—

Сборная Англии в своей группе пока не знает равных. На счету команды 12 баллов из 12-ти возможных. Есть подозрение, что и сегодня англичане не должны испытать серьёзных проблем в матче с одним из аутсайдеров, на счету которого лишь домашняя победа в матче с Сан-Марино.