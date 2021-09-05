Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Албания
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Arena Kombetare
Венгрия
22
Абраши
Амир
20
Траши
Лоренц
11
Узуни
Мюрто
19
Балай
Беким
21
Ботка
Эндре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ботка ЭндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
-
18 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хахн ЯношНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|1
|0.25
|2.
|Леняни Эрмир
|1
|0.25
|3.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.25
|4.
|Манай Рей
|1
|0.25
|5.
|Весели Фредерик
|0
|0
|6.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|7.
|Баре Кейди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.5
|2.
|Салаи Адам
|1 (1)
|0.25
|3.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.25
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0.25
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|6.
|Салай Адам
|1
|0.25
|7.
|Него Лоик
|1
|0.25
|8.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.25
|9.
|Газдаг Даниэль
|1
|0.25
|10.
|Ботка Эндре
|0
|0
|11.
|Лонг Адам II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|3.
|Манай Рей
|2
|0
|4.
|Баре Кейди
|2
|0
|5.
|Абраши Амир
|1
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|7.
|Джимсити Берат
|1
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Надь Адам
|2
|0
|3.
|Орбан Вилли
|1
|0
|4.
|Чери Тамаш
|1
|0
|5.
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|6.
|Ботка Эндре
|1
|0
|7.
|Лонг Адам II
|1
|0
|8.
|Хандья Силвестер
|1
|0
|9.
|Салаи Аттила
|1
|0
|10.
|Болла Бендегуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Венгрия
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7Польша 4:1 Албания Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания Сан-Марино 0:2 Албания
Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия
Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан
Последние игры между собой
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Венгрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|3.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|4.
|Албания
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Андорра
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Албания
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|5.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Албания 0:0 Венгрия
Исход игры
Албания
5.7% (8)
Ничья
32.9% (46)
Венгрия
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
80.43% (111)
Нет
19.57% (27)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
40.7% (57)
1:1 Ничья
27.9% (39)
0:1 Венгрия
11.4% (16)
0:2 Венгрия
3.6% (5)
2:1 Албания
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Венгрия
2.1% (3)
1:0 Албания
2.1% (3)
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