борна
|1
|0
|8.
|Влашич Никола
|1
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Хорватия
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия
Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия
Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хорватия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Словакия - Хорватия
Исход игры
Словакия
0% (0)
Ничья
34.1% (14)
Хорватия
65.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
95% (38)
Нет
5% (2)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
56.1% (23)
1:1 Ничья
26.8% (11)
2:2 Ничья
4.9% (2)
1:3 Хорватия
4.9% (2)
0:1 Хорватия
4.9% (2)
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