  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Венгрия
0' 2'
1
Бериша
Этрит
4
Дока
Альби
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
15
Кумбулла
Мараш
22
Абраши
Амир
8
Гьясула
Клаус
20
Траши
Лоренц
11
Узуни
Мюрто
19
Балай
Беким
10
Байрами
Недим
1
Гулачи
Петер
5
Фиоло
Оттила
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
15
Кляйнхайслер
Ласло
16
Газдаг
Даниэль
8
Надь
Адам
2
Ланг
Адам
21
Ботка
Эндре
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
Албания
4-3-3
Венгрия
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 1 0.25
2. Леняни Эрмир 1 0.25
3. Чикалеши Сокол 1 0.25
4. Манай Рей 1 0.25
5. Весели Фредерик 0 0
6. Гьясула Клаус 0 0
7. Баре Кейди 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаллаи Роланд 2 0.5
2. Салаи Адам 1 (1) 0.25
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.25
4. Фиоло Оттила 1 0.25
5. Орбан Вилли 1 0.25
6. Салай Адам 1 0.25
7. Него Лоик 1 0.25
8. Кляйнхайслер Ласло 1 0.25
9. Газдаг Даниэль 1 0.25
10. Ботка Эндре 0 0
11. Лонг Адам II 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 3 0
2. Хюсай Эльсейд 2 0
3. Манай Рей 2 0
4. Баре Кейди 2 0
5. Абраши Амир 1 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Джимсити Берат 1 0
8. Чикалеши Сокол 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Надь Адам 2 0
3. Орбан Вилли 1 0
4. Чери Тамаш 1 0
5. Газдаг Даниэль 1 0
6. Ботка Эндре 1 0
7. Лонг Адам II 1 0
8. Хандья Силвестер 1 0
9. Салаи Аттила 1 0
10. Болла Бендегуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Венгрия 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Польша 4:1 Албания Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания Сан-Марино 0:2 Албания
Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия
Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Венгрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Венгрия 1:0 Албания Товарищеские матчи Албания 0:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 2:0 Албания Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
3. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
4. Албания 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Андорра 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Албания 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Венгрия 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Англия 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Албания 5.7% (8)
X 32.9% (46)
Венгрия 61.4% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Венгрия
3.05
2.95
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Албания 0:0 Венгрия онлайн


Прогнозы на матч Албания 0:0 Венгрия

Исход игры
Албания
5.7% (8)
Ничья
32.9% (46)
Венгрия
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
80.43% (111)
Нет
19.57% (27)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
40.7% (57)
1:1 Ничья
27.9% (39)
0:1 Венгрия
11.4% (16)
0:2 Венгрия
3.6% (5)
2:1 Албания
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Венгрия
2.1% (3)
1:0 Албания
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 