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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Беларусь
 
Позже

Стадион:
Уэльс
1
Черник
Сергей
3
Швецов
Максим
6
Хадаркевич
Руслан
20
Сачивко
Александр
13
Золотов
Николай
14
Бегунов
Роман
9
Эбонг
Макс
7
Быков
Артём
Геннадьевич
21
Климович
Владислав
18
Седько
Павел
17
Лисакович
Виталий
12
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
14
Лоуренс
Джеймс
6
Мефам
Крис
4
Дэвис
Бен
13
Колуилл
Рубин
7
Аллен
Джо
16
Моррелл
Джозефф
20
Джеймс
Дэниэл
9
Джонсон
Бреннан
11
Бэйл
Гарет
Беларусь
4-5-1
Уэльс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 0.67
2. Савицкий Павел 1 0.33
3. Кендыш Юрий 1 0.33
4. Стасевич Игорь 0 0
5. Кисляк Сергей 0 0
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Гарри 1 0.5
2. Джеймс Дэниэл 1 0.5
3. Бэйл Гарет 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Кендыш Юрий 1 0
4. Эбонг Макс 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Робертс Коннор II 1 1
2. Лоуренс Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Уэльс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь Беларусь 4:2 Эстония
Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс Турция 0:2 Уэльс
Уэльс 1:1 Швейцария Уэльс 0:0 Албания Франция 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Чехия Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс 1:0 Беларусь Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 3 1 0 17 - 4 10
2. Чехия Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Беларусь Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура европейской группы Е отборочного турнира чемпионата мира, в котором сыграют сборные Беларуси и Уэльса. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 4 минуты.



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Прогнозы 146
Беларусь 6.2% (9)
X 18.5% (27)
Уэльс 75.3% (110)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Уэльс
8.20
4.00
1.61
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Где смотреть матч Беларусь - Уэльс онлайн


Прогнозы на матч Беларусь - Уэльс

Исход игры
Беларусь
6.2% (9)
Ничья
18.5% (27)
Уэльс
75.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
48.25% (69)
Нет
51.75% (74)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
37% (54)
1:2 Уэльс
24% (35)
1:1 Ничья
15.1% (22)
0:2 Уэльс
10.3% (15)
2:1 Беларусь
3.4% (5)
1:3 Уэльс
2.1% (3)
1:0 Беларусь
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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