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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сан-Марино
 
Позже

Стадион:
Польша
1
Бенедеттини
Элиа
2
Д'Аддарио
Алессандро
16
Фаббри
Филиппо
11
Бролли
Кристиан
6
Росси
Данте
13
Грандони
Андреа
21
Лунадей
Лоренцо
8
Голинуччи
Энрико
22
Муларони
Марчелло
19
Нанни
Никола
7
Витайоли
Маттео
1
Щесны
Войцех
4
Кедзёра
Томаш
6
Хелик
Михал
2
Пёнтковски
Камиль
23
Пухач
Тымотеуш
19
Каминьски
Якуб
17
Шимански
Дамиан
8
Линетти
Кароль
16
Модер
Якуб
11
Свидерски
Кароль
9
Левандовски
Роберт
Сан-Марино
5-3-2
Польша
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 4 1
2. Крыховяк Гжегож 1 0.25
3. Свидерски Кароль 1 0.25
4. Юзвяк Камиль 1 0.25
5. Линетти Кароль 1 0.25
6. Букса Адам 1 0.25
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.25
8. Модер Якуб 1 0.25
9. Гросицки Камил 0 0
10. Рыбус Мацей 0 0
11. Глик Камил 0 0
12. Берешиньски Бартош 0 0
13. Милик Аркадиуш 0 0
14. Зелиньски Пётр 0 0
15. Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

Сан-Марино
# Игрок      
1. Баттистини Мануэль 2 0
2. Симончини Давиде 1 0
3. Хирш Адольфо 1 0
4. Лунадей Лоренцо 1 0
5. Муларони Марчелло 1 0
6. Росси Данте 1 0
7. Фаббри Филиппо 1 0
Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Милик Аркадиуш 1 0
3. Хелик Михал 1 0
4. Беднарек Ян 1 0
5. Свидерски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Марино 0 0 0 0 0 0
 Польша 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Албания
Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия
Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония

Последние игры между собой

Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Польша: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино 1:5 Польша Чемпионат Мира Польша 5:0 Сан-Марино Чемпионат Мира Польша 10:0 Сан-Марино Чемпионат Мира Сан-Марино 0:2 Польша Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
3. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
4. Венгрия Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Сан-Марино 1.4% (2)
X 0.7% (1)
Польша 97.8% (135)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Польша
90.00
41.00
1.01
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Прогнозы на матч Сан-Марино - Польша

Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
97.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
84.67% (116)
Меньше
15.33% (21)
Обе команды забьют
Да
10.22% (14)
Нет
89.78% (123)
Популярный счёт
0:3 Польша
28.3% (39)
0:4 Польша
21% (29)
0:5 Польша
13.8% (19)
0:2 Польша
12.3% (17)
0:6 Польша
9.4% (13)
1:2 Польша
4.3% (6)
1:3 Польша
3.6% (5)
0:1 Польша
2.2% (3)
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