Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Беларусь
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Стадион: Центральный (Казань)
Уэльс
18
Седько
Павел
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Левитт ДиланПолузащитник
-
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.67
|2.
|Савицкий Павел
|1
|0.33
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0.33
|4.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|5.
|Кисляк Сергей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|2.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|0
|2.
|Лаптев Денис
|1
|0
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0
|4.
|Эбонг Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Робертс Коннор II
|1
|1
|2.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Уэльс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь Беларусь 4:2 Эстония
Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс Турция 0:2 Уэльс
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 4
|10
|2.
|Чехия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 15
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Беларусь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Беларусь - Уэльс
Исход игры
Беларусь
6.2% (9)
Ничья
18.5% (27)
Уэльс
75.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
48.25% (69)
Нет
51.75% (74)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
37% (54)
1:2 Уэльс
24% (35)
1:1 Ничья
15.1% (22)
0:2 Уэльс
10.3% (15)
2:1 Беларусь
3.4% (5)
1:3 Уэльс
2.1% (3)
1:0 Беларусь
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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