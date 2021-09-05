  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Косово
1:1
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
6' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
36' Желтая карточка
Кастрати Лирим
0:1
45' Гол
Дувикас Анастасиос
51' Желтая карточка
Войвода Мергим
68' Желтая карточка
Халими Бесар
87' Желтая карточка
Влаходимос Одиссей
1:1
90' Гол
Мурики Ведат
90'+6
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
8
Халими
Бесар
20
Дрешевич
Ибрахим
14
Бериша
Валон
21
Кастрати
Лирим
18
Мурики
Ведат
7
Рашица
Милот
1
Влаходимос
Одиссей
15
Андруцос
Танасис
22
Мавропанос
Константинос
3
Цавелас
Георгиос
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
5
Бухалакис
Андреас
23
Сиопис
Манолис
9
Дувикас
Анастасиос
16
Павлидис
Вангелис
6
Яннулис
Димитрис
Косово
4-3-3
Греция
4-3-3

Ход матча

6'
 
Цавелас Георгиос
36'
Кастрати Лирим
 
45'
0:1
Дувикас Анастасиос
(Бакасетас Тасос)
46'
Бютюки Зюмер
Кастрати Лирим
 
51'
Войвода Мергим
 
63'
 
Манталос Петрос
Дувикас Анастасиос
68'
Халими Бесар
 
78'
Фазлии Бетим
Алити Фидан
 
78'
Лосаж Флорьян
Бериша Валон
 
80'
 
Фунтас Таксиархис
Павлидис Вангелис
84'
Муслия Флоран
Халими Бесар
 
87'
 
Влаходимос Одиссей
88'
 
Пападопулос Кирьякос
Цимикас Костас
90'
Мурики Ведат
(Хадергьонай Флорент)
1:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 2 0.5
2. Халими Бесар 1 0.25
3. Бериша Валон 0 0
4. Хадергьонай Флорент 0 0
Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.33
2. Дувикас Анастасиос 1 0.33

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Бериша Бернард 1 1
2. Крьезиу Хекуран 2 0
3. Халими Бесар 2 0
4. Кастрати Лирим 2 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Мурики Ведат 1 0
8. Войвода Мергим 1 0
9. Крюезиу Мирлинд 1 0
Греция
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Якумакис Георгиос 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Цавелас Георгиос 1 0
5. Фортунис Костас 1 0
6. Влаходимос Одиссей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Греция 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Грузия 0:1 Косово Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея Мальта 1:2 Косово
Косово 4:1 Сан-Марино Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория
Греция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Швейцария 2:1 Греция Норвегия 1:2 Греция Бельгия 1:1 Греция Греция 1:1 Грузия
Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 0:0 Косово Лига наций УЕФА Косово 1:2 Греция Лига наций УЕФА

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
2. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Косово Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Греция Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Кастрати Лирим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Косово 8% (11)
X 24.1% (33)
Греция 67.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Косово 1:1 Греция онлайн


Прогнозы на матч Косово 1:1 Греция

Исход игры
Косово
8% (11)
Ничья
24.1% (33)
Греция
67.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
1:2 Греция
36.5% (50)
1:1 Ничья
22.6% (31)
0:1 Греция
19% (26)
0:2 Греция
7.3% (10)
2:1 Косово
5.1% (7)
1:0 Косово
2.2% (3)
1:3 Греция
2.2% (3)
0:3 Греция
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 