Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Косово
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Фадиль Вокри
Греция
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Тачи АрмендЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бютюки ЗюмерНападающий
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халими Бесар
|1
|0.33
|2.
|Мурики Ведат
|1
|0.33
|3.
|Бериша Валон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бериша Бернард
|1
|1
|2.
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|3.
|Бериша Валон
|1
|0
|4.
|Халими Бесар
|1
|0
|5.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|6.
|Мурики Ведат
|1
|0
|7.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|2
|0
|2.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|3.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Фортунис Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Греция
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +7 =2 -11Грузия 0:1 Косово Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея Мальта 1:2 Косово
Косово 4:1 Сан-Марино Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория
Греция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Швейцария 2:1 Греция Норвегия 1:2 Греция Бельгия 1:1 Греция Греция 1:1 Грузия
Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Испания
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Косово
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|4.
|Греция
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Испания
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Греция
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|5.
|Грузия
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Англия
|Кейн Гарри
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Косово 0:0 Греция
Исход игры
Косово
8% (11)
Ничья
24.1% (33)
Греция
67.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
1:2 Греция
36.5% (50)
1:1 Ничья
22.6% (31)
0:1 Греция
19% (26)
0:2 Греция
7.3% (10)
2:1 Косово
5.1% (7)
1:3 Греция
2.2% (3)
1:0 Косово
2.2% (3)
0:3 Греция
1.5% (2)
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