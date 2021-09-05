Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
11
Сака
Букайо
20
Льовера
Макс
23
Рубио
Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сака БукайоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
-
12 Уокер КайлЗащитник
-
14 Шоу ЛюкЗащитник
-
15 Стоунс ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Грилиш ДжекПолузащитник
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|3 (1)
|0.75
|2.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.5
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0.5
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.5
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|6.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.25
|7.
|Уоткинс Олли
|1
|0.25
|8.
|Райс Деклан
|1
|0.25
|9.
|Шоу Люк
|0
|0
|10.
|Лингард Джесси
|0
|0
|11.
|Стоунс Джон
|0
|0
|12.
|Грилиш Джек
|0
|0
|13.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|14.
|Фоден Фил
|0
|0
|15.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валес Марк
|2
|0.5
|2.
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.25
|3.
|Сервос Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|4.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|5.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуйоль Марк
|2
|0
|2.
|Алаез Жорди
|2
|0
|3.
|Виейра Марсио
|1
|0
|4.
|Валес Марк
|1
|0
|5.
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|6.
|Ребес Марк
|1
|0
|7.
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|8.
|Рубио Хесус II
|1
|0
|9.
|Алаведра Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Андорра
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания Украина 0:4 Англия
Англия 2:0 Германия Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Андорра Последние 20 матчей: +3 =5 -12Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия Андорра 1:4 Венгрия
Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|3.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|4.
|Албания
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Андорра
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Албания
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|5.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Англия 0:0 Андорра
Исход игры
Англия
100% (142)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
97.12% (135)
Меньше
2.88% (4)
Обе команды забьют
Да
2.16% (3)
Нет
97.84% (136)
Популярный счёт
4:0 Англия
28.9% (41)
5:0 Англия
26.8% (38)
3:0 Англия
19% (27)
6:0 Англия
13.4% (19)
7:0 Англия
3.5% (5)
3:1 Англия
2.1% (3)
1:0 Англия
2.1% (3)
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