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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Косово
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Греция
0' 1'
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
8
Халими
Бесар
20
Дрешевич
Ибрахим
14
Бериша
Валон
21
Кастрати
Лирим
18
Мурики
Ведат
7
Рашица
Милот
1
Влаходимос
Одиссей
15
Андруцос
Танасис
22
Мавропанос
Константинос
3
Цавелас
Георгиос
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
5
Бухалакис
Андреас
23
Сиопис
Манолис
9
Дувикас
Анастасиос
16
Павлидис
Вангелис
6
Яннулис
Димитрис
Косово
4-3-3
Греция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халими Бесар 1 0.33
2. Мурики Ведат 1 0.33
3. Бериша Валон 0 0
Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.5

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Бериша Бернард 1 1
2. Крьезиу Хекуран 2 0
3. Бериша Валон 1 0
4. Халими Бесар 1 0
5. Хадергьонай Флорент 1 0
6. Мурики Ведат 1 0
7. Крюезиу Мирлинд 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0
Греция
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Якумакис Георгиос 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Фортунис Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Греция 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Грузия 0:1 Косово Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея Мальта 1:2 Косово
Косово 4:1 Сан-Марино Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория
Греция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Швейцария 2:1 Греция Норвегия 1:2 Греция Бельгия 1:1 Греция Греция 1:1 Грузия
Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 0:0 Косово Лига наций УЕФА Косово 1:2 Греция Лига наций УЕФА

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Косово 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
4. Греция 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
5. Грузия 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Испания 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Греция 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
5. Грузия 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Косово 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Грузия 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Косово 8% (11)
X 24.1% (33)
Греция 67.9% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Греция
3.65
3.15
2.43
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Где смотреть матч Косово 0:0 Греция онлайн


Прогнозы на матч Косово 0:0 Греция

Исход игры
Косово
8% (11)
Ничья
24.1% (33)
Греция
67.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
1:2 Греция
36.5% (50)
1:1 Ничья
22.6% (31)
0:1 Греция
19% (26)
0:2 Греция
7.3% (10)
2:1 Косово
5.1% (7)
1:3 Греция
2.2% (3)
1:0 Косово
2.2% (3)
0:3 Греция
1.5% (2)
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