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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Израиль
5:2
Конец матча

Стадион:
Австрия
0'
1:0
5' Гол
Манор Соломон
2:0
20' Гол
Даббур Мунас
3:0
33' Гол
Захави Эран
3:1
42' Гол
Баумгартнер Кристоф
45' Желтая карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
3:2
55' Гол
Арнаутович Марко
4:2
59' Гол
Вайссман Шон
62' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
62' Желтая карточка
Гриллич Флориан
64' Желтая карточка
Вайссман Шон
5:2
90' Гол
Захави Эран
90' Желтая карточка
Бахманн Даниэль
90'+6
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
5
Огани
Орель
21
Тиби
Эйтан
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
12
Менахем
Сун
4
Битон
Нир
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
7
Захави
Эран
10
Даббур
Мунас
13
Бахманн
Даниэль
22
Мвене
Филипп
5
Пош
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
18
Шёпф
Алессандро
20
Лаймер
Конрад
10
Гриллич
Флориан
19
Баумгартнер
Кристоф
7
Арнаутович
Марко
Израиль
5-3-2
Австрия
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 6 1.2
2. Даббур Мунас 3 0.6
3. Манор Соломон 2 0.4
4. Натхо Бибрас 1 0.2
5. Перец Дор 1 0.2
6. Вайссман Шон 1 0.2
7. Битон Нир 0 0
8. Хазиза Долев 0 0
9. Менахем Сун 0 0
10. Глазер Дан 0 0
11. Абада Лиэль 0 0
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баумгартнер Кристоф 3 0.6
2. Калайджич Саша 3 0.6
3. Арнаутович Марко 2 0.4
4. Драгович Александр 1 0.2
5. Алаба Давид 0 0
6. Лайнер Штефан 0 0
7. Гриллич Флориан 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Тиби Эйтан 1 0
2. Таа Лоай 1 0
3. Перец Дор 1 0
4. Лави Нета 1 0
5. Вайссман Шон 1 0
6. Эль-Хамид Хатем Абд 1 0
7. Абу-Фани Мохаммад 1 0
8. Даса Элазар 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 3 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Бахманн Даниэль 1 0
4. Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Австрия 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фарерские острова 0:4 Израиль Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль Молдова 1:4 Израиль
Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Молдова 0:2 Австрия Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия
Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония

Последние игры между собой

Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия 3:1 Израиль ЕВРО 2020 Израиль 4:2 Австрия ЕВРО 2020

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 17 - 0 15
2. Израиль Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
3. Шотландия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
5. Фарерские острова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Израиль 17.1% (25)
X 43.2% (63)
Австрия 39.7% (58)
+0
выиграет Израиль, со счетом 2:1
Израиль очень мативирован и играет дома
Алёшка68 #
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Где смотреть матч Израиль 5:2 Австрия онлайн


Прогнозы на матч Израиль 5:2 Австрия

Исход игры
Израиль
17.1% (25)
Ничья
43.2% (63)
Австрия
39.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
84.62% (121)
Нет
15.38% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (55)
1:2 Австрия
26.7% (39)
2:1 Израиль
12.3% (18)
0:1 Австрия
8.2% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:0 Израиль
2.7% (4)
0:2 Австрия
2.1% (3)
1:3 Австрия
1.4% (2)
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