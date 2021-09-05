Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Якуб Камински навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Команда Польша играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Бенедеттини Элиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Должен был быть гол! Свидерски Кароль имел отличный шанс, но Элиа Бенедеттини не дал голу состоятся!

48' Якуб Камински из команды Польша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

47' Модер Якуб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Г О О О О Л - Линетти Кароль забивает с правой ноги!

43' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Свидерски Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Лунадей Лоренцо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Томассини Фабио получил желтую карточку от судьи

40' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Росси Данте получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Росси Данте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Якуб Камински из команды Польша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Нанни Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Росси Данте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сан-Марино

26' Как он промахнулся? Пёнтковски Камиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Якуб Камински из команды Польша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Польша выполняет удар от ворот.

23' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О Л - Левандовски Роберт забивает с правой ноги!

20' Левандовски Роберт из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Г О О О О Л - Свидерски Кароль забивает с левой ноги!

16' Польша идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Левандовски Роберт не смог попасть в створ ударом издали

14' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хелик Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кедзёра Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пёнтковски Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Грандони Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Росси Данте получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Росси Данте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Якуб Камински из команды Польша сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

7' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Левандовски Роберт забивает с левой ноги!

5' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Муларони Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сан-Марино начинает с центра поля