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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Румыния
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Лихтенштейн
0' 2'
1
Ницэ
Флорин
4
Маня
Кристьян
5
Неделчару
Ионуц
17
Рус
Адриан
3
Тошка
Алин
23
Станчу
Николае
18
Марин
Рэзван
19
Олару
Дариус
7
Кордя
Андрей
9
Маркович
Йован
10
Хаджи
Янис
1
Бюхель
Бенджамин
16
Вольфингер
Фабио
2
Грюненфельдер
Рафаэль
6
Малин
Андреас
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
10
Фрик
Ноах
17
Фроммельт
Ноах
18
Хаслер
Николас
9
Кардесоглу
Ридван
7
Фрик
Яник
Румыния
4-3-3
Лихтенштейн
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 2 0.5
2. Станчу Николае 1 0.25
3. Тэнасе Флорин 1 0.25
4. Хаджи Янис 1 0.25
5. Ман Деннис 1 0.25
6. Михэйлэ Валентин 1 0.25
7. Марин Рэзван 0 0
8. Банку Никусор 0 0
9. Кешерю Клаудиу 0 0
10. Кирикеш Влад 0 0
Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Яник 1 0.25

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Максим Александру 2 0
3. Банку Никусор 2 0
4. Кирикеш Влад 1 0
5. Ницэ Флорин 1 0
6. Могос Василе 1 0
7. Хаджи Янис 1 0
8. Неделку Драгош 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Михэйлэ Валентин 1 0
Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Малин Андреас 1 0
3. Фрик Яник 1 0
4. Хофер Йенс 1 0
5. Вольфингер Фабио 1 0
6. Марксер Александер 1 0
7. Фроммельт Ноах 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Румыния 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия Армения 3:2 Румыния
Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Лихтенштейн 0:2 Германия Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 1:4 Исландия
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Германия Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Северная Македония Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Румыния 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Исландия Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 12 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Румыния 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Исландия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Армения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Румыния 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Румыния 99.3% (137)
X 0% (0)
Лихтенштейн 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Лихтенштейн
1.07
20.00
70.00
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Где смотреть матч Румыния 0:0 Лихтенштейн онлайн


Прогнозы на матч Румыния 0:0 Лихтенштейн

Исход игры
Румыния
99.3% (137)
Ничья
0% (0)
Лихтенштейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
13.14% (18)
Нет
86.86% (119)
Популярный счёт
3:0 Румыния
34.1% (47)
2:0 Румыния
33.3% (46)
4:0 Румыния
9.4% (13)
2:1 Румыния
6.5% (9)
3:1 Румыния
5.8% (8)
1:0 Румыния
5.1% (7)
5:0 Румыния
2.9% (4)
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