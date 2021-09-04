Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Израиль
5:2
Конец матча
Стадион: Самми Офер
Австрия
1:0
5' ГолМанор Соломон
2:0
20' ГолДаббур Мунас
3:0
33' ГолЗахави Эран
3:1
42' ГолБаумгартнер Кристоф
45' Желтая карточкаЭль-Хамид Хатем Абд
3:2
55' ГолАрнаутович Марко
4:2
59' ГолВайссман Шон
62' Желтая карточкаАбу-Фани Мохаммад
62' Желтая карточкаГриллич Флориан
64' Желтая карточкаВайссман Шон
5:2
90' ГолЗахави Эран
90' Желтая карточкаБахманн Даниэль
21
Тиби
Эйтан
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
-
13 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
19 Абада ЛиэльНападающий
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Янтшер ЯкобНападающий
-
21 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
5'
1:0
20'
2:0
33'
3:0
42'
46'
55'
3:2
59'
4:2
62'
64'
90'
5:2
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|6
|1.2
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.6
|3.
|Манор Соломон
|2
|0.4
|4.
|Натхо Бибрас
|1
|0.2
|5.
|Перец Дор
|1
|0.2
|6.
|Вайссман Шон
|1
|0.2
|7.
|Битон Нир
|0
|0
|8.
|Хазиза Долев
|0
|0
|9.
|Менахем Сун
|0
|0
|10.
|Глазер Дан
|0
|0
|11.
|Абада Лиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.6
|2.
|Калайджич Саша
|3
|0.6
|3.
|Арнаутович Марко
|2
|0.4
|4.
|Драгович Александр
|1
|0.2
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Гриллич Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Таа Лоай
|1
|0
|3.
|Перец Дор
|1
|0
|4.
|Лави Нета
|1
|0
|5.
|Вайссман Шон
|1
|0
|6.
|Эль-Хамид Хатем Абд
|1
|0
|7.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|8.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|3
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|4.
|Калайджич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Австрия
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фарерские острова 0:4 Израиль Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль Молдова 1:4 Израиль
Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Молдова 0:2 Австрия Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия
Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония
Последние игры между собой
Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|2.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|3.
|Шотландия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Израиль 5:2 Австрия
Исход игры
Израиль
17.1% (25)
Ничья
43.2% (63)
Австрия
39.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
84.62% (121)
Нет
15.38% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (55)
1:2 Австрия
26.7% (39)
2:1 Израиль
12.3% (18)
0:1 Австрия
8.2% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:0 Израиль
2.7% (4)
0:2 Австрия
2.1% (3)
1:3 Австрия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!