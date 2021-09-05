Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Испания
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Нуэво Виверо
Грузия
23
Унай
Симон
12
Гарсия
Эрик
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Браис МендесНападающий
-
17 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольмо Дани
|2
|0.5
|2.
|Торрес Ферран
|2
|0.5
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.25
|4.
|Морено Херард
|1
|0.25
|5.
|Солер Карлос
|1
|0.25
|6.
|Альба Жорди
|0
|0
|7.
|Коке Хорхе
|0
|0
|8.
|Педри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.5
|2.
|Китеишвили Отар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альба Жорди
|1
|0
|2.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Льоренте Диего
|1
|0
|5.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шенгелия Леван
|0
|1
|2.
|Канкава Джаба
|1
|0
|3.
|Кашия Гурам
|1
|0
|4.
|Двали Лаша
|1
|0
|5.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|6.
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Хочолава Давид
|1
|0
|9.
|Чабрадзе Григол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Грузия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Испания Последние 20 матчей: +9 =8 -3Швеция 2:1 Испания Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания Хорватия 3:5 Испания
Словакия 0:5 Испания Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния
Грузия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Грузия 0:1 Косово Голландия 3:0 Грузия Румыния 1:2 Грузия Греция 1:1 Грузия
Грузия 1:2 Испания Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея
Последние игры между собой
Испания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Испания
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Косово
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|4.
|Греция
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Испания
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Греция
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Англия
|Кейн Гарри
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Испания 0:0 Грузия
Исход игры
Испания
99.3% (139)
Ничья
0.7% (1)
Грузия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
12.23% (17)
Нет
87.77% (122)
Популярный счёт
3:0 Испания
39.3% (55)
2:0 Испания
35% (49)
3:1 Испания
7.9% (11)
4:0 Испания
7.9% (11)
1:0 Испания
2.9% (4)
2:1 Испания
1.4% (2)
5:0 Испания
1.4% (2)
4:1 Испания
1.4% (2)
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