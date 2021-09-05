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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
1:0
Конец матча

Стадион:
Венгрия
0'
78' Желтая карточка
Гьясула Клаус
80' Желтая карточка
Орбан Вилли
1:0
87' Гол
Броя Армандо
90' Желтая карточка
Цекици Эндри
90' Желтая карточка
Броя Армандо
90'+6
1
Бериша
Этрит
15
Кумбулла
Мараш
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
4
Дока
Альби
22
Абраши
Амир
8
Гьясула
Клаус
20
Траши
Лоренц
10
Байрами
Недим
11
Узуни
Мюрто
19
Балай
Беким
1
Гулачи
Петер
6
Орбан
Вилли
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
21
Ботка
Эндре
8
Надь
Адам
5
Фиоло
Оттила
16
Газдаг
Даниэль
15
Кляйнхайслер
Ласло
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
Албания
3-4-2-1
Венгрия
3-3-2-2

Ход матча

46'
 
Дибус Денеш
Гулачи Петер
46'
Роши Одисе
Траши Лоренц
 
63'
Ляци Казим
Байрами Недим
 
67'
 
Саллой Даниэль
Газдаг Даниэль
69'
Цекици Эндри
Абраши Амир
 
78'
Гьясула Клаус
 
78'
Броя Армандо
Балай Беким
 
78'
Ходжалари Эрион
Дока Альби
 
80'
 
Орбан Вилли
87'
Броя Армандо
1:0
88'
 
Варга Роланд
Ботка Эндре
89'
 
Хахн Янош
Шаллаи Роланд
90'
Цекици Эндри
 
90'
 
Кляйнхайслер Ласло
90'
Броя Армандо
 
90'
 
Николич Неманья

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 1 0.2
2. Леняни Эрмир 1 0.2
3. Чикалеши Сокол 1 0.2
4. Манай Рей 1 0.2
5. Броя Армандо 1 0.2
6. Весели Фредерик 0 0
7. Гьясула Клаус 0 0
8. Баре Кейди 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаллаи Роланд 2 0.4
2. Салаи Адам 1 (1) 0.2
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.2
4. Фиоло Оттила 1 0.2
5. Орбан Вилли 1 0.2
6. Салай Адам 1 0.2
7. Него Лоик 1 0.2
8. Кляйнхайслер Ласло 1 0.2
9. Газдаг Даниэль 1 0.2
10. Ботка Эндре 0 0
11. Лонг Адам II 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 4 0
2. Хюсай Эльсейд 2 0
3. Манай Рей 2 0
4. Баре Кейди 2 0
5. Абраши Амир 1 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Джимсити Берат 1 0
8. Чикалеши Сокол 1 0
9. Цекици Эндри 1 0
10. Броя Армандо 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Орбан Вилли 2 0
3. Надь Адам 2 0
4. Чери Тамаш 1 0
5. Газдаг Даниэль 1 0
6. Ботка Эндре 1 0
7. Лонг Адам II 1 0
8. Хандья Силвестер 1 0
9. Салаи Аттила 1 0
10. Болла Бендегуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Венгрия 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Польша 4:1 Албания Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания Сан-Марино 0:2 Албания
Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия
Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Венгрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Венгрия 1:0 Албания Товарищеские матчи Албания 0:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 2:0 Албания Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
3. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
4. Венгрия Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Албания 5.7% (8)
X 32.9% (46)
Венгрия 61.4% (86)
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Где смотреть матч Албания 1:0 Венгрия онлайн


Прогнозы на матч Албания 1:0 Венгрия

Исход игры
Албания
5.7% (8)
Ничья
32.9% (46)
Венгрия
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
80.43% (111)
Нет
19.57% (27)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
40.7% (57)
1:1 Ничья
27.9% (39)
0:1 Венгрия
11.4% (16)
0:2 Венгрия
3.6% (5)
2:1 Албания
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Венгрия
2.1% (3)
1:0 Албания
2.1% (3)
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