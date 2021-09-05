Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Сан-Марино
Позже
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Польша
19
Нанни
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хирш АдольфоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Букса АдамНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|4
|1
|2.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.25
|3.
|Свидерски Кароль
|1
|0.25
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.25
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0.25
|6.
|Букса Адам
|1
|0.25
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.25
|8.
|Модер Якуб
|1
|0.25
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|11.
|Глик Камил
|0
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|13.
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|15.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|2.
|Симончини Давиде
|1
|0
|3.
|Хирш Адольфо
|1
|0
|4.
|Лунадей Лоренцо
|1
|0
|5.
|Муларони Марчелло
|1
|0
|6.
|Росси Данте
|1
|0
|7.
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|3.
|Хелик Михал
|1
|0
|4.
|Беднарек Ян
|1
|0
|5.
|Свидерски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Польша
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Албания
Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия
Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Польша: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Албания
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|3.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|4.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|5.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Англия
|Кейн Гарри
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Сан-Марино - Польша
Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
97.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
84.67% (116)
Меньше
15.33% (21)
Обе команды забьют
Да
10.22% (14)
Нет
89.78% (123)
Популярный счёт
0:3 Польша
28.3% (39)
0:4 Польша
21% (29)
0:5 Польша
13.8% (19)
0:2 Польша
12.3% (17)
0:6 Польша
9.4% (13)
1:2 Польша
4.3% (6)
1:3 Польша
3.6% (5)
0:1 Польша
2.2% (3)
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