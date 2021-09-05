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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сан-Марино
1:7
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
0:1
5' Гол
Левандовски Роберт
0:2
16' Гол
Свидерски Кароль
0:3
21' Гол
Левандовски Роберт
31' Желтая карточка
Нанни Никола
40' Желтая карточка
Томассини Фабио
42' Желтая карточка
Лунадей Лоренцо
0:4
44' Гол
Линетти Кароль
1:4
48' Гол
Нанни Никола
57' Желтая карточка
Муларони Марчелло
1:5
67' Гол
Букса Адам
1:6
90' Гол
Букса Адам
1:7
90' Гол
Букса Адам
90'+5
1
Бенедеттини
Элиа
2
Д'Аддарио
Алессандро
16
Фаббри
Филиппо
11
Бролли
Кристиан
6
Росси
Данте
13
Грандони
Андреа
21
Лунадей
Лоренцо
8
Голинуччи
Энрико
22
Муларони
Марчелло
19
Нанни
Никола
7
Витайоли
Маттео
1
Щесны
Войцех
2
Пёнтковски
Камиль
6
Хелик
Михал
4
Кедзёра
Томаш
23
Пухач
Тымотеуш
19
Каминьски
Якуб
17
Шимански
Дамиан
8
Линетти
Кароль
16
Модер
Якуб
11
Свидерски
Кароль
9
Левандовски
Роберт
Сан-Марино
5-3-2
Польша
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Левандовски Роберт
(Линетти Кароль)
16'
0:2
Свидерски Кароль
(Пухач Тымотеуш)
21'
0:3
Левандовски Роберт
(Шимански Дамиан)
31'
Нанни Никола
 
39'
Томассини Фабио
Росси Данте
 
40'
Томассини Фабио
 
42'
Лунадей Лоренцо
 
44'
0:4
Линетти Кароль
(Левандовски Роберт)
46'
 
Букса Адам
Левандовски Роберт
46'
 
Скорупски Лукаш
Щесны Войцех
46'
 
Слиш Бартош
Модер Якуб
46'
Чеволи Микеле
Бролли Кристиан
 
46'
Хирш Адольфо
Витайоли Маттео
 
48'
Нанни Никола
1:4
57'
Муларони Марчелло
 
66'
 
Залевский Никола
Пухач Тымотеуш
66'
Конти Джакомо
Фаббри Филиппо
 
67'
1:5
Букса Адам
(Хелик Михал)
73'
Палацци Мирко
Нанни Никола
 
79'
 
Франковски Пшемыслав
Линетти Кароль
90'
1:6
Букса Адам
(Пёнтковски Камиль)
90'
1:7
Букса Адам
(Залевский Никола)

Статистика матча

  • 1 Голы 7
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 13
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нанни Никола 1 0.2
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 6 1.2
2. Букса Адам 4 0.8
3. Линетти Кароль 2 0.4
4. Свидерски Кароль 2 0.4
5. Крыховяк Гжегож 1 0.2
6. Юзвяк Камиль 1 0.2
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.2
8. Модер Якуб 1 0.2
9. Гросицки Камил 0 0
10. Рыбус Мацей 0 0
11. Глик Камил 0 0
12. Берешиньски Бартош 0 0
13. Милик Аркадиуш 0 0
14. Зелиньски Пётр 0 0
15. Франковски Пшемыслав 0 0
16. Хелик Михал 0 0
17. Шимански Дамиан 0 0
18. Пухач Тымотеуш 0 0
19. Залевский Никола 0 0
20. Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Сан-Марино
# Игрок      
1. Баттистини Мануэль 2 0
2. Лунадей Лоренцо 2 0
3. Муларони Марчелло 2 0
4. Симончини Давиде 1 0
5. Хирш Адольфо 1 0
6. Томассини Фабио 1 0
7. Нанни Никола 1 0
8. Росси Данте 1 0
9. Фаббри Филиппо 1 0
Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Милик Аркадиуш 1 0
3. Хелик Михал 1 0
4. Беднарек Ян 1 0
5. Свидерски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Марино 0 0 0 100% (1) 0 0
 Польша 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Албания
Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия
Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония

Последние игры между собой

Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Польша: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино 1:5 Польша Чемпионат Мира Польша 5:0 Сан-Марино Чемпионат Мира Польша 10:0 Сан-Марино Чемпионат Мира Сан-Марино 0:2 Польша Чемпионат Мира

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Сербия Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
5. Ирландия Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
2. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Косово Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Греция Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Болгария Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
4. Северная Ирландия Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Литва Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2. Финляндия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Уэльс Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 14 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 17 - 0 15
2. Израиль Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
3. Шотландия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
5. Фарерские острова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2. Голландия Заявка 5 3 1 1 16 - 5 10
3. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
5. Латвия Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 2 - 20 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Хорватия Заявка 5 3 1 1 5 - 1 10
3. Словения Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Словакия Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
5. Мальта Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
6. Кипр Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Польша Заявка 5 3 1 1 18 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
4. Венгрия Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 13 - 2 12
2. Армения Заявка 5 3 1 1 6 - 8 10
3. Румыния Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Северная Македония Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Исландия Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Литва Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Беларусь Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Словакия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
2. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
5. Исландия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Уэльс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Мальта Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Сан-Марино 1.4% (2)
X 0.7% (1)
Польша 97.8% (135)
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Где смотреть матч Сан-Марино 1:7 Польша онлайн


Прогнозы на матч Сан-Марино 1:7 Польша

Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
97.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
84.67% (116)
Меньше
15.33% (21)
Обе команды забьют
Да
10.22% (14)
Нет
89.78% (123)
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12.3% (17)
0:6 Польша
9.4% (13)
1:2 Польша
4.3% (6)
1:3 Польша
3.6% (5)
0:1 Польша
2.2% (3)
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