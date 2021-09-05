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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Бельгия
3:0
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
1:0
8' Гол
Лукаку Ромелу
19' Желтая карточка
Вертонген Ян
21' Желтая карточка
Барак Антонин
2:0
41' Гол
Азар Эден
3:0
65' Гол
Салемакерс Алексис
71' Желтая карточка
Витсель Аксель
76' Желтая карточка
Лукаку Ромелу
90'+3
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
6
Витсель
Аксель
11
Карраско
Янник
17
Ванакен
Ханс
9
Лукаку
Ромелу
10
Азар
Эден
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Каша
Филип
6
Калаш
Томаш
13
Матею
Алеш
22
Соучек
Томаш
9
Голеш
Томаш
8
Пешек
Якуб
7
Барак
Антонин
19
Гложек
Адам
20
Выдра
Матей
Бельгия
3-4-3
Чехия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 (1) 1
2. Ванакен Ханс 3 0.6
3. Троссар Леандро 2 0.4
4. Докю Жереми 1 0.2
5. Азар Эден 1 0.2
6. Де Брёйне Кевин 1 0.2
7. Бачуайи Миши 1 0.2
8. Прат Деннис 1 0.2
9. Азар Торган 1 0.2
10. Витсель Аксель 1 0.2
11. Бентеке Кристиан 1 0.2
12. Фокет Томас 1 0.2
13. Салемакерс Алексис 1 0.2
14. Мёнье Тома 0 0
15. Алдервейрельд Тоби 0 0
16. Янузай Аднан 0 0
17. Карраско Янник 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 3 0.6
2. Барак Антонин 2 0.4
3. Янкто Якуб 1 0.2
4. Шик Патрик 1 0.2
5. Провод Лукас 1 0.2
6. Дарида Владимир 0 0
7. Кадержабек Павел 0 0
8. Гложек Адам 0 0

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Вертонген Ян 2 0
2. Лукаку Ромелу 2 0
3. Витсель Аксель 1 0
4. Азар Торган 1 0
5. Кастань Тимоти 1 0
6. Салемакерс Алексис 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Шик Патрик 0 1
2. Калаш Томаш 1 0
3. Янкто Якуб 1 0
4. Барак Антонин 1 0
5. Соучек Томаш 1 0
6. Зима Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 10% (2) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 15% (3)
 Чехия 0 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Эстония 2:5 Бельгия Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия Финляндия 0:2 Бельгия
Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Чехия 1:0 Беларусь Чехия 1:2 Дания Голландия 0:2 Чехия Чехия 0:1 Англия
Хорватия 1:1 Чехия Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания Италия 4:0 Чехия Уэльс 1:0 Чехия Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чехия 1:1 Бельгия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Бельгия 2:1 Чехия Товарищеские матчи Чехия 3:1 Бельгия Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Уэльс Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 14 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Беларусь Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Уэльс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Boudewijnstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бельгия 94.4% (135)
X 4.9% (7)
Чехия 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Бельгия 3:0 Чехия

Исход игры
Бельгия
94.4% (135)
Ничья
4.9% (7)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
63.38% (90)
Нет
36.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
32.2% (46)
2:0 Бельгия
27.3% (39)
3:1 Бельгия
21.7% (31)
1:0 Бельгия
7.7% (11)
3:2 Бельгия
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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