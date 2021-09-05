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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Англия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Андорра
0' 2'
1
Джонстон
Сэм
2
Джеймс
Рис
II
6
Мингс
Тайрон
5
Коди
Конор
3
Триппьер
Киран
4
Александер-Арнольд
Трент
8
Хендерсон
Джордан
7
Беллингхем
Джуд
10
Лингард
Джесси
9
Бэмфорд
Патрик
11
Сака
Букайо
1
Гомес
Хосеп
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
14
Гарсия
Кристиан
II
15
Сан-Никола
Мойсес
23
Рубио
Хорди
4
Ребес
Марк
10
Клементе
Людовик
8
Виейра
Марсио
9
Санчес
Аарон
Англия
4-3-3
Андорра
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 3 (1) 0.75
2. Стерлинг Рахим 2 0.5
3. Магуайр Гарри 2 0.5
4. Калверт-Льюин Доминик 2 0.5
5. Маунт Мэйсон 1 0.25
6. Уорд-Праус Джеймс 1 0.25
7. Уоткинс Олли 1 0.25
8. Райс Деклан 1 0.25
9. Шоу Люк 0 0
10. Лингард Джесси 0 0
11. Стоунс Джон 0 0
12. Грилиш Джек 0 0
13. Чилуэлл Бен 0 0
14. Фоден Фил 0 0
15. Джеймс Рис II 0 0
Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валес Марк 2 0.5
2. Пуйоль Марк 1 (1) 0.25
3. Сервос Жоан 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Кейн Гарри 1 0
3. Стерлинг Рахим 1 0
4. Мингс Тайрон 1 0
5. Райс Деклан 1 0
Андорра
# Игрок      
1. Пуйоль Марк 2 0
2. Алаез Жорди 2 0
3. Виейра Марсио 1 0
4. Валес Марк 1 0
5. Гарсия Кристиан II 1 0
6. Ребес Марк 1 0
7. Сан-Никола Мойсес 1 0
8. Рубио Хесус II 1 0
9. Алаведра Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Андорра 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания Украина 0:4 Англия
Англия 2:0 Германия Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Андорра Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия Андорра 1:4 Венгрия
Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова

Последние игры между собой

Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Англия 6:0 Андорра Чемпионат Мира Андорра 0:2 Англия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
3. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
4. Албания 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Андорра 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Албания 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Венгрия 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Англия 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Вполне ожидаемо, что футболисты сборной Англии сразу наладили контроль над мячом, но неторопливо разыгрывают его игроки хозяев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Андорры. В красной форме играют гости, а Англия будет играть в белых майках, тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм
  • 1'
    Англия контролирует мяч.
  • 1'
    Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Андорра начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Англия 0:0 Андорра онлайн


Прогнозы на матч Англия 0:0 Андорра

Исход игры
Англия
100% (142)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
97.12% (135)
Меньше
2.88% (4)
Обе команды забьют
Да
2.16% (3)
Нет
97.84% (136)
Популярный счёт
4:0 Англия
28.9% (41)
5:0 Англия
26.8% (38)
3:0 Англия
19% (27)
6:0 Англия
13.4% (19)
7:0 Англия
3.5% (5)
3:1 Англия
2.1% (3)
1:0 Англия
2.1% (3)
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