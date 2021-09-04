Израиль очень мативирован и играет дома
Алёшка68 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|4
|0.8
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.6
|3.
|Манор Соломон
|2
|0.4
|4.
|Натхо Бибрас
|1
|0.2
|5.
|Перец Дор
|1
|0.2
|6.
|Менахем Сун
|0
|0
|7.
|Абада Лиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.6
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.4
|3.
|Арнаутович Марко
|1
|0.2
|4.
|Драгович Александр
|1
|0.2
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Таа Лоай
|1
|0
|3.
|Перец Дор
|1
|0
|4.
|Лави Нета
|1
|0
|5.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Австрия
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 0
|13
|2.
|Израиль
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Шотландия
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Австрия
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|3.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|4.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|5.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1