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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Исландия
2:2
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
0:1
12' Гол
Велкоски Дарко
42' Желтая карточка
Севарссон Биркир
0:2
54' Гол
Алиоски Эгзиян
57' Желтая карточка
Ристовски Стефан
57' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
1:2
78' Гол
Бьярнасон Бриньяр Инги
2:2
84' Гол
Гудьонсен Андри
90' Желтая карточка
Спировски Стефан
90'+8
13
Рунарссон
Рунар
2
Севарссон
Биркир
14
Арнасон
Кари
21
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Тораринссон
Гудмундур
15
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
8
Бьярнасон
Биркир
16
Йоханнессон
Исак-Бергманн
17
Андерсон
Микаэль
9
Кьяртанссон
Видар
10
Гудмундссон
Альберт
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
20
Спировски
Стефан
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
21
Костадинов
Тихомир
19
Ристовски
Милан
11
Чурлинов
Дарко
Исландия
4-3-3
Северная Македония
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьярнасон Биркир 1 0.2
2. Севарссон Биркир 1 0.2
3. Палссон Виктор 1 0.2
4. Гудьонсен Андри 1 0.2
5. Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.2
6. Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.2
7. Гудмундссон Альберт 0 0
8. Траустасон Арнор 0 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 0
10. Сигурдссон Арнор 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трайковски Александар 3 0.6
2. Элмас Эльиф 2 0.4
3. Алиоски Эгзиян 1 0.2
4. Барди Энис 1 0.2
5. Адеми Ариян 1 0.2
6. Несторовски Илья 1 (1) 0.2
7. Пандев Горан 1 0.2
8. Велкоски Дарко 1 0.2
9. Ристовски Стефан 0 0

Карточки

Исландия
# Игрок      
1. Гудмундссон Альберт 3 0
2. Арнасон Кари 1 0
3. Скуласон Ари 1 0
4. Севарссон Биркир 1 0
5. Ингасон Сверрир 1 0
6. Торстейнссон Йон 1 0
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Спировски Стефан 1 0
3. Ристовски Стефан 1 0
4. Велкоски Дарко 1 0
5. Радески Марьян 1 0
6. Николов Бобан 1 0
7. Муслиу Визар 1 0
8. Алиоски Эгзиян 1 0
9. Стояновски Влатко 1 0
10. Костадинов Тихомир 1 0
11. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Исландия 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 0 66.67% (4)
 Северная Македония 18.18% (2) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Исландия 0:2 Румыния Польша 2:2 Исландия Фарерские острова 0:1 Исландия Мексика 2:1 Исландия
Лихтенштейн 1:4 Исландия Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра
Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония Австрия 3:1 Северная Македония
Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония

Последние игры между собой

Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония 2:0 Исландия Чемпионат Мира Исландия 1:0 Северная Македония Чемпионат Мира

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Германия Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Северная Македония Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Румыния 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Исландия Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 12 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Румыния 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Исландия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Армения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Румыния 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Севарссон Биркир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Велкоски Дарко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Исландия 60.9% (84)
X 30.4% (42)
Северная Македония 8.7% (12)
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Прогнозы на матч Исландия 2:2 Северная Македония

Исход игры
Исландия
60.9% (84)
Ничья
30.4% (42)
Северная Македония
8.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (37)
2:1 Исландия
26.8% (37)
1:0 Исландия
23.9% (33)
2:0 Исландия
8% (11)
1:2 Северная Македония
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Северная Македония
2.9% (4)
0:2 Северная Македония
2.2% (3)
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