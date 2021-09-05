Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Исландия
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Лаугардалсвёллур
Северная Македония
14
Арнасон
Кари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
-
16 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.25
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.25
|3.
|Палссон Виктор
|1
|0.25
|4.
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.25
|5.
|Траустасон Арнор
|0
|0
|6.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|0.75
|2.
|Элмас Эльиф
|2
|0.5
|3.
|Барди Энис
|1
|0.25
|4.
|Адеми Ариян
|1
|0.25
|5.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.25
|6.
|Пандев Горан
|1
|0.25
|7.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|8.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|2.
|Арнасон Кари
|1
|0
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0
|4.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Велкоски Дарко
|1
|0
|3.
|Радески Марьян
|1
|0
|4.
|Николов Бобан
|1
|0
|5.
|Муслиу Визар
|1
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|7.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|8.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|9.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Исландия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Северная Македония
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Исландия 0:2 Румыния Польша 2:2 Исландия Фарерские острова 0:1 Исландия Мексика 2:1 Исландия
Лихтенштейн 1:4 Исландия Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра
Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония Австрия 3:1 Северная Македония
Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония
Последние игры между собой
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Исландия 0:0 Северная Македония
Исход игры
Исландия
60.9% (84)
Ничья
30.4% (42)
Северная Македония
8.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (37)
2:1 Исландия
26.8% (37)
1:0 Исландия
23.9% (33)
2:0 Исландия
8% (11)
1:2 Северная Македония
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Северная Македония
2.9% (4)
0:2 Северная Македония
2.2% (3)
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