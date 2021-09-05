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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Испания
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Грузия
0' 1'
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
12
Гарсия
Эрик
19
Лапорт
Эмерик
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
16
Родри
Эрнандес
6
Льоренте
Маркос
22
Сарабия
Пабло
9
Руис
Абель
11
Торрес
Ферран
1
Лория
Гиорги
13
Чабрадзе
Григол
4
Кашия
Гурам
5
Гиорбелидзе
Гурам
16
Азаров
Ираклий
15
Абурджания
Георгий
7
Канкава
Джаба
6
Зария
Георгий
14
Лочошвили
Лука
18
Мамучашвили
Владимир
23
Давиташвили
Зурико
Испания
4-3-3
Грузия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольмо Дани 2 0.5
2. Торрес Ферран 2 0.5
3. Мората Альваро 1 0.25
4. Морено Херард 1 0.25
5. Солер Карлос 1 0.25
6. Альба Жорди 0 0
7. Коке Хорхе 0 0
8. Педри 0 0
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кварацхелия Хвича 2 0.5
2. Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Испания
# Игрок      
1. Альба Жорди 1 0
2. Бускетс Серхио 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Льоренте Диего 1 0
5. Порро Педро 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Шенгелия Леван 0 1
2. Канкава Джаба 1 0
3. Кашия Гурам 1 0
4. Двали Лаша 1 0
5. Абурджания Георгий 1 0
6. Зивзивадзе Буду 1 0
7. Китеишвили Отар 1 0
8. Хочолава Давид 1 0
9. Чабрадзе Григол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Грузия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Швеция 2:1 Испания Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания Хорватия 3:5 Испания
Словакия 0:5 Испания Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния
Грузия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Грузия 0:1 Косово Голландия 3:0 Грузия Румыния 1:2 Грузия Греция 1:1 Грузия
Грузия 1:2 Испания Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея

Последние игры между собой

Испания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Грузия 1:2 Испания Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Испания 0:1 Грузия Товарищеские матчи Испания 2:0 Грузия Чемпионат Мира Грузия 0:1 Испания Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Косово 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
4. Греция 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
5. Грузия 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Испания 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Греция 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
5. Грузия 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Косово 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Грузия 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! испанцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • 2'
    Испания контролирует мяч.
  • 2'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Грузия выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Льоренте Маркос из команды Испания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Опасность! Торрес Ферран из команды Испания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 1'
    Испания контролирует мяч.
  • 1'
    Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Испания начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nuevo Estadio Vivero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Испания 0:0 Грузия онлайн


Прогнозы на матч Испания 0:0 Грузия

Исход игры
Испания
99.3% (139)
Ничья
0.7% (1)
Грузия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
12.23% (17)
Нет
87.77% (122)
Популярный счёт
3:0 Испания
39.3% (55)
2:0 Испания
35% (49)
3:1 Испания
7.9% (11)
4:0 Испания
7.9% (11)
1:0 Испания
2.9% (4)
2:1 Испания
1.4% (2)
5:0 Испания
1.4% (2)
4:1 Испания
1.4% (2)
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