Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бельгия
3:0
Конец матча
Стадион: им. короля Бодуэна
Чехия
1:0
8' ГолЛукаку Ромелу
19' Желтая карточкаВертонген Ян
21' Желтая карточкаБарак Антонин
2:0
41' ГолАзар Эден
3:0
65' ГолСалемакерс Алексис
71' Желтая карточкаВитсель Аксель
76' Желтая карточкаЛукаку Ромелу
17
Ванакен
Ханс
10
Азар
Эден
13
Матею
Алеш
22
Соучек
Томаш
19
Гложек
Адам
20
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ванакен ХансНападающий
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
-
12 Селс МатцВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матею АлешЗащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гложек АдамПолузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Нгуиэн ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
8'
1:0
19'
21'
41'
2:0
65'
71'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|1
|2.
|Ванакен Ханс
|3
|0.6
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.4
|4.
|Докю Жереми
|1
|0.2
|5.
|Азар Эден
|1
|0.2
|6.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.2
|7.
|Бачуайи Миши
|1
|0.2
|8.
|Прат Деннис
|1
|0.2
|9.
|Азар Торган
|1
|0.2
|10.
|Витсель Аксель
|1
|0.2
|11.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.2
|12.
|Фокет Томас
|1
|0.2
|13.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.2
|14.
|Мёнье Тома
|0
|0
|15.
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|16.
|Янузай Аднан
|0
|0
|17.
|Карраско Янник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|3
|0.6
|2.
|Барак Антонин
|2
|0.4
|3.
|Янкто Якуб
|1
|0.2
|4.
|Шик Патрик
|1
|0.2
|5.
|Провод Лукас
|1
|0.2
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|8.
|Гложек Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вертонген Ян
|2
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|3.
|Витсель Аксель
|1
|0
|4.
|Азар Торган
|1
|0
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шик Патрик
|0
|1
|2.
|Калаш Томаш
|1
|0
|3.
|Янкто Якуб
|1
|0
|4.
|Барак Антонин
|1
|0
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0
|6.
|Зима Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|Чехия
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2Эстония 2:5 Бельгия Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия Финляндия 0:2 Бельгия
Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Чехия 1:0 Беларусь Чехия 1:2 Дания Голландия 0:2 Чехия Чехия 0:1 Англия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|20 - 4
|13
|2.
|Чехия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|3.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 14
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 15
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Беларусь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Бельгия 3:0 Чехия
Исход игры
Бельгия
94.4% (135)
Ничья
4.9% (7)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
32.2% (46)
2:0 Бельгия
27.3% (39)
3:1 Бельгия
21.7% (31)
1:0 Бельгия
7.7% (11)
3:2 Бельгия
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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