Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Сан-Марино
1:7
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Польша
0:1
5' ГолЛевандовски Роберт
0:2
16' ГолСвидерски Кароль
0:3
21' ГолЛевандовски Роберт
31' Желтая карточкаНанни Никола
40' Желтая карточкаТомассини Фабио
42' Желтая карточкаЛунадей Лоренцо
0:4
44' ГолЛинетти Кароль
1:4
48' ГолНанни Никола
57' Желтая карточкаМуларони Марчелло
1:5
67' ГолБукса Адам
1:6
90' ГолБукса Адам
1:7
90' ГолБукса Адам
19
Нанни
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хирш АдольфоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Букса АдамНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
Ход матча
5'
16'
21'
31'
40'
42'
44'
48'
1:4
67'
1:5
90'
1:6
90'
1:7
Статистика матча
-
1 Голы 7
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 13
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нанни Никола
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|6
|1.2
|2.
|Букса Адам
|4
|0.8
|3.
|Линетти Кароль
|2
|0.4
|4.
|Свидерски Кароль
|2
|0.4
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.2
|6.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.2
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.2
|8.
|Модер Якуб
|1
|0.2
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|11.
|Глик Камил
|0
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|13.
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|15.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|16.
|Хелик Михал
|0
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|18.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|19.
|Залевский Никола
|0
|0
|20.
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|2.
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|3.
|Муларони Марчелло
|2
|0
|4.
|Симончини Давиде
|1
|0
|5.
|Хирш Адольфо
|1
|0
|6.
|Томассини Фабио
|1
|0
|7.
|Нанни Никола
|1
|0
|8.
|Росси Данте
|1
|0
|9.
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|3.
|Хелик Михал
|1
|0
|4.
|Беднарек Ян
|1
|0
|5.
|Свидерски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Польша
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Албания
Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия
Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Польша: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Косово
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|4.
|Греция
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|5.
|Грузия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|Швейцария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Болгария
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Литва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|20 - 4
|13
|2.
|Чехия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 14
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 15
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|2.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|3.
|Шотландия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Голландия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 5
|10
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Черногория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 20
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|Словения
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Словакия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Польша
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|18 - 7
|10
|3.
|Албания
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|4.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 19
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 2
|12
|2.
|Армения
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Франция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|5.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|2.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Косово
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Израиль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|4.
|Шотландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Голландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Мальта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|5.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|6.
|Словения
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|11 - 6
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Армения
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|4.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Сан-Марино 1:7 Польша
Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
97.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
84.67% (116)
Меньше
15.33% (21)
Обе команды забьют
Да
10.22% (14)
Нет
89.78% (123)
Популярный счёт
0:3 Польша
28.3% (39)
0:4 Польша
21% (29)
0:5 Польша
13.8% (19)
0:2 Польша
12.3% (17)
0:6 Польша
9.4% (13)
1:2 Польша
4.3% (6)
1:3 Польша
3.6% (5)
0:1 Польша
2.2% (3)
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