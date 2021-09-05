Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Румыния
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Лихтенштейн
17
Рус
Адриан
18
Марин
Рэзван
19
Олару
Дариус
10
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хаджи ЯнисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гицэ ВирджилЗащитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Марин МариусПолузащитник
-
13 Сореску ДеянНападающий
-
20 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
-
10 Фрик НоахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоби ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.5
|2.
|Станчу Николае
|1
|0.25
|3.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.25
|4.
|Хаджи Янис
|1
|0.25
|5.
|Ман Деннис
|1
|0.25
|6.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.25
|7.
|Марин Рэзван
|0
|0
|8.
|Банку Никусор
|0
|0
|9.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|10.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Яник
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пушкаш Георге
|1
|1
|2.
|Максим Александру
|2
|0
|3.
|Банку Никусор
|2
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|5.
|Ницэ Флорин
|1
|0
|6.
|Могос Василе
|1
|0
|7.
|Хаджи Янис
|1
|0
|8.
|Неделку Драгош
|1
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|2.
|Малин Андреас
|1
|0
|3.
|Фрик Яник
|1
|0
|4.
|Хофер Йенс
|1
|0
|5.
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|6.
|Марксер Александер
|1
|0
|7.
|Фроммельт Ноах
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румыния
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия Армения 3:2 Румыния
Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14Лихтенштейн 0:2 Германия Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 1:4 Исландия
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Румыния
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Румыния
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Англия
|Кейн Гарри
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Лихтенштейн
Исход игры
Румыния
99.3% (137)
Ничья
0% (0)
Лихтенштейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
13.14% (18)
Нет
86.86% (119)
Популярный счёт
3:0 Румыния
34.1% (47)
2:0 Румыния
33.3% (46)
4:0 Румыния
9.4% (13)
2:1 Румыния
6.5% (9)
3:1 Румыния
5.8% (8)
1:0 Румыния
5.1% (7)
5:0 Румыния
2.9% (4)
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